【6月30日まで開催中の期間限定コラボカフェ】劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』×「くいもの屋わん」とのコラボが開催中!!　限定コラボメニューや描き起こしイラストを使用した新商品も登場！

株式会社オリグレス

「たのしい」を世界中に届けるエンターテインメント・キャピタルの株式会社オリグレス（本社：東京都品川区、代表取締役社長：吉武 優）は、当社グループ会社であるジャパンコンテンツエンターテインメント株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：吉武優、取締役社長：針山 大輔）が主催、企画を手掛けるコラボカフェの最新情報をお知らせいたします。

劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』×くいもの屋わん コラボ告知画像

エンターテインメントコンテンツの企画・プロデュースを行うジャパンコンテンツエンターテインメント株式会社（本社：東京都渋谷区）と株式会社アイライツ（本社：東京都文京区）、人気作品『ゾンビランドサガ』、劇場版最新作『劇場版 ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』と株式会社オーイズミフーズ（本社：神奈川県厚木市、代表：大泉 賢治）との共同プロデュースによるコラボカフェキャンペーンを「くいもの屋わん」対象店舗にて2026年5月25日（月）より開催しております。

劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』の世界観をイメージしたコラボメニューを展開するほか、描き起こしイラストを使用した限定グッズも販売いたします。

さらに、後半期間からは新規デフォルメイラストを使用した新商品やノベルティもいたします。

■ くいもの屋わん×ゾンビランドサガ オリジナルコラボメニュー

劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』×くいもの屋わん コラボメニュー

劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』をモチーフにしたオリジナルコラボメニューを展開しています。ゾンビランドサガの世界観やキャラクターをイメージしたフード・ドリンクをお楽しみいただけます。

さらに、コラボメニューをご注文いただいた方には、ここでしか手に入らない限定ノベルティの

「オリジナルコースター」をプレゼントいたします。

※前半と後半でコースターのデザインが異なりますのでご了承ください。

※ノベルティは数量限定のため、なくなり次第終了となります。

■ くいもの屋わん×ゾンビランドサガ オリジナルコラボグッズ

劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』×くいもの屋わん 前半コラボメニュー劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』×くいもの屋わん 後半コラボメニュー

描き起こしイラストを使用したここでしか手に入らないオリジナルアイテムを多数販売中。

数に限りがございますのでお早めにお買い求めください。

オリジナルグッズを3000円購入ごとにここでしか手に入らない限定ノベルティの

「オリジナルトレーディングカード」をプレゼントいたします。

さらに、後半期間（6月13日～6月30日）より新規デフォルメイラストを使用した新商品も販売いたします。

※後半期間も前半期間に販売したグッズはお買い求めいただけます。

※ノベルティは数量限定のため、なくなり次第終了となります。

前半期間グッズ一覧（2026年5月25日～）

・アクリルスタンド 全7種（オープン商品）

・アクリルコースター 全7種（トレーディング商品）

・ダイカットステッカー 全7種（トレーディング商品）

・チェキ風カード 全7種（トレーディング商品）

後半期間グッズ一覧（2026年6月13日～）

・ゆらゆらアクリルスタンド 全7種（オープン商品）

・デフォルメ缶バッチ 全7種（トレーディング商品）

・ネームバッチ 全7種（トレーディング商品）

・デフォルメステッカー 全8種（トレーディング商品）

※グッズのご購入は、店内でご飲食をいただいたお客様限定となります。

詳細は株式会社アイライツ公式X（@i_rightsLtd (https://x.com/i_rightsLtd)）をご確認ください。

■ くいもの屋わん×ゾンビランドサガ コラボ限定装飾

ゾンビランドサガの世界観をイメージした店内装飾を展開しております。

池袋西口店・藤沢店のコラボルームは部屋数に限りがありますため、 完全予約制とさせていただいております。

なお、佐賀店はコラボ展示スペースになりますのであらかじめご了承ください。

※くいもの屋わん藤沢店のご予約に関しましては、くいもの屋わん藤沢店へ直接お電話にてお問い合わせをお願いいたします。

※コラボルームの予約は1名様より承ります。

※コラボルーム以外のお席でもコラボメニューは注文いただけます。

通常のお席はご予約なしでのご来店も可能です。

【池袋西口店の予約はこちらから】

r.gnavi.co.jp/plan/p864034/plan-reserve/plan/plan_list/#wrapper (https://r.gnavi.co.jp/plan/p864034/plan-reserve/plan/plan_list/#wrapper)

■ 開催概要

劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』×「くいもの屋わん」コラボカフェ

【開催期間】

2026年5月25日(月) ～ 6月30日(火)

【実施店舗】

くいもの屋わん 佐賀駅前店

くいもの屋わん 池袋西口公園前店

くいもの屋わん 藤沢店

※グッズメニュー、ノベルティは前後半がございます。（前半：5月25日～ 後半：6月13日～）

最新情報は下記のアカウントをご確認ください

劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』公式 Xアカウント：

https://x.com/zombielandsaga (https://x.com/zombielandsaga)

アイライツ／i-rights,Ltd：https://x.com/i_rightsLtd (https://x.com/i_rightsLtd)



くいもの屋わん 公式 Xアカウント：https://x.com/kuimonoya_wan_O (https://x.com/kuimonoya_wan_O)

■ コンテンツ紹介

劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』とは…

まさかのゾンビィ×アイドル×佐賀!?

予想を裏切り続けるブッ飛び系アニメ『ゾンビランドサガ』待望の劇場版作品。

時代を超えて伝説の少女たちがゾンビィとして復活し、佐賀のご当地アイドル＜フランシュシュ＞として活躍する新感覚ゾンビアイドル系アニメとして、TVアニメシリーズでも大きな話題を呼びました。

作品基本情報

作品名：劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』

公開日：2025年10月24日（金）ロードショー

アニメーション制作：MAPPA

劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』公式サイト：

https://zombielandsaga-movie.com/ (https://zombielandsaga-movie.com/)

権利表記

(C)︎劇場版ゾンビランドサガ製作委員会

■ ジャパンコンテンツエンターテインメント株式会社

代表取締役 吉武 優

取締役社長 針山 大輔

URL：https://jcent.origress.com/ (https://jcent.origress.com/)

事業内容：

・アニメ・ゲーム・アーティスト・映画などのライセンスを活用したコラボカフェの企画・運営

・YouTubeチャンネルの企画・運営・営業、メディアコンサルティング

■ 株式会社オリグレス

代表取締役社長：吉武 優

所在地：東京都品川区西五反田3-6-32 TERRACE SITE GOTANDA 3A

資本金：10.87億円

社員数：85名 ※グループ全体

事業概要：

「たのしい」を世界中に届ける、唯一無二のエンターテインメント・キャピタル企業。「エンタメ」×「ファイナンス」×「グループ経営」を強みとし、エンタメ分野の事業を360°広域化して戦略展開。

公式サイト：https://origress.com/ (https://origress.com/)