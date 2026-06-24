「ヤクルトレディに学ぶ！梅雨時期を快適に乗り切る過ごし方～梅雨だる・食中毒・紫外線対策を徹底調査～」

兵庫ヤクルト販売株式会社

兵庫ヤクルト販売株式会社では、梅雨時期の過ごし方について、ヤクルトレディ１４７人を対象に調査を実施しました。その結果、８２％のヤクルトレディが「梅雨だる」の経験があると回答。具体的な症状としては、「体のだるさ」や「頭痛」、「肩こり」などが多く挙げられました。また、家族の健康を守る上で、梅雨時期は食の安全への配慮も重要です。梅雨時期の食中毒対策として「手をこまめに洗う」や「食材をよく加熱する」を意識している人が最も多いという結果になりました。こうした梅雨特有のストレスや体調変化がある中で、ヤクルトレディは雨天時の商品お届けを乗り切るための工夫を行っていました。モチベーションを上げる方法としては、「音楽やお気に入りのグッズで気分を上げる」「ご飯・お菓子などプチ贅沢をする」といった工夫のほか、「お客さまとの会話を楽しむ」という回答が上位に入りました。日頃のお届けにおけるコミュニケーションが、梅雨時期の活力を支える大切なひとときになっていることがうかがえる結果となりました。

調査概要

調査方法：社内アンケート

調査機関：自社調査

調査人数：１４７名

対象者：ヤクルトレディ

調査時期：２０２６年４月２１日～４月２７日

調査レポートURL：「兵庫ヤクルトオリジナル調査」

https://www.hyogo-yakult.jp/page-8195/

※本アンケート結果を引用する場合は、「兵庫ヤクルトオリジナル調査」のURLよりご使用ください。

【調査理由】

梅雨の時期は、「梅雨だる」と呼ばれる体調不良や「食中毒」への不安、また強くなっていく日差しへの紫外線対策など、さまざまな困りごとが増える時期でもあります。こうした背景から、ヤクルトレディ１４７人を対象に、「梅雨時期の過ごし方」に関してアンケートを実施しました。

１.【「梅雨だる」について】

１-１．梅雨の時期（６月頃）、なんとなく体調が悪いと感じる「梅雨だる」を経験したことはありますか？また、当てはまる不調をすべて教えてください。

【「梅雨だる」経験有無】

「梅雨だる」の経験の有無について調べた結果

ある ８２％

ない １８％

８２％のヤクルトレディが、「梅雨だる」を経験したことが「ある」と回答しました。

【「梅雨だる」の具体的な症状】

「梅雨だる」の具体的な症状について調べた結果

１位 体のだるさ ８９票

２位 頭痛 ７４票

３位 肩こり ５２票

（その他の回答）

・徒歩が大変

「梅雨だる」の際に感じる不調として、最も多かった回答は「体のだるさ」で、次いで「頭痛」が２位、「肩こり」が３位という結果でした。身体的な症状が上位を占める中、４位には「気分の落ち込み」といった、心の不調・心理的な症状が入りました。この結果から、「梅雨だる」は単なる体の疲れにとどまらず、心身の両方に影響を及ぼしていることがうかがえました。

1-２．体調不良の原因として、思い当たるものはありますか？

体調不良の原因として思い当たるものについて調べた結果

１位 気圧の変化 ９３票

２位 湿度の高さ ７１票

３位 自律神経の乱れ ４５票

（その他の回答）

・雑草などのアレルギーと重なる時期のため不調を感じます。

「気圧の変化」と回答した方が最も多く、次いで「湿度の高さ」が２位、「自律神経の乱れ」が３位という結果でした。

1-３．「梅雨だる」を感じる際、どのような対策をしていますか？

「梅雨だる」を感じる際、どのような対策をしているかを調べた結果

１位 睡眠時間を十分に確保する ５３票

２位 ゆっくり入浴する ４８票

３位 温かい食べ物・飲み物を摂る ２９票

（その他の回答）

・頭痛薬、痛み止めの薬をのむ

・耳のマッサージをする

・気分の上がる音楽や映画など見る

・「タフマン」を飲む

最も多かった回答は「睡眠時間を十分に確保する」で、次いで「ゆっくり入浴する」が２位、「温かい食べ物・飲み物を摂る」が３位という結果でした。その他の回答として、「気分の上がる音楽や映画など見る」といった気分転換や、「頭痛薬、痛み止めの薬をのむ」といった、身体の不調に直接アプローチする対策をしている人も見られました。

