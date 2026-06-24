AI社長を展開するTHAとVision Base、AI業界の「東京タワー」を目指す共同団体「AI Tower Japan」を設立

株式会社THA

株式会社THA(https://tha-inc.com/)（本社：東京都新宿区、代表取締役：西山 朝子）とVision Base株式会社(https://visionbase.co.jp/)（本社：東京都千代田区、代表取締役：宮崎由剛）は、このたび、本質的な価値を持つAI企業が手を取り合い、日本の中小企業のAI活用を支える共同団体「AI Tower Japan(https://aitower.jp/)」を共同設立いたしました。

株式会社THAが運営するAI活用実践コミュニティ「AIリーダーズクラブ(https://tha-inc.com/ai-leaders-club)」とも連携しながら、審査を経た信頼できる専門企業が集う場を広げ、中小企業の経営者が「どこに相談すればよいか」で迷わない環境づくりを進めてまいります。

設立の背景：今、AI業界に必要なのは「東京タワー」

生成AIの広がりとともに、日本には数多くのAI関連サービスが生まれました。その一方で、中小企業の経営者の立場からは「どの会社に相談すればよいのか分からない」という声が多く聞かれるようになっています。



日本には、それぞれの専門領域で独自の価値を生み出してきたAI企業が数多くあります。生成AIの広がりを受けて、業界は今、次のステージへ進もうとしています。志を同じくする企業が一つに集まることで、中小企業の経営者が安心して相談できる「頼れる拠点」を、業界全体としてつくっていける。そんな手応えを、私たちは確信しています。

私たちは、この状況をかつての東京になぞらえています。東京タワーが建つ前、東京には小さな電波塔が乱立する未来が想定されていました。それでは景観も住環境も損なわれてしまう。だからこそ、皆で力を合わせて一本の大きなタワーを建てたのです。



今のAI業界も同じだと考えています。志を同じくする企業が一つの旗の下に集まることで、お客様が安心して相談できる場が生まれ、業界全体への信頼も育っていく。その最初の具体的な形が、「AI Tower Japan」です。

団体概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/139335/table/81_1_154423ab1ad0b72a82df3693e8fdf429.jpg?v=202606240252 ]

私たちは、単に加盟企業の数を増やすことを目的としていません。「日本のAI業界の旗印」にふさわしい、お客様への貢献に真の価値を置く企業だけが集まる場を、丁寧につくってまいります。

主な活動内容

協議会では、以下の4つの活動に取り組みます。

1. AIサービスの品質向上 加盟企業の評価や推薦の仕組みづくりを通じて、お客様が安心してサービスを選べる基準を整えていきます。

2. ノウハウ・事例の共有 加盟企業同士で実装事例や知見を持ち寄り、業界全体での「車輪の再発明」を防ぎます。一社では得られない学びを、仲間と分かち合える環境をつくります。

3. 実践コミュニティとの連携 株式会社THAが運営するAI活用実践コミュニティ「AIリーダーズクラブ」と連携し、協議会の加盟企業が、会員企業に専門講座や個別相談を提供できる場を広げます。

4. 政策・ガイドライン整備への貢献 行政や有識者との対話を通じて、健全な業界の発展に資するガイドラインづくりに貢献