【6月30日まで開催中の期間限定コラボカフェ】祝・10周年!! TVアニメ『おそ松さん』×「やっぱりステーキ」とのコラボが決定!!　特別メニューや描き起こしイラストの限定グッズが期間限定で登場!

株式会社オリグレス

「たのしい」を世界中に届けるエンターテインメント・キャピタルの株式会社オリグレス（本社：東京都品川区、代表取締役社長：吉武 優）は、当社グループ会社であるジャパンコンテンツエンターテインメント株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：吉武優、取締役社長：針山 大輔）が主催、企画を手掛けるコラボカフェの最新情報をお知らせいたします。

TVアニメ「おそ松さん」と沖縄食堂やっぱりステーキがコラボ

エンターテインメントコンテンツの企画・プロデュースを行うジャパンコンテンツエンターテインメント株式会社（本社：東京都渋谷区）は、放送開始10周年を迎える大人気TVアニメ『おそ松さん』と、沖縄発の溶岩焼きステーキチェーン「やっぱりステーキ」（運営：株式会社ディーズプランニング）との共同プロデュースによるコラボカフェキャンペーンを、2026年5月18日(月)より、全国の対象店舗にて開催しております。

6つ子をイメージした特別フードメニューや、ドリンクなど全16品が登場！

またフルコラボ店舗では、描き起こしイラストのオリジナルグッズも販売しております。

やっぱりステーキは、ライス・スープ・サラダが食べ放題なのでクズニートのおそ松さんたちが腹いっぱい食べている姿を想像しながら楽しめる、魅力満点なコラボです！

本イベントは2026年6月30日（火）までの期間限定開催となります。10周年という記念すべきアニバーサリーイヤーを迎えた『おそ松さん』と、圧倒的な肉厚・手仕事品質でファンを魅了し続ける「やっぱりステーキ」の魅力を融合させた、今しか体験できない特別なエンターテインメントです。お見逃しのないよう、ぜひお早めにご来店ください。

【特設サイト】 https://yapparigroup.jp/campaign_202605/ (https://yapparigroup.jp/campaign_202605/)

ここでしか見られない！限定制服を着用した「描き起こしイラスト」

今回のコラボのために、6つ子たちが「やっぱりステーキ」の店員に！？

普段の制服をベースにした、おそ松さん仕様の「限定コラボ制服」を着用した描き起こしイラストが登場します！

フルコラボ店舗では、この限定イラストを使用した「クリアカード」や「フレークシール」などのオリジナルグッズ販売や世界観に浸れる特別な店内装飾も展開します。

五感で味わう！6つ子をイメージした「オリジナルコラボメニュー」

各キャラクターの個性を大爆発させた、こだわり抜いたフード＆ドリンクメニュー（全16品）をご用意。さらに、コラボメニューをご注文いただいた方には、ここでしか手に入らない限定ノベルティの

「クリアコースター」をプレゼントいたします。

また、2026年5月24日の6つ子たちの誕生日を記念し、コラボメニューご注文で

「誕生日限定クリアコースター」をプレゼント！！（※現在は配布を終了しております）

■ やっぱりステーキ×おそ松さん コラボメニュー

フルコラボ店舗のみでしか手に入らない「オリジナルコラボグッズ」

TVアニメ『おそ松さん』×やっぱりステーキ コラボメニュー

限定描き起こしイラストを使用したオリジナルアイテムを多数販売中！

オリジナルグッズを2000円購入ごとにここでしか手に入らない限定ノベルティの

「ポストカード」をプレゼントいたします。

クリアカード 全6種（トレーディング商品）

フレークシール 全1種（オープン商品）

※グッズのご購入は、店内でご飲食をいただいたお客様限定（キャッシュレス決済のみ）となります。詳細は特設サイトをご確認ください。

※数に限りがございますのでお早めにお買い求めください。

※フルコラボ店舗限定販売となります。（6月30日まで）

■ やっぱりステーキ×おそ松さん コラボグッズ

「フルコラボ」＆「ライトコラボ」の2段階展開で全国をジャック！

TVアニメ『おそ松さん』×やっぱりステーキ コラボグッズ

全メニューと限定グッズを取り扱う「フルコラボ店舗（全国5店舗）」に加え、6月6日（土）からは一部メニューを気軽に楽しめる「ライトコラボ店舗（全国のやっぱりステーキ店舗）」でもスタート。日本全国どこにいても『おそ松さん』の世界をおいしく楽しめます。