２.【梅雨時期の「食中毒」対策について】

２-１．梅雨時期、食中毒対策として「特に意識して」行っていることはありますか？

梅雨時期、食中毒対策として「特に意識して」行っていることがあるかを調べた結果

１位 手をこまめに洗う ８３票

食材をよく加熱する ８３票

２位 長時間室温で放置しない ８０票

３位 残り物は早めに食べる ５５票

最も多かった回答は同数で「手をこまめに洗う」「食材をよく加熱する」、次いで「長時間室温で放置しない」が２位、「残り物は早めに食べる」が３位という結果でした。

２-２．梅雨時期は他の時期と比べて「お弁当作り」や「食事の準備」で衛生管理に不安を感じることはありますか？

梅雨時期は他の時期と比べて「お弁当作り」や「食事の準備」で衛生管理に不安を感じることがあるかを調べた結果

ある ７４％

ない ２６％

７４％のヤクルトレディが、梅雨時期は他の時期と比べて「お弁当作り」や「食事の準備」で衛生管理に不安を感じることが「ある」と回答しました。

３.【梅雨時期の「紫外線」対策について】

３-１．梅雨時期に、紫外線対策をしていますか？

梅雨時期に、紫外線対策をしているかを調べた結果

毎日している ８１％

天気がいい日のみ ９％

たまに ８％

ほとんどしていない 2％

８１%のヤクルトレディが、梅雨時期に毎日紫外線対策をしていることが分かりました。

３-２．紫外線対策として取り入れている方法はありますか？ また、おすすめの紫外線対策や、アイテムを教えて下さい

紫外線対策として取り入れている方法を調べた結果

１位 日焼け止め化粧品 １４３票

２位 UVカット衣類 ９１票

３位 日傘・帽子 ７２票

最も多かった回答は「日焼け止め化粧品」で、次いで「UVカット衣類」が２位、「日傘・帽子」が３位という結果でした。中でも、「日焼け止め化粧品」をあげた人は１４７人中１４３人にのぼり、紫外線対策において欠かせない定番のケアであることがうかがえます。

また、おすすめの紫外線対策として、日焼け止め化粧品では「ヤクルト アウトドア サンスクリーン S.E.」を取り入れている人が最も多く、他にも「こまめに塗り直す」「たっぷりと塗る」といった使い方の工夫もされていることが分かりました。UVカット衣類では「アームカバー」を利用しているという声が最も多く、他にも「UVカットパーカー」を愛用しているという声もありました。肌への日差しを直接遮ってくれる衣類は、日中屋外で働くヤクルトレディの心強い味方となっているようです。

４.【梅雨時期の「お届け」について】

４-１．ジメジメした雨の日、お届け時の「モチベーション」や「元気」を保つために工夫していることはありますか？

ジメジメした雨の日、お届け時の「モチベーション」や「元気」を保つために工夫していることを調べた結果

１位 音楽やお気に入りのグッズでモチベーションを上げる ２２票

２位 ご飯・お菓子などプチ贅沢をする １４票

３位 お客さまとの会話を楽しむ ６票

「音楽やお気に入りのグッズでモチベーションを上げる」という回答が最も多い結果となりました。次いで「ご飯・お菓子などプチ贅沢をする」が２位、「お客さまとの会話を楽しむ」が３位という結果でした。

