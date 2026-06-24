【フジテレビ】人気タイBLシリーズ「KinnPorsche」のジェフ×バーコード主演 韓国×タイ合作BLドラマ『宇宙ベーカリー ～Wooju Bakery～』FODにて独占配信決定！

株式会社フジテレビジョン７月８日（水）０時より配信スタートhttps://fod.fujitv.co.jp/title/30ke （配信ページ）

フジテレビが運営する動画配信サービスFODでは、『宇宙ベーカリー ～Wooju Bakery～』を７月８日（水）０時より独占配信することが決定しました。

『宇宙ベーカリー ～Wooju Bakery～』（C）2026 Habitus Company All Rights Reserved.

韓国とタイの合作による『宇宙ベーカリー ～Wooju Bakery～』は、新規開店を控えたベーカリー店主と、地球に不時着した宇宙人のプリンスが巻き起こすＳＦラブストーリーです。ベーカリーの店主・ウジュを演じるのは「KinnPorsche The Series」のバーコード・トリンナシット。宇宙から来たプリンスのラオン役を、「KinnPorsche The Series」でバーコードと共演したジェフ・サターが演じます。ウジュの兄的な存在で警官のウヒョク役を韓国俳優DION（キム・ドユン）、宇宙人のプリンセス役を韓国俳優のQ（ペク・スンウ）が演じます。さらに、フィリピンのアイドルグループ「1st.One」のJaysonとAlphaが、英語を話す宇宙人役として登場します。

物語は、ベーカリー店主のウジュがオープン前夜、穏やかな眠りについていたところから始まります。突如として鳴り響く衝突音に目を覚ますと、なんと宇宙船が店に突っ込んでおり、宇宙人の王子・ラオンと操縦士のハチが地球に不時着していて――！？地球人と宇宙人の未知の恋、そして彼らを取り巻く個性豊かなキャラクターたちがベーカリーを舞台に繰り広げるコミカルな交流が、本作の見どころとなっています。これまでにないユニークな設定で描かれる新感覚のBLドラマを、ぜひお見逃しなく！

【あらすじ】

ベーカリーのオープンを翌日に控え、店主のウジュは準備にいそしんでいた。警官であり兄的な存在のウヒョクにも試作のパンを味見してもらう。パンの味に少し不安はあるものの、ウジュは期待に胸を膨らませて寝床に入る。ウジュが深い眠りについたその時、突然大きな衝突音がしてウジュは飛び起きる。なんと宇宙船が明日オープンのベーカリーに突っ込んでいたのだ。宇宙船の横にはカウンシリオン星から来たという王子のラオンと操縦士のハチが立っていた。不思議な道具を駆使して地球の言語を操り、宇宙旅行保険を使ってベーカリーの修理費を払うと言うが…。地球に不時着した宇宙人の王子ラオンと、ベーカリー店主ウジュの予期せぬ出会いの行方は…？

◇ ドラマ概要

■タイトル：『宇宙ベーカリー ～Wooju Bakery～』（全８話）

■配 信：７月８日（水）０時～独占配信スタート 毎週水曜４話ずつ配信

■出 演：バーコード・トリンナシット／ジェフ・サター／DION（キム・ドユン）／Q（ペク・スンウ）／Jayson（1st.One）／Alpha（1st.One）

■スタッフ：脚本：イ・グムリム／キム・ハニャン

プロデューサー：ソン・スンジュン

制作：HANYANG STUDIO

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/title/30ke （配信ページ）

◇ FOD 概要

FOD ( https://fod.fujitv.co.jp/ )はフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。

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