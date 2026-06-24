IMAGICAコスモスペース、Canva Japanのチュートリアルドラマ 第2弾を制作

株式会社IMAGICA GROUP

映像の企画から制作、映像編集、配信・流通向けサービスに至るまでを、グローバルにワンストップでお届けする株式会社IMAGICA GROUP（本社:東京都港区、代表取締役社長 社長執行役員 グループCEO:長瀬俊二郎）のグループ会社である株式会社IMAGICAコスモスペース（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：手柴淳）は、この度Canva Japan株式会社の依頼を受け、TOBE所属のCLASS SEVEN 大東立樹が主演、秋田汐梨がヒロインを務める、オリジナル連続ドラマ『どんな綺麗な朝日より沈む夕日を僕は推す。』の制作を担当いたしました。

本作は、旭見高校の3年B組を舞台にしたオリジナル学園ストーリー。登場するのは“オタク”男子と“元アイドル研究生”の女子、そして“バンド”に情熱を注ぐメンバー。彼らクラスメイトの間にはスクールカーストが…。

しかし、その溝を“デザインと音楽の力”を武器に乗り越え、やがて同じ目標に向かっていく、デジタルネイティブ世代のひたむきな葛藤を描いた青春クリエイティブ群像劇となっています。

■本ドラマシリーズについて

ビジュアルコミュニケーションツールCanvaが贈る、ドラマを通じてデザインを学ぶチュートリアルドラマの第2弾『どんな綺麗な朝日より沈む夕日を僕は推す。』は、ドラマとしての感動を味わいながら、自然とデザインの活かし方やCanvaの使い方が身についていく新しい体験型ドラマです。

劇中では、登場人物たちがCanvaを通じて仲間と想いを交わし、課題を乗り越えていく姿が等身大で描かれます。観終わる頃には、「自分にもできそう」「何かを形にしてみたい」、そんなクリエイティブへの一歩を後押ししてくれるはずです。

マニュアルのいらない、感動と学びがひとつになった新しいクリエイティブ体験をぜひお楽しみください。

■あらすじ

旭見高校3年生の内村 颯（はやて）（大東立樹）は、デジタル操作に長けた“オタク”男子。アイドルグループ「パラレルプラネット」をこよなく愛し、Canvaでファンビジュアルを制作することに情熱を注いでいます。一方、クラスにはバンド活動に勤しむ「A軍」と颯たちのような「O（オタク）軍」というスクールカーストが存在していました。そんなある日、元アイドル研究生の梅咲美夕（みゆう）（秋田汐梨）が転校してきます。自分の進むべき未来に悩む美夕と、ひたむきに“推し”を応援する颯。対極的な二人が、デザインという共通言語を通じて交流を深めていく中で、そんな二人に呼応するように物語が動き出し、やがてクラス全体が一つの目標へと向かい始めます。

物語を彩る面々は、オタク仲間の沢村暁人（高野秀侑）、田辺大地（高田憐）。そして、軽音部バンドメンバーの大友聖也（近藤大海）、相川悠介（横田大雅）、村瀬栄一郎（星慧音）、富永翔（中澤漣）。

また、前作の『拝啓 今日も私と商店街は元気です』から引き続き、中野桜（石川翔鈴）が教師として彼らを優しく見守ります。さらに、パン屋「ナカノヤ」で働く面々（三倉茉奈、清水伸）や、前作で話題を呼んだバンドマン相沢賢（吉田仁人）も引き続き登場、作品に華やかさを加えています。

監督・脚本を務めるのは、前作に引き続き有働佳史氏。

映画、ドラマ、CMと幅広いジャンルで活躍し、繊細な心理描写と日常の何気ない瞬間をドラマチックに切り取る作品に定評があり、近年は映画「女優は泣かない」やドラマ「面白南極料理人」などの話題作を手掛けます。

本作において有働氏は「楽しくドラマを観ていると思ったら、いつの間にかCanvaの使い方も覚えてるという新感覚を味わってもらえると幸いです」とコメントしています。

■ ドラマの概要

・タイトル：Canvaオリジナル連続ドラマ『どんな綺麗な朝日より沈む夕日を僕は推す。』

・話数 ：全6話(各話22分)

・配信日 ：2026年6月24日（水）18:00 Canva公式YouTubeチャンネルにて順次公開

・キャスト：大東立樹 (CLASS SEVEN)

秋田汐梨

高野秀侑 (CLASS SEVEN)

高田憐 (CLASS SEVEN)

近藤大海 (CLASS SEVEN)

横田大雅 (CLASS SEVEN)

星慧音 (CLASS SEVEN)

中澤漣 (CLASS SEVEN)

石川翔鈴

黒嵜菜々子

遊井亮子

ほか

・スタッフ：監督・脚本：有働佳史

制作プロダクション：IMAGICAコスモスペース

製作著作：Canva Japan

・予告編 ：https://youtu.be/JNGM_vPSR5E

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JNGM_vPSR5E ]

■ Canvaについて

2013年創業のCanva(キャンバ)は、ビジュアルコミュニケーションとコラボレーションのために構築された世界有数のオールインワンプラットフォームです。あらゆる人がデザインで輝けるようにするため、Canvaは世界190か国以上の大企業、中小企業、個人、学生のクリエイティブおよびデザインニーズに応えています。 デザインの第一歩を踏み出す初心者から、パワフルなツールを求めるプロのクリエイターまで、Canvaはユーザーが思いついたアイディアを美しい作品に仕上げるために必要なものを提供します。デザイナーが手がけた世界最大規模のコンテンツライブラリを基盤に、Canvaは多彩なプロダクトと独自のAIツールを搭載。個人やチームが、より直感的にクリエイティブを生み出し、協力しながらスムーズにコミュニケーションできる環境を提供します。

Canvaでは、テキストや画像からデザインを生成できる「Canva AI（生成AI）」をはじめ、PDF編集・PDF変換・PDF圧縮をオンラインで簡単に行える各種PDFツール、オリジナルのメッセージカード作成機能、自由にアイデアを描ける「お絵描きツール」など、日常からビジネスまで幅広いシーンで活用できる多彩な機能を提供しています。

＜本件に関するお問合せ先＞

株式会社IMAGICAコスモスペース コンテンツビジネス本部

担当：松岡 利春

URL https://www.imagica-cs.co.jp/

CONTACT:info@imagica-cs.co.jp

TEL : 03-5212-5601

FAX :03-3237-1256

【株式会社IMAGICAコスモスペースについて】

Creative & Technology Company

映像の力をもって

驚きと感動を伝えつづける

会社名：株式会社 IMAGICAコスモスペース

代表者:代表取締役社長 社長執行役員 手柴 淳

所在地:〒102-0081 東京都千代田区四番町 5 番地 6 四番町ビル 1 号館 3 階

創立:1978 年 12 月 1 日

資本金:3,000 万円

事業内容:VR イベント・コンテンツの企画制作、大型展示映像の企画制作、

企業プロモーションの企画制作、音楽・スポーツなどのライブエンタメイベントの中継配信・撮影技術

映画・CM の撮影収録技術、テレビ番組の企画制作、先端技術を使用した CG 制作

WEB マーケティングの企画制作、放送局への技術者派遣 等

URL:https://www.imagica-cs.co.jp/

【株式会社IMAGICA GROUPについて】

1935年の創業以来、新たな「映像」の価値創出に挑戦し続け、これからも「世界の人々に"驚きと感動"を与える映像コミュニケーショングループ」を目指してまいります。



・会社名：株式会社IMAGICA GROUP（IMAGICA GROUP Inc.）

・本社 ：〒105-0022 東京都港区海岸1-14-2

・代表者： 代表取締役社長 社長執行役員

グループCEO 長瀬 俊二郎

・設立 ： 1974年6月10日（創立：1935年2月18日）

・資本金： 1億円

・URL： https://www.imagicagroup.co.jp/

・事業内容：コンテンツ事業、映像制作技術事業、ゲーム事業、計測ソリューション事業等を営むグループ会社の事業の統括。

IMAGICA GROUPは、映像の企画から制作、映像編集、配信・流通に至るまでを、グローバルにワンストップでお届けし、エンタテインメントに限らず、産業や医療、さらには学術研究などの幅広い分野へも、映像技術を活用した高品質な製品・サービスを提供しています。