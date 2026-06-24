E20 中央道　山梨県のSA・PAで 「フルーツキャンペーン2026　もも祭り！」を開催！

中日本エクシス株式会社

中日本エクシス株式会社 甲府支店（山梨県甲府市、支店長・柳田(やなぎだ) 真典(まさのり)）は、E20 中央自動車道（中央道）における山梨県内の対象のサービスエリア（ＳＡ）・パーキングエリア（PA）にて、「フルーツキャンペーン2026 もも祭り！」を7月1日～7月31日にわたり開催します。

フルーツ王国の山梨県では本格的に果物の時期が到来します。生産量日本一を誇る山梨県の「もも」が最盛期を迎えるこの時期に、フルーツキャンペーンとして、非常に甘くジューシーな山梨県産の「桃」の魅力を存分にお楽しみいただける企画です。 なお、当キャンペーンは、今年で4年連続の開催となり、毎年多くのお客さまからご好評をいただいております。

参加方法は、次の3ステップです。

１.桃を税込1,500円以上購入し、レジにて応募カードを受け取る

２.応募カード記載の二次元コードからアクセス

３.応募したい景品を選択し、アンケートに回答のうえ応募者様情報を入力

抽選で55組110名様に人気観光施設等のチケットをプレゼントします。是非ご参加ください。

■「フルーツキャンペーン2026 もも祭り！」の概要

【開催期間】 2026年7月1日(水)～7月31日(金)

※販売開始時間は、各店舗営業時間により異なります

【対象SA・PA】 E20 中央道

釈迦堂PA（上下線）

境川PA（上下線）

双葉SA（上下線）

八ヶ岳PA（上下線） 計8ヶ所

【応募条件】 上記SA・PAで販売されている桃を税込1,500円以上購入。

【プレゼント景品】

＜味覚コース＞まるいち農園 ぶどう狩りペア券 (30組60名様）

＜満腹コース＞昇仙峡(しょうせんきょう) 甲州郷土料理わらじ 田舎ほうとうセット

ペアお食事券 (25組50名様）

味覚コース イメージ満腹コース イメージ

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