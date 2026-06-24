ヒロクリニック美容皮膚科、博多駅前院および横浜駅前院にて「ピコレーザー」「IPL」「HIFU」の導入・提供を開始

医療法人社団福美会医療法人社団福美会 ヒロクリニックは、この度、「ヒロクリニック博多駅前院」および「ヒロクリニック横浜駅前院」において、新たに美容皮膚科メニューとして「ピコレーザー」「IPL（光治療）」「HIFU（ハイフ）」の提供を開始いたしました。また今後は「岡山駅前院」「札幌駅前院」におきましても、順次同メニューの導入を予定しております。

【新たに提供を開始する3つの美容医療メニュー】

当院では、患者様の様々なお肌のお悩みに対応するため、以下の医療機器を用いた施術メニューを導入いたしました。

ピコレーザー

短い照射時間（ピコ秒）でレーザーを照射する医療機器です。肌への負担を考慮しながら、シミやそばかす、肝斑といった色素トラブルにアプローチすることを目的としています。

IPL（光治療）

カメラのフラッシュのような幅広い波長の光を顔全体に照射する施術です。お肌全体の質感の乱れやくすみなどに働きかけ、健やかな肌状態へ導くための治療としてご提案しています。

HIFU（高密度焦点式超音波）

超音波のエネルギーを肌の深層（SMAS筋膜など）にピンポイントで照射し、熱を与えることで肌の引き締めを促す施術です。メスを使わずに顔まわりのケアをご希望の方に向けたメニューです。

【医師による丁寧な診察とリスクへの誠実なご説明】

ヒロクリニックでは、美容医療をご提供するにあたり事前のカウンセリングを最も重視しております。患者様のお悩みや肌の状態を医師がしっかりと診察したうえで、適切な治療法をご提案いたします。 また、医療行為にはそれに伴うリスクや副作用が存在します。当院ではメリットのみを強調することはせず、術後のダウンタイムや起こり得る副作用についても包み隠さずご説明し、ご納得いただいたうえで施術へと進む体制を整えております。

【対象クリニックおよび今後の導入予定について】

現在、本美容皮膚科メニューは「ヒロクリニック博多駅前院」および「ヒロクリニック横浜駅前院」にてご予約・ご相談を受付中です。 さらに、より多くの患者様にご利用いただけるよう、「ヒロクリニック岡山駅前院」ならびに「ヒロクリニック札幌駅前院」におきましても、順次同様のメニューを導入していく予定です。詳細な導入時期につきましては、確定次第、公式ウェブサイト等でお知らせいたします。

ヒロクリニックについて

ヒロクリニックは、2005年に川口で開業し、内科・皮膚科・美容皮膚科・美容外科・心療内科・形成外科・小児科・婦人科・泌尿器科を含む総合的な医療を提供する医療機関です。NIPTの検査実績が豊富で75,000件以上(※1)あり、検査結果を2～5日前後でお届けしています。ヒロクリニックのNIPT検査は、結果報告率が99.98％となっています。これまでに検体輸送時の破損発生や輸送遅延の報告例はありません。

日本の主要都市で展開をしているヒロクリニックでは産婦人科専門医、臨床遺伝専門医、小児科専門医、精神科専門医など各種専門医が協力し診療にあたっております。各院はネットワークでつながっており、各専門医が、妊婦さんのさまざまな質問にお答えすることが可能です。

実際に出産した後は産婦人科の医師ではなく、小児科の医師が対応することが多いため、小児科医の意見を聞くことによってより幅広い知見を得ることができます。

また、微小欠失症候群の検出、200種類以上の単一遺伝子疾患の検出を行うことができるようになりました。

(※1)【調査概要】

・調査期間 ：2020年6月～2026年5月

・調査機関（調査主体）： 東京衛生検査所

・調査対象 ：当院にてNIPT(新型出生前診断)検査を受けた19歳～51歳

・有効回答数（サンプル数）： 約75,000

-------------------------------------------------------

医療法人社団福美会 ヒロクリニックNIPT

URL：https://www.hiro-clinic.or.jp/nipt/

電話番号：0120-16-9629

MAIL：nipt@hiro-c.net