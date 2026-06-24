マカフィー、最新の「オンラインショッピングに関する調査」発表

マカフィー株式会社

オンラインのセキュリティ対策製品を提供しているマカフィー株式会社（本社：東京都千代田区）は、本日、最新調査「オンラインショッピングに関する調査」の結果を発表しました。マカフィーが日本在住の18歳以上850人を対象に実施した本調査では、毎年実施される大型サマーセールイベントに関連して、物価上昇を背景とした消費行動の変化や、AIの悪用により巧妙化するオンライン詐欺の手口に対する消費者の懸念などを明らかにしました。

主な調査結果は以下の通りです。

- 大型セールイベント期間中は詐欺に注意：41%が大型セールイベントの期間中に、何らかのトラブルやネガティブな経験をしたことが判明- 物価上昇も相まって詐欺検知の可能性を見逃す？：81％が買い物スタイルに変化があり、半数以上（61%）が安い商品を見つけることを重要視- 詐欺回避の自信は低く、失うものは大きい：オンラインショッピング詐欺を回避できる自信がある回答者は3人に1人にとどまり、金銭的被害者の41%は全く取り戻せない結果に

大型セールイベント期間中は詐欺に注意

回答者の64%がAmazonのセールやプロモーションをよく見ると回答しており、次いで楽天市場（51%）という結果でした。今年のプライムデーでは、3人に2人以上（64%）が買い物をする予定であると回答した一方で、41%がプライムデーや類似の大型セールイベントの期間中に、何らかのトラブルやネガティブな経験をしたことが判明しました。

消費者が経験した好ましくない体験の具体例：

- 偽のレビューや評価に遭遇した（12%）- 疑わしいアカウントの認証メッセージを受信した（11%）- 誤解を招くような、またはAIによって生成されたと思われる商品ページ（商品リスティング）に遭遇した（10%）- 偽の配送・配達通知を受け取った（10％）

また、49%が大型セールイベントの期間中に詐欺行為や不正行為に遭遇することに対して懸念を示していることも明らかになりました。

物価上昇も相まって詐欺検知の可能性を見逃す？

また、昨今の物価上昇により回答者の81％が買い物スタイルに変化があったと答え、半数以上（61%）が安い商品を見つけることを重要視していることが分かりました。さらに、84%がオンラインセールイベントの期間中に、お得なセールが終了してしまう前に「早く購入しなければ」という焦りを少なくとも1度は感じたことがあると回答しています。特に若年層にその傾向が強く、45歳未満の層は13％が「非常に頻繁に感じる」と回答し、それ以上の年齢層（6%）よりも明らかに高い結果となりました。消費者は、これまで以上に安さを求めて、詐欺の兆候を見逃す可能性が高まり、お得に買い物ができる魅力的なタイミングが、お金を失う危険性を伴うリスクへと変容している様子が明らかになりました。

詐欺回避の自信は低く、失うものは大きい

約3人に1人（34%）は、自身がオンラインショッピング詐欺を回避できる自信がある一方で、半数以上（52%）は「（騙されないと言い切れるか）わからない・判断がつかない」ようです。現に、63%はオンラインショッピング中にさまざまな種類の詐欺に遭遇した経験があると回答しています。

消費者が経験したオンライン詐欺の具体例：

- 配送業者を装った、荷物のトラブルに関する通知メッセージ（26%）- 決済情報やアカウント情報の要求（支払い請求など）（25%）- 偽の注文確認、または配送状況の更新通知（20%）- アカウント確認、または不審なアクティビティ（ログインなど）の警告（18%）

また、オンラインショッピング詐欺で金銭を失った経験がある回答者は4人に1人以上（26%）にのぼり、失った金額の全額を取り戻せた被害者はわずか39%で、41%は全く取り戻せなかったようです。詐欺のAIの活用も進歩しており、消費者の62%が、AIで生成された疑いのあるオンラインシッピング関連コンテンツ（商品の画像、レビューなど）に遭遇したことがあると回答し、さらに、55%が「AIによってオンライン詐欺を見分けるのが難しくなっている」と感じており、その手口の巧妙化に懸念を示しています。

