人気ドーナツ店「ホーカスポーカス」と「鰻 北白川」がコラボ　限定「夏の土用ドーナツ」を提供

株式会社ジュンバタンメラ

永田町駅近の人気ドーナツ専門店「ホーカスポーカス」と、鰻料理店「鰻 北白川」がコラボレーションし、両店舗で夏の土用期間(2026年7月20日～8月6日)限定で新感覚の「夏の土用ドーナツ」を提供します。

「夏の土用ドーナツ」は全4種。鰻の骨や山椒など、鰻料理に関する素材を採用しています。

夏の土用ドーナツ

「ホーカスポーカス」ではフルサイズのドーナツを販売。「鰻 北白川」では、毎日限定30個のミニドーナツをお食後としてサービスいたします。

夏の土用ドーナツ概要

鰻ポレンタストロベリー山椒柚子グレープフルーツ抹茶山椒

・鰻ポレンタ

山椒とグリルした鰻の骨を砕いて混ぜ込んだホワイトチョコと、ポレンタ(トウモロコシパウダー)と米粉をベースにしたグルテンフリー生地の焼きドーナツの組み合わせ。コーンブレッドのようなプチプチ感と、カリカリした骨の食感をお楽しみいただけます。

・ストロベリー山椒

ドライフランボワーズと、ストロベリーリキュールを練り込んだ蒸し生地に、ストロベリーのアイシング。仕上げに砕いた山椒を振りました。苺の甘酸っぱさに、ピリッとしながらも柑橘のような華やぎを持つ山椒の香り。意外な取り合わせが後味に小さな余韻を残します。

・柚子グレープフルーツ

ゆずペーストとセミドライグレープフルーツを練り込んだ蒸し生地に柚子アイシングを施し、

ドライ河内晩柑をワンポイントトッピング。柚子の香りとグレープフルーツのほろ苦さのハーモニーが、濃厚な鰻の食後にぴったりな味わい。

・抹茶山椒

抹茶パウダーを練り込んだ焼き生地に、あられ(ライスパフ)と砕いた山椒を追加したミルクチョコをコーティング。和洋折衷和菓子をイメージした一品です。

提供内容

対象期間：2026年7月20日～8月6日 (夏の土用)

【参考】 2026年土用の丑の日： 7月26日

・ホーカスポーカス

永田町店にて、4種のフルサイズ「土用ドーナツ」の中から1～2種を日替わりで販売する予定です。

販売予定価格（税込）

鰻ポレンタ \680

ストロベリー山椒 \600

柚子グレープフルーツ \600

抹茶山椒 \630

詳細は同店のPR TIMES(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/30864)をご確認ください。

・鰻 北白川

1日あたり30個限定で、鰻重などお食事をされ、ご希望されたお客様に1つのミニドーナツをサービスいたします。対象の種類は日替わり・ランダムです。

コラボレーションの背景

素材の魅力を活かす「揚げ・焼き・蒸し」の多彩な製法に、まるでケーキのような繊細なデコレーションを掛け合わせた特別なドーナツを展開する「ホーカスポーカス」と、蒸さずに鰻本来の旨味を引き出す地焼きにこだわりを持つ「鰻 北白川」。

永田町駅近くの2店舗がコラボレーションすることになりました。

創業の2024年から、「鰻 北白川」と「ホーカスポーカス」は交流を継続。その中で、食品ロスが話題になりました。

鰻店において、骨は唐揚げで利用する以外はロスとなっていたため、ドーナツへの転用をトライアル。骨以外にも山椒など鰻料理に関する素材を利用したドーナツを「夏の土用ドーナツ」としてラインナップしました。お客様の反応が最もわかる「丑の日」を含む「夏の土用」期間に提供することといたしました。