人気ドーナツ店「ホーカスポーカス」と「鰻 北白川」がコラボ 限定「夏の土用ドーナツ」を提供
永田町駅近の人気ドーナツ専門店「ホーカスポーカス」と、鰻料理店「鰻 北白川」がコラボレーションし、両店舗で夏の土用期間(2026年7月20日～8月6日)限定で新感覚の「夏の土用ドーナツ」を提供します。
「夏の土用ドーナツ」は全4種。鰻の骨や山椒など、鰻料理に関する素材を採用しています。
夏の土用ドーナツ
「ホーカスポーカス」ではフルサイズのドーナツを販売。「鰻 北白川」では、毎日限定30個のミニドーナツをお食後としてサービスいたします。
夏の土用ドーナツ概要
鰻ポレンタ
ストロベリー山椒
柚子グレープフルーツ
抹茶山椒
・鰻ポレンタ
山椒とグリルした鰻の骨を砕いて混ぜ込んだホワイトチョコと、ポレンタ(トウモロコシパウダー)と米粉をベースにしたグルテンフリー生地の焼きドーナツの組み合わせ。コーンブレッドのようなプチプチ感と、カリカリした骨の食感をお楽しみいただけます。
・ストロベリー山椒
ドライフランボワーズと、ストロベリーリキュールを練り込んだ蒸し生地に、ストロベリーのアイシング。仕上げに砕いた山椒を振りました。苺の甘酸っぱさに、ピリッとしながらも柑橘のような華やぎを持つ山椒の香り。意外な取り合わせが後味に小さな余韻を残します。
・柚子グレープフルーツ
ゆずペーストとセミドライグレープフルーツを練り込んだ蒸し生地に柚子アイシングを施し、
ドライ河内晩柑をワンポイントトッピング。柚子の香りとグレープフルーツのほろ苦さのハーモニーが、濃厚な鰻の食後にぴったりな味わい。
・抹茶山椒
抹茶パウダーを練り込んだ焼き生地に、あられ(ライスパフ)と砕いた山椒を追加したミルクチョコをコーティング。和洋折衷和菓子をイメージした一品です。
提供内容
対象期間：2026年7月20日～8月6日 (夏の土用)
【参考】 2026年土用の丑の日： 7月26日
・ホーカスポーカス
永田町店にて、4種のフルサイズ「土用ドーナツ」の中から1～2種を日替わりで販売する予定です。
販売予定価格（税込）
鰻ポレンタ \680
ストロベリー山椒 \600
柚子グレープフルーツ \600
抹茶山椒 \630
詳細は同店のPR TIMES(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/30864)をご確認ください。
・鰻 北白川
1日あたり30個限定で、鰻重などお食事をされ、ご希望されたお客様に1つのミニドーナツをサービスいたします。対象の種類は日替わり・ランダムです。
コラボレーションの背景
素材の魅力を活かす「揚げ・焼き・蒸し」の多彩な製法に、まるでケーキのような繊細なデコレーションを掛け合わせた特別なドーナツを展開する「ホーカスポーカス」と、蒸さずに鰻本来の旨味を引き出す地焼きにこだわりを持つ「鰻 北白川」。
永田町駅近くの2店舗がコラボレーションすることになりました。
創業の2024年から、「鰻 北白川」と「ホーカスポーカス」は交流を継続。その中で、食品ロスが話題になりました。
鰻店において、骨は唐揚げで利用する以外はロスとなっていたため、ドーナツへの転用をトライアル。骨以外にも山椒など鰻料理に関する素材を利用したドーナツを「夏の土用ドーナツ」としてラインナップしました。お客様の反応が最もわかる「丑の日」を含む「夏の土用」期間に提供することといたしました。