他にも「事前準備をしっかり行う（お届け時に雨に打たれる時間を短縮するため）」や「出発前に『タフマンスーパー』を飲む」といった回答もあげられ、各自が創意工夫を凝らし、雨の日のお届けにも対応している様子がうかがえました。

４-２．梅雨時期でも元気なお客さまが「実はこれをしているのよ」と話されていた習慣や、見ていて感じる共通点はありますか？

梅雨時期でも元気なお客さまが「実はこれをしているのよ」と話されていた習慣や、見ていて感じる共通点を調べた結果、最も多かったのは、「ウォーキングやストレッチなど、生活の中に運動習慣を取り入れている」という声でした。他にも、「好きなドラマを見る・野球観戦をする」、「雨の日ならではの良い所を見つけて楽しむ」といった前向きな意見もありました。

また、「週１回あなた（ヤクルトレディ）と話すことで元気をもらっている」といったうれしい声も寄せられました。

５．まとめ

今回の調査では、８２％のヤクルトレディが、梅雨の時期（６月頃）、なんとなく体調が悪いと感じる「梅雨だる」を経験したことがあると回答しました。具体的な症状としては「体のだるさ」「頭痛」といった身体的な症状が上位にあげられました。対策としては「睡眠時間を十分に確保する」「ゆっくり入浴する」「温かい食べ物・飲み物を摂る」など、身体を中から温め、しっかりと休ませるケアで、梅雨時期の疲れた体を癒そうとしている傾向がうかがえます。

また、家族の健康を守る上で、梅雨時期は食の安全への配慮も重要です。梅雨時期の食中毒対策として「手をこまめに洗う」や「食材をよく加熱する」を意識している人が最も多いという結果になりました。

また、８１%のヤクルトレディが、梅雨時期に毎日紫外線対策をしていることが分かりました。これは日中屋外で働いているからこその、高い意識の表れと言えそうです。最も多かった対策は「日焼け止め化粧品」を使うこと。他のアイテムと比べても圧倒的な使用率の高さがうかがえる結果となりました。

こうした梅雨特有のストレスや体調変化がある中で、ヤクルトレディは雨天時のお届けを乗り切るための工夫を行っていました。モチベーションを上げる方法としては、「音楽やお気に入りのグッズで気分を上げる」「ご飯・お菓子などプチ贅沢をする」といった工夫のほか、「お客さまとの会話を楽しむ」という回答が上位に入りました。また、この「会話」は、お客さまにとっても元気に過ごすための秘訣になっているようです。お客さまから「週１回、あなた（ヤクルトレディ）と話すことで元気をもらっている」といううれしい声も寄せられました。お互いにとって、日頃のお届けにおけるコミュニケーションが、梅雨時期の活力を支える大切なひとときになっていることがうかがえます。

梅雨は心身の不調や食中毒など悩ましいことが多い時期ですが、今回のアンケートをとおして、それぞれが自分に合った工夫や対策を見つけて前向きに過ごしている様子が見えてきました。今後も地域の皆さま、そしてヤクルトレディが、この梅雨の季節を健やかに過ごせるよう願っています。

兵庫ヤクルト販売株式会社について

兵庫ヤクルトは、１９５６年ヤクルトの創始者である医学博士・代田 稔の『一日でも早く、一人でも多くの方に健康になっていただく』その願いのもと、兵庫の地に誕生いたしました。地域の皆さまの健康を願い、「地域を一番大切にする会社」を実践し、「地域から一番大切にしたい会社」と言われる会社を目標とし、兵庫一の感動とおもてなしをサービス出来る会社を目指します。

【会社概要】

・社 名 ：兵庫ヤクルト販売株式会社

・本 社 ：兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７-１

・代表者 ：代表取締役社長 阿部恭大

・創 立 ：１９５６年

・事業内容:乳製品乳酸菌飲料販売、清涼飲料販売、食品販売、化粧品販売

・URL ：https://www.hyogo-yakult.jp/