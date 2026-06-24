涼味もスタミナも楽しめる！ 不二家レストラン「夏のごちそうフェア」

■暑い夏をおいしく乗り切る！ 夏を楽しむとっておきのメニューが登場

株式会社不二家

不二家レストランでは、2026年6月25日（木）より「夏のごちそうフェア」を開催いたします。鹿児島県産うなぎとステーキを盛り合わせた焼きごはんをはじめ、夏限定の味わいで楽しむハンバーグステーキなど、暑い季節にうれしいスタミナたっぷりのごちそうが勢ぞろいします。さらに、異なるタイプの辛さを味わえる冷製パスタが登場。デザートには、貫目氷を使用しスイーツのように仕上げた洋菓子屋さんならではのかき氷もご用意いたしました。また、6月25日（木）からは、夏のフェアメニューを含む割引キャンペーンも期間限定で実施いたします。暑い夏をおいしく乗り切るごちそうをぜひお楽しみください。

●不二家レストラン「夏のごちそうフェア」

【実施日程】

2026年6月25日（木）～8月末頃まで

【実施店舗】

全国の不二家レストラン29店舗

※数寄屋橋店・池袋東武店・船橋東武店・渋谷店は一部取り扱いのない商品がございます。また、商品内容、販売価格が異なります。

※成田国際空港店は「鹿児島県産うなぎの焼きごはん」のみの販売です。また、販売価格が異なります。

※富士高嶺町店、横浜センター店（仮設店舗）では実施いたしません。

【メニュー・キャンペーン概要】

●「極旨スタミナメニュー」「夏鮮冷製パスタ」「夏だ！元気だ！ハンバーグだ！」の3本仕立てで展開

●貫目氷を使用した、洋菓子屋さんならではのかき氷が登場

●夏のフェアメニューを含む割引キャンペーンを実施

※店舗により販売商品、販売価格が異なります。

※店舗によりお取り扱いのない場合や、売り切れの場合がございます。詳しくはお近くの店舗スタッフへお問い合わせください。

※早期に販売を終了する場合がございます。

※一部店舗では割引キャンペーンは実施しておりません。

■スタミナ満点のごちそうなど3つのカテゴリーで登場！

＜極旨スタミナメニュー＞

あつあつの鉄鍋で提供するスタミナメニューには、肉厚な鹿児島県産うなぎや柔らかく風味の良いキューブロール、オーストラリア産ビーフを100％使用したハンバーグの味わいを楽しめる、食べ応えのある3品をラインアップしました。

◆「鹿児島県産うなぎ＆キューブロールステーキの焼きごはん」

「鹿児島県産うなぎ＆キューブロールステーキの焼きごはん」

肉厚な鹿児島県産うなぎと、柔らかく風味の良いキューブロールステーキを鉄鍋で香ばしく焼き上げました。うなぎの旨みとステーキの食べ応えを存分に楽しめる、スタミナ満点の一品です。

「鹿児島県産うなぎ＆キューブロールステーキの焼きごはん」

税込3,850円

◆「鹿児島県産うなぎの焼きごはん」

「鹿児島県産うなぎの焼きごはん」

肉厚な鹿児島県産うなぎを鉄鍋で香ばしく仕上げました。甘めのうなぎのたれとごま油の香り、鉄鍋でできた香ばしいおこげが食欲をかき立てます。

「鹿児島県産うなぎの焼きごはん」

税込4,180円

◆「焼きハンバーグカレー」

「焼きハンバーグカレー」

ハンバーグステーキに、スパイシーなカレーソースとラタトゥイユを合わせ、とろけるチーズを重ねました。トマトの酸味と野菜の甘み、チーズのまろやかさが調和した、コク深い味わいに仕上げました。

「焼きハンバーグカレー」

税込1,749円

＜夏鮮冷製パスタ＞

夏らしく色鮮やかな具材を盛り付けた冷製パスタには、極細のロングパスタ“カッペリーニ”を使用しました。それぞれ異なるタイプの辛さが楽しめる、夏にぴったりの商品です。

◆「豆乳仕立ての冷製麻辣湯（マーラータン）」

「豆乳仕立ての冷製麻辣湯（マーラータン）」

花椒が香る、豆乳仕立ての「シビ辛スープ」に、国産黒毛和牛のローストビーフをはじめ、彩り豊かな野菜や海老、ゆで卵、なつめなど、多彩な食材を合わせました。しびれる辛みとまろやかなコクが楽しめる、具沢山な冷製パスタです。

「豆乳仕立ての冷製麻辣湯（マーラータン）」

税込1,529円

◆「紅ずわい蟹と彩り夏野菜の冷製パスタ」

「紅ずわい蟹と彩り夏野菜の冷製パスタ」

彩り豊かな夏野菜と紅ずわい蟹をふんだんに盛り付けた、サラダ感覚で楽しめる冷製パスタです。唐辛子オイルのピリ辛がアクセントを添え、暑い季節にもさっぱりとお召し上がりいただけます。

「紅ずわい蟹と彩り夏野菜の冷製パスタ」

税込1,529円

◆「北海道産炙り帆立とおろしいくらのぶっかけ麺」

「北海道産炙り帆立とおろしいくらのぶっかけ麺」

北海道産の炙り帆立の甘みといくらの旨み、刻みわさびの辛みがやみつきになる、牛だしで味わう冷製パスタです。大根、みょうが、ねぎ、大葉の薬味がうまさを引き立て、ひと口ごとにさっぱりとしたおいしさが口の中に広がります。

「北海道産炙り帆立とおろしいくらのぶっかけ麺」

税込1,639円

＜夏だ！元気だ！ハンバーグだ！＞

オーストラリア産ビーフを100％使用した、肉の食感をしっかり味わえる定番人気のハンバーグステーキに、夏限定の味わいが登場します。それぞれ「醤油」「塩」「味噌」をテーマにした、個性豊かなラインアップです。

◆「にんにくバター醤油ハンバーグステーキ」

「にんにくバター醤油ハンバーグステーキ」

ハンバーグステーキに、たっぷりのにんにくを使ったバター醤油を合わせました。香ばしいにんにくの風味とバター醤油のコクが食欲をそそる、スタミナ満点の一品です。

「にんにくバター醤油ハンバーグステーキ」

税込1,639円

◆「旨ねぎ塩ハンバーグステーキ」

「旨ねぎ塩ハンバーグステーキ」

ハンバーグステーキに、ねぎ塩ソースと卵黄を合わせました。ねぎの爽やかな風味と卵黄のまろやかさが、肉の旨みを引き立てます。

「旨ねぎ塩ハンバーグステーキ」

税込1,639円

◆「トマ味噌チーズハンバーグステーキ」

「トマ味噌チーズハンバーグステーキ」

ハンバーグステーキに、トマトと味噌を合わせたトマ味噌ソースを合わせました。トマトの酸味と味噌のコクがとろけるチーズと相性抜群。まろやかで奥行きのある味わいをお楽しみいただけます。

「トマ味噌チーズハンバーグステーキ」

税込1,639円

＜洋菓子屋さんのかき氷＞

注文ごとに貫目氷を削って仕上げる、不二家レストランこだわりのかき氷が登場します。夏のごちそうを楽しんだ後は、洋菓子屋さんならではのひんやり甘いかき氷をお楽しみください。

◆「いちごショート」

濃厚な苺ソースとあっさりとしたミルクシロップを合わせ、ふわふわのホイップクリームで仕上げました。苺の甘酸っぱさとミルクのやさしい甘みが調和した、夏にぴったりのデザートです。

◆「トロピカルマンゴー」

たっぷりのマンゴーソースにマンゴー果肉、爽やかなヨーグルトクリームを合わせました。マンゴーの豊かな甘みが広がる、南国気分を味わえる一品です。

◆「抹茶×ほうじ茶」

国産抹茶とほうじ茶の芳醇な香りを活かしたソースに、北海道産あずきと白玉を合わせました。抹茶とほうじ茶が織りなす、上品な和の味わいをお楽しみいただけます。

「いちごショート」

税込1,100円

「トロピカルマンゴー」「抹茶×ほうじ茶」

各税込990円

■夏のフェアメニューを含む、割引キャンペーンを実施

6月25日（木）より、夏のフェアメニューを含む割引キャンペーンを期間限定で実施いたします。

【実施期間】

2026年6月25日（木）～7月22日（水）

【実施店舗】

東京都：世田谷砧店、西永福店、福生田園店、アルカキット錦糸町店

神奈川県：善行店、津久井浜店、瀬谷店、秦野河原町店、川崎京町店、ららぽーと湘南平塚店、戸塚モディ店

埼玉県：浦和田島店、大宮北袋店、川口青木店、川口領家店、狭山根岸店

千葉県：千葉作草部店、イオンモール幕張新都心店

群馬県：前橋中央大橋店

茨城県：古河東本町店

大阪府：桃山台店、茨木清水店、東大阪店

兵庫県：神戸さんプラザ店

【対象商品】

「FUJIYA’S 大人のお子様ランチ」は税込220円引きに！

「夏だ！元気だ！ハンバーグだ！」＜全3種＞は税込220円引きに！

「サンデー」＜全6種＞は税込165円引きに！

「ドリンクセット」は税込55円引きに！

※ドリンクバー実施店舗はドリンクバーをお楽しみください。

※「ランチドリンクセット」は対象外です。

※神戸さんプラザ店は「サンデー」がございません。

不二家レストラン

伝統の洋食、パフェやホットケーキなどのスイーツメニューに加え、バラエティ豊かなお子様メニューもご用意しております。ハレの日を彩る“バースデーサービス"は不二家レストランならでは。ご家族、ご友人との笑顔あふれる特別な時間を演出いたします。

※画像はすべてイメージです。

※商品内容は変更となる場合がございます。

※店舗により商品内容、販売価格が異なります。

※店舗によりお取り扱いのない場合や、売り切れの場合もございます。

不二家ウェブサイト

https://www.fujiya-peko.co.jp/

不二家レストランウェブサイト

https://www.fujiya-peko.co.jp/restaurant/