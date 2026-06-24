地元在住アーティスト10名が集結！無料で楽しめるホテルロビーアート展『HAPPY SMILE ART in 三井ガーデンホテルズ』

株式会社三井不動産ホテルマネジメント

株式会社三井不動産ホテルマネジメント(本社：東京都中央区／代表取締役社長：杉山亮)が運営する、三井ガーデンホテル京都三条プレミア(所在地：京都府京都市中京区三条通東洞院東入菱屋45番1)を含む京都市内の7施設では、2026年7月1日(水)から8月31日(月)までの計62日間、一般社団法人グループハッピースマイルとのコラボレーションのもと、ホテルロビーアート展「HAPPY SMILE ART in 三井ガーデンホテルズ」を開催いたします。期間中はどなたでも無料でご鑑賞いただけます。

三井ガーデンホテル京都新町 別邸（通期作品）日吉雅治作 「蹴鞠」

今回の京都展では、初めての試みとして三井不動産ホテルマネジメントが運営する京都市内の計7施設を会場に同時開催いたします。地元のアーティストを支える5施設のご協力のもと、地元にゆかりのあるアーティスト10名を含む作家による個性あふれる作品を、前期・後期あわせて全55点展示。ホテルを巡りながら、京都の歴史と文化を感じる各会場を舞台に、多彩な画材で表現された繊細で奥深い世界観や、京都ならではの情緒や風景を描いた作品の数々をお楽しみください。

■『HAPPY SMILE ART in 三井ガーデンホテルズ』とは

障がいのある方々が制作されたアート作品をホテル館内にて展示・販売し、誰もが気軽にアートに触れられる機会を提供するとともに、心のバリアフリーを推進することを目的としています。販売代金は、一般社団法人グループハッピースマイルを通じて作者へお渡しし、次なる創作活動の支援に役立てられます。作品の購入については、イベント特設ページをご覧ください。

・イベント特設ページ

https://www.mitsuifudosan-hotelmanagement.com/sustainability/happy-smile/event/

■京都展 開催概要

・開催期間：2026年7月1日(水)～8月31日(月) 計62日間

・前期展：2026年7月1日(水)～7月31日(金) 31日間

・後期展：2026年8月1日(土)～8月31日(月) 31日間

・開催場所(展示作品数）

三井ガーデンホテル京都三条プレミア(前期17作品、後期17作品)

三井ガーデンホテル京都新町 別邸(6作品)

三井ガーデンホテル京都四条(5作品)

三井ガーデンホテル京都駅前(2作品)

三井ガーデンホテル京都河原町浄教寺(3作品)

ホテル ザ セレスティン京都祇園(2作品)

sequence KYOTO GOJO（3作品)

展示イメージ

・展示場所：ホテルロビー

※本イベントの開催は状況により予告なく変更となる場合があります。

※画像はイメージです。展示作品は会場により異なります。

※お買い求めいただいた絵画は、展示期間終了後の発送となります。

■作家紹介 日吉雅治 氏

色鉛筆やアクリル絵具も用いながら独自の表現を追求している。

緻密な線描と大胆な余白、鮮やかな色彩の組み合わせが特徴で、

ユニークな表情を見せる人物たちも大きな魅力。力強い色の重なりと、色鉛筆とは思えない自由な色彩感覚に注目して欲しい。

日吉雅治氏

■グループハッピースマイル 概要

「グループハッピースマイル」は、障がいの有無に関わらず、集うすべての人が笑顔になる、そんな環境（空間）づくりを目指し活動する一般社団法人です。障がいのある方々が自主生産された商品を、多くの方々に喜んで購入していただけるような場の企画、提供や、一般市場で喜んで選んでいただけるような商品の生産、販売活動についての助言、支援を行っています。加えて彼らが製作したアート作品を社会に紹介し、販売していく場『ハッピースマイルアート』の企画、提供を行っています。

・一般社団法人グループハッピースマイル 公式WEBサイト

https://grouphappysmile.wixsite.com/happysmile

■京都展 開催ホテル 一覧

・三井ガーデンホテル京都三条プレミア

1725年創業の呉服専門商社ゆかりの地、京都・三条に誕生した、京都初となる“プレミア”シリーズ。地下鉄「烏丸御池」駅に至近で、京都観光の拠点として最適です。客室は、庭を望むジュニアスイートや洗濯機付きの客室など多彩なタイプをご用意。バスルームとの境界をなくした開放的な水廻りも特徴です。館内はレストラン、バーの他にも、三井ガーデンホテルズ初となる、完全予約制プライベートバス、大浴場、フィットネスルームを完備しています。

三井ガーデンホテル京都三条プレミアロビー

・所在地：京都府京都市中京区三条通東洞院東入菱屋町45番1

・客室数：185室

・公式サイト：https://www.gardenhotels.co.jp/kyoto-sanjo-premier/

・三井ガーデンホテル京都新町 別邸

・所在地：京都府京都市中京区新町通六角下る六角町361番

・公式サイト：https://www.gardenhotels.co.jp/kyoto-shinmachi/

・三井ガーデンホテル京都四条

・所在地：京都府京都市下京区西洞院通四条下ル妙伝寺町707-1

・公式サイト：https://www.gardenhotels.co.jp/kyoto-shijo/

・三井ガーデンホテル京都駅前

・所在地：京都府京都市下京区東塩小路町848番

・公式サイト：https://www.gardenhotels.co.jp/kyoto-station/

・三井ガーデンホテル京都河原町浄教寺

・所在地：京都府京都市下京区寺町通四条下る貞安前之町620番

・公式サイト：https://www.gardenhotels.co.jp/kyoto-kawaramachi-jokyoji/

・ホテル ザ セレスティン京都祇園

・所在地：京都府京都市東山区八坂通東大路西入る小松町572

・公式サイト：https://www.celestinehotels.jp/kyoto-gion/

・sequence KYOTO GOJO

・所在地：京都府京都市下京区五条烏丸町 409

・公式サイト: https://www.sequencehotels.com/kyoto-gojo/

■三井不動産ホテルマネジメントが展開するホテル

三井ガーデンホテルズでは“ガーデンのような豊かさと潤いのある滞在体験を提供したい”という想いから、ブランドタグラインを「Stay in the Garden」と定め、国内外で34施設を展開しています。全国各地の地域性を大切に個性豊かなデザインと「楽しみになる朝食」をご用意し、ビジネスユースだけでなく、レジャー、リトリート、リフレッシュ、長期滞在等、様々なシチュエーションでお楽しみいただけます。

また“滞在そのものが目的となるデスティネーション型ホテル”を掲げた『ザ セレスティンホテルズ』を3施設、自分のスタイルで、“自由な時間と、過ごし方”を愉しむ次世代型ライフスタイルホテル『sequence』を3施設展開。三井不動産ホテルマネジメントは、「記憶に残るホテル」「感性豊かなお客さまの五感を満たすホテル」という理念・コンセプトのもと、多様なニーズに応えるブランド展開をしています。

■三井不動産グループのサステナビリティについて

三井不動産グループは、「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける」という「＆マーク」の理念に基づき、「社会的価値の創出」と「経済的価値の創出」を車の両輪ととらえ、社会的価値を創出することが経済的価値の創出につながり、その経済的価値によって更に大きな社会的価値の創出を実現したいと考えています。 2024年4月の新グループ経営理念策定時、「GROUP MATERIALITY（重点的に取り組む課題）」として、「1.産業競争力への貢献」、「2.環境との共生」、「3.健やか・活力」、「4.安全・安心」、「5.ダイバーシティ＆インクルージョン」、「6.コンプライアンス・ガバナンス」の6つを特定しました。これらのマテリアリティに本業を通じて取組み、サステナビリティに貢献していきます。

【参考】

・「グループ長期経営方針」 https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/

・「グループマテリアリティ」 https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality