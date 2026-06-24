天王寺ミオこの夏～秋オープンのカフェ＆レストラン

ＪＲ西日本ＳＣ開発株式会社

ＪＲ西日本ＳＣ開発株式会社(本社：大阪市北区梅田)が運営する大型ショッピングセンター「天王寺ミオ」では、２０２６年７月から９月にかけて新たに３店舗のカフェとレストランを順次オープンいたします。

本館３Ｆには、近年拡大するティー需要を背景に、天王寺・阿倍野エリア初となり関西最大級の客席数139席を誇るスターバックスの「ティー」に特化した「スターバックスティー＆カフェ」がオープンします。

本館11Fには、季節の野菜せいろを中心とした健康ごはんを提供する、女性に大人気の行列店「ムシベジプラスカフェ」、阿倍野のネパール料理の名店「わのわカフェ」の姉妹店「アジアンダイニング＆カフェわのわ」もオープンいたします。さらなるグルメが充実する天王寺ミオをお楽しみください。

↓7月オープンのNEW SHOPのご紹介

▶STARBUCKS Tea & Cafe ＜スターバックスティー＆カフェ＞

店 名：スターバックスティー＆カフェ

開業日：2026年7月6日（月）

場 所：天王寺ミオ本館３階

営業時間：8時～22時

※初日7/6(月)のみ10時半オープン

■天王寺・阿倍野エリア初出店となる「スターバックスティー＆カフェ」約105坪の空間に139席もの客席を有する関西最大級の店舗で、ゆったりとティーブランド「TEAVANA」の多彩なドリンクをお楽しみ頂けます。

天王寺・阿倍野エリア初出店

▶「スターバックスティー＆カフェ」について

「スターバックスティー＆カフェ」は、ティーに特化したスターバックスの総称です。

彩りあふれる、心あたたまるティーのひとときを、鮮やかで香り豊かなティービバレッジに特化したスターバックス。上質な茶葉とボタニカルな素材を選び抜いたティーブランドTEAVANA (ティバーナ)の多彩なティービバレッジをご用意しています。ティーの彩りを感じていただける洗練された空間の中で、楽しく、香り豊かなスターバックスのティー体験をお届けします。

▶7/3(金)開催のメディア向け内覧会について

グランドオープンに先立ち、スターバックス主催のメディア向け内覧会を開催いたします。

この内覧会では、店内の内覧撮影はもちろん「スターバックスティー＆カフェ」の商品体験が可能です。

メディア向け内覧会へのご参加を希望される報道関係者の皆様は、PDFのプレスリリース資料に記載しておりますメールアドレスまでお問い合わせください。ただし人数に制限があるためご了承ください。

↓秋オープンのNEW SHOPのご紹介

▶Asian Dining＆Cafe WanoWa ＜アジアンダイニング＆カフェわのわ＞

店 名：アジアンダイニング＆カフェわのわ

開業日：2026年８月21日（金）

場 所：天王寺ミオ本館11階

営業時間：11時～22時（L.O：21:30）

■あべのエリアの人気店「わのわカフェ」の姉妹店が天王寺ミオに登場！

ネパール・インドをはじめ、アジア各国の料理を提供するアジアンレストランです。

▶「アジアンダイニング＆カフェわのわ」について

阿倍野で15年愛されてきた「わのわカフェ」のネパール・インド料理をベースに、海外から招いた料理人が作るタイやベトナム料理、野菜やスパイス、ハーブを使った身体に優しいアジア料理を提供。

異国情緒あふれる空間で香り豊かなチャイやラッシー、台湾茶、手作りケーキやスイーツをイートイン・テイクアウトで楽しめるアジアンレストランです。

▶musi-vege+cafe ＜ムシベジプラスカフェ＞

店 名：ムシベジプラスカフェ

開業日：2026年9月16日（水）

場 所：天王寺ミオ本館11階

営業時間：11時～22時

■大阪市内で店舗拡大中、行列ができる女性に大人気の「musi-vege+cafe」が天王寺エリア初出店！

天王寺ミオでは、落ち着いた空間で、野菜たっぷりの食事からカフェ使いまで使い勝手抜群です。

天王寺・阿倍野エリア初出店

▶「ムシベジプラスカフェ」について

季節の野菜のせいろを中心とした健康ごはんが充実のカフェ。メニューは野菜たっぷりのvegeプレートなどヘルシー志向のメニューが充実していて女性客にも大好評です。

ケーキ類をはじめとした定番のカフェメニューから。こだわり茶葉を使用した紅茶や10種のハーブティーを取り揃え、ゆったりとした空間でおしゃれにお食事やお茶を楽しみながらくつろぎの時間を過ごせます。

最新の各ショップ情報・オープンイベント情報は下記リニューアル情報ページから

ご確認いただけます。

特設ページ： https://www.tennoji-mio.co.jp/newshop(https://www.tennoji-mio.co.jp/newshop)

これらのリニューアル通じて、天王寺ミオはこれまで以上に地域の皆様に愛されるショッピングセンターを目指すとともに、より多くのお客様に一層ご満足いただき、魅力あるJR天王寺駅周辺エリアのまちづくり、活性化に貢献できるよう努めて参ります。