キオクシア：「第20回アジア競技大会」および「第5回アジアパラ競技大会」のパートナーシップ契約を締結

東京--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- キオクシア株式会社は、公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会と、「第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）」および「第5回アジアパラ競技大会（2026/愛知・名古屋）」のパートナーシップ契約を締結しました。

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32年ぶりの日本開催となるアジア最大のスポーツの祭典「第20回アジア競技大会」では、eスポーツが正式競技として採用され、11種目13タイトルでメダルをかけた熱戦が繰り広げられます。当社は、本大会の公式ゲーミングSSDとして、キオクシア最速のパーソナル向けSSD製品『EXCERIA PRO G2 SSD』を提供し、選手が最大限に力を発揮できる競技環境づくりを支援します。

キオクシアは、「『記憶』で世界をおもしろくする」というミッションのもと、両大会への協賛を通じて、eスポーツのさらなる発展を支え、多様性を尊重する豊かなデジタル社会の実現に貢献してまいります。

■パートナーシップ契約概要

協賛ランク：第20回アジア競技大会 Tier4 オフィシャルサプライヤー

第5回アジアパラ競技大会 Tier4 オフィシャルサプライヤー

契約期間：契約締結日～2026年12月31日

■大会概要

・第20回アジア競技大会

開催期間：2026年9月19日～10月4日 （eスポーツ競技：2026年9月23日～10月2日）

開催都市：愛知県・名古屋市

オフィシャルサイト：https://www.aichi-nagoya2026.org/

・第5回アジアパラ競技大会

開催期間：2026年10月18日～10月24日

開催都市：愛知県・名古屋市

オフィシャルサイト：https://www.asianparagames-2026.org/

■公式ゲーミングSSD製品概要

製品名：EXCERIA PRO G2 SSD

製品ウェブサイト：https://www.kioxia.com/ja-jp/personal/ssd/exceria-pro-g2.html

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コーポレートコミュニケーション部

山路 航太

Tel: 03-6478-2319

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Source: Kioxia Corporation