マカフィー株式会社 アジア統括代表タイラー・マクギーは、次の通り述べています。

「昨今の物価高騰を考えれば、多くの消費者が大型セールで『少しでもお得に買い物をしたい』と考えるのは当然のことです。しかし、詐欺師たちもまた、日常の買い物行動に紛れ込むのが巧妙になっています。荷物の到着を待っているときや、オンラインで買い物をしているときには、偽の配送通知や不審な割引コード、あるいは注文に問題があるといったメッセージが本物のように感じられてしまうことがあります。マカフィーの調査は、価格ばかりに気を取られすぎると、詐欺の兆候を見逃すリスクが高まることを浮き彫りにしています。

個人の努力や「気をつける」だけで詐欺を見抜くのが難しい時代を迎えています。マカフィー(R) リブセーフ(https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.mcafee.com%2Fja-jp%2Fantivirus%2Fmcafee-livesafe.html)、マカフィー(R) トータルプロテクション(https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.mcafee.com%2Fja-jp%2Fantivirus%2Fmcafee-total-protection.html)、そしてマカフィープラス(https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.mcafee.com%2Fja-jp%2Fidentity-theft%2Fprotection.html)といったマカフィーのオンライン保護ツールは、まさにこのような瞬間のために存在し、不審なリンクやメッセージ、オファーをリアルタイムで検知して警告します。それにより、一瞬の判断が大きな代償を伴う事態になることを未然に防ぎます。」

大型セールイベントにおけるオンラインショッピング対策：

- 大幅値引きや、見慣れない販売元には注意：「今だけ〇〇%オフ」といった極端な値引きや、「1時間以内に購入して！」などの購入を急がせるカウントダウンは警戒してください。また、非常に魅力的な値段であったとしても、今までに見たことのない販売元からの購入は避けてください。- テキストメッセージ、メール、ＤＭで送られてきたリンクには注意：セールで注文した商品を待っているまさにそのとき、小売業者や配送業者を装ったなりすましのメッセージには要注意です。特に、注文やアカウント、配送に問題が発生したと主張する警告アラートを受け取った際には、正規のアプリや公式ウェブサイトにアクセスして、本物の通知かを確認しましょう。- 決済前に立ち止まる：詐欺師は、消費者の「焦り（緊急性）」を利用しようともくろんでいます。「素晴らしいお得な条件」であったとしても、クリック、購入、決済情報を共有する前に一度立ち止まることが重要です。- セキュリティ対策の導入：マカフィー(R) リブセーフ(https://www.mcafee.com/ja-jp/antivirus/mcafee-livesafe.html)や、マカフィー(R) トータルプロテクション(https://www.mcafee.com/ja-jp/antivirus/mcafee-total-protection.html)、McAfee+(https://www.mcafee.com/ja-jp/identity-theft/protection.html)のような総合的なオンライン保護を活用し、個人情報、プライバシー、デバイスを最大限に保護しましょう。不審なリンクやサイトへのアクセスを防ぎ、より安心してオンラインショッピングを利用できるようにします。

オンラインショッピング詐欺から身を守るためのヒントについては、マカフィーの公式ブログ(https://www.mcafee.com/blogs/ja-jp/security-news/is-this-a-scam-sale-new-research-inflation-how-to-spot-fake-brand-shopping/)からもご覧いただけます。

調査方法

2026年5月に、日本の18歳以上の850人を対象にオンラインショッピングの意向、オンラインショッピング詐欺の認識、および購買行動やオンラインでのショッピング体験に関する調査を実施しました。

マカフィーについて

マカフィーは、消費者と中小企業向けのオンライン保護のグローバル・リーダーです。デバイスだけでなく人を保護することにも重点を置くマカフィーの消費者および中小企業向けのソリューションは、常時オンラインの世界におけるユーザーのニーズに適応し、適切なタイミングとセキュリティで家族、地域社会、ビジネスを保護する、総合的で直感的なソリューションを通じて、ユーザーが安全に生活できるよう支援します。

詳細情報については、https://www.mcafee.com/ja-jp/index.htmlをご覧ください。

*McAfee、マカフィー、McAfeeのロゴは、米国およびその他の国における米国法人 McAfee, LLCまたはその関連会社の商標又は登録商標です。