e-dash、「GX Conference 2026 夏」にゴールドスポンサーとして協賛・登壇

e-dash株式会社

e-dash株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：山崎冬馬、読み：イーダッシュ、以下「当社」）は、2026年7月9日（木）に開催される「GX Conference 2026 夏 脱炭素社会に向けたサステナブルなエネルギー戦略（主催：SBクリエイティブ株式会社）」に、ゴールドスポンサーとして協賛します。

当日は、スポンサーセッションに当社CFP事業責任者の石塚憲一が登壇し、「サプライチェーン全体で取り組むScope 3算定と削減」をテーマに、具体的なステップやポイントを解説します。

協賛・登壇の背景

近年、CDPやGXフューチャー・リーグなどの制度に対する対応、またSBT認定取得後の目標達成に向けて企業のScope 3削減の動きが加速しています。一方で、多くの企業がリソース不足やサプライヤーとの連携、具体的な推進プロセスにおける課題に直面しているのが実情です。

当社は、こうした課題を解決すべく、サプライチェーンのESGデータ収集・分析・実行支援「e-dash Survey」と、CO2排出量可視化・削減サービスプラットフォーム「e-dash」を組み合わせ、サプライチェーン全体での排出量可視化と削減支援を展開してまいりました。さらに本年度は、環境省から「令和8年度バリューチェーン全体での脱炭素化推進モデル事業」を受託し、Scope 3削減の取り組み支援および啓蒙を最重要テーマの一つとして推進しております。

こうした背景から、本カンファレンスが掲げる「GXを実現するための課題と解決法、日本企業による先進事例の紹介」という趣旨に深く賛同し、ゴールドスポンサーとしての協賛、およびセッションへの登壇を決定いたしました。

当日は、Scope 3削減の具体的なステップや先行事例、それらを支える当社のサービスについて詳しくご紹介いたします。

開催概要

名称：GX Conference 2026 夏 脱炭素社会に向けたサステナブルなエネルギー戦略

日時：2026年7月9日（木）13:00～17:10

開催形式：オンライン（Live配信）

参加費：無料（事前登録制）

主催：SBクリエイティブ株式会社（ビジネス＋IT）

詳細・申込URL：https://www.sbbit.jp/eventinfo/88886

登壇セッション概要

日時：2026年7月9日（木）13:40～14:10

テーマ：サプライチェーン全体で取り組むScope 3算定と削減～具体的なステップとポイントを解説～

講演内容：近年、CDPやGXフューチャー・リーグなどScope 3削減に言及している認定制度やガイドラインが増えてきています。このような背景から、Scope 3削減に取り組む企業は増えてきていますが、リソース不足やサプライヤーとの連携、削減効果が見込めない、削減施策が頭打ちになるなど壁に直面して推進できていない方もいらっしゃるのではないでしょうか。本セミナーでは、Scope 3削減に向けた具体的なステップとそれぞれのフェーズでのポイントについてご説明します。

登壇者：e-dash株式会社 CFP事業責任者 兼 ソリューション＆アドバイザリー部 ヴァイスプレジデント 石塚 憲一

（略歴）

工学修士。大手化学企業で研究・技術開発を担い、外資系戦略コンサルティング企業を経て、大手エンジニアリング企業にて新規事業立上・海外案件を推進。フードロス削減を指向した規格外農産物の価値化ベンチャーを経営/エグジット。e-dashでは、本質的に顧客に寄り添う伴走パートナーであることを目指しソリューション＆アドバイザリー事業・CFP事業を牽引。

e-dash株式会社

【会社概要】

設立：2022年2月7日

資本金：30億6,000万円

株主：三井物産株式会社、みずほイノベーション・フロンティア株式会社（株式会社みずほフィナンシャルグループの100%子会社）ほか

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂4‐8‐18 赤坂JEBL6階

代表取締役社長：山崎冬馬

コーポレートサイト：https://corp.e-dash.io/



【事業内容】

▼CO2排出量可視化・削減サービスプラットフォーム「e-dash」の開発・運営

https://e-dash.io/

▼カーボンクレジットのマーケットプレイス「e-dash Carbon Offset」の運営

https://carbon-offset.e-dash.io/

▼サプライチェーンのESGデータ収集・分析・アクション実行支援サービス「e-dash Survey」の運営

https://e-dash.io/survey/

▼カーボンフットプリント算定サービス「e-dash CFP」の運営

https://e-dash.io/cfp/

▼カーボンニュートラルを加速させるメディア「accel.」の運営

https://accel.e-dash.io/

▼国内企業における環境対策情報の検索サイト「accel.DB」の運営

https://acceldb.e-dash.io/