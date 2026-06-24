【7月9日（木）無料オンラインセミナー】 AI時代のコンタクトセンター教育改革　ロープレ×応対品質評価で実現する、育成PDCAの新常識

ＡＲアドバンストテクノロジ株式会社

ＡＲアドバンストテクノロジ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：武内 寿憲、以下ARI）は、2026年7月9日（木）、無料オンラインセミナー「AI時代のコンタクトセンター教育改革 ロープレ×応対品質評価で実現する、育成PDCAの新常識」を開催いたします。

コンタクトセンターでは、新人教育の長期化、SV・教育担当者による指導の属人化、応対品質評価のばらつきなど、教育と品質改善をめぐる課題が複雑化しています。これからのコンタクトセンター教育には、単発の研修ではなく、実践練習、応対評価、改善指導を循環させる仕組みが求められます。

本セミナーでは、様々なコンタクトセンターの教育改革に携わる株式会社OPERA 山尾様をお迎えし、AI時代のコンタクトセンター教育のあり方をお話しいただきます。

そのうえで、AIロールプレイ「InnovaCall」とAI応対品質評価「Enour QualityPartners」を通じた、教育と品質評価をつなぐ次世代の育成PDCAを具体的にご紹介します。

クロストークでは、現場での定着や失敗できる練習環境づくりなど、本編では聞けない実務上の論点も深掘りします。

■開催概要

開催日時：2026年7月9日（木）15:00～16:30

形 式：オンライン配信（zoom）

参 加 費 ：無料

共 催：ＡＲアドバンストテクノロジ株式会社 / 株式会社オプテージ

お申込み：下記ページ内のフォームに必要事項をご入力の上、送信してください。

https://form.run/@innovacall-260709

■アジェンダ

基調講演：AI時代のコンタクトセンター、人が育つ組織に何が必要か

（株式会社OPERA 山尾 寿々子様）

セッション1：うまくなるには、失敗が要る。AIロープレが変える育成の常識

（ARアドバンストテクノロジ株式会社 忍成 晃輔）

セッション２：モニタリングを、改善につなげる。AI応対品質評価の実践

（株式会社オプテージ 平山 満様）

クロストーク：本音で語る、AI活用の可能性と限界 ―現場定着のリアル―

■このような方におすすめです

- コンタクトセンターの教育・育成を見直したい責任者、管理者の方- 応対品質評価のばらつきや、評価後の改善に課題を感じている方- AIを活用して、教育から評価・改善までを一気通貫で回したい方

※競合他社、同業の方はご参加をお断りさせていただく場合がございます。ご了承ください。

■ARIについて

ARIは、クラウド技術とデータ・AI活用によるビジネストランスフォーメーションデザイナーとして社会変革をリードするDX企業です。「BX designer（ビジネストランスフォーメーションデザイナー）」として、お客様の創造的なビジネスゴールの実現に向け、DX化のためのデジタルシフト、クラウドシフト、データ・AI活用支援等、顧客の課題解決に向けたサービスを提供しております。

BXを実現するサービスブランドとして、クラウド技術の導入および最適化の支援から構築・運用まで提供する「クラウド総合活用支援サービスcnaris（クナリス）」と、データドリブンによるテーマ策定からデータ収集、可視化、分析、AI導入を提供する「データ・AI活用支援サービスdataris（デタリス）」を展開しています。

社名： ＡＲアドバンストテクノロジ株式会社（略称：ARI）

設立： 2010年1月

代表者： 代表取締役社長 武内 寿憲

上場市場： 東京証券取引所 グロース市場（証券コード：5578）

資本金： 1億4,356万円（2026年2月末現在）

従業員数： 社員数599名 グループ社員計801名（2026年2月末現在）

事業内容： クラウド技術とデータ・AI活用によるDXソリューション事業

URL： https://ari-jp.com