ライトコラボ店舗情報に関しましては、やっぱりステーキ公式Xをご確認ください。

公式X：https://x.com/yapparisteak

■ 開催概要

TVアニメ『おそ松さん』×やっぱりステーキ コラボカフェ

【開催期間】

2026年5月18日(月) ～ 6月30日(火)

【実施店舗】

◎ フルコラボ店舗 2026年5月18日(月)～6月30日(火)

（全メニュー提供・限定グッズ販売・店内装飾あり）

東京： やっぱりステーキ 神田店 / やっぱりステーキ 蒲田店

大阪： やっぱりステーキ あべのウォーク店

福岡： やっぱりステーキ 八幡本城店

沖縄： やっぱりステーキ 4th国際通り店

※ドリンクメニューのみ前後半がございます。（前半：5月18日～6月5日 後半：6月6日～6月30日）

◎ ライトコラボ店舗 2026年6月6日(土)～6月30日(火)

（一部コラボメニューの提供）

期間： 2026年6月6日(土) ～ 6月30日(火)

対象店舗： フルコラボ店舗を除く全国のやっぱりステーキ店舗

※ライトコラボの詳細に関しましては、地域によってメニューが異なりますため、やっぱりステーキ公式Xをご確認ください。

公式X：https://x.com/yapparisteak

■ コンテンツ・施設紹介

人気TVアニメ『おそ松さん』とは…

2015年、赤塚不二夫生誕80周年記念作品として、

赤塚不二夫の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作に、

大人になった6つ子たちを描いたTVアニメ「おそ松さん」。

20歳を過ぎてもクズでニートで童貞…

だけどどこか憎めない彼らが繰り広げる予測不能な日常を描き、気付けば日本一有名な6つ子となってしまった！

あの衝撃の放送開始から今年で10周年。

新たな仲間？ 新たな騒動？ そして、新たな6つ子の一面も…？

2026年6月 実写映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』が公開中！

公式サイト：https://osomatsusan.com/ (https://osomatsusan.com/)

権利表記

(C)赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会

沖縄食堂『やっぱりステーキ』とは…

「圧倒的、美味さ、肉厚、柔らかさ」

やっぱりステーキは、「沖縄から世界へ」をコンセプトに展開する沖縄食堂です。現在、日本国内のみならず、海外でも約20店舗を展開し、沖縄発のステーキ文化を世界中にお届けしています。

私たちが何より大切にしているのは、店内で肉職人が一つひとつ手作業で肉を捌く『手仕事品質』です。

看板メニューの「やっぱりステーキ」に使用するミスジは、一頭から約5kgしか取れない希少部位。機械加工に頼らず、繊細な筋の入り方を見極めながら丁寧に“手捌き”で処理することで、肉厚でありながら驚くほど柔らかい食感と、部位本来の旨みを最大限に引き出しています。

職人の技が光る「圧倒的な肉体験」を、ぜひこの機会にコラボメニューと共にご堪能ください。

公式サイト：https://yapparigroup.jp/

■ ジャパンコンテンツエンターテインメント株式会社

代表取締役 吉武 優

取締役社長 針山 大輔

URL：https://jcent.origress.com/ (https://jcent.origress.com/)

事業内容：

・アニメ・ゲーム・アーティスト・映画などのライセンスを活用したコラボカフェの企画・運営

・YouTubeチャンネルの企画・運営・営業、メディアコンサルティング

■ 株式会社オリグレス

代表取締役社長：吉武 優

所在地：東京都品川区西五反田3-6-32 TERRACE SITE GOTANDA 3A

資本金：10.87億円

社員数：85名 ※グループ全体

事業概要：

「たのしい」を世界中に届ける、唯一無二のエンターテインメント・キャピタル企業。「エンタメ」×「ファイナンス」×「グループ経営」を強みとし、エンタメ分野の事業を360°広域化して戦略展開。

公式サイト：https://origress.com/ (https://origress.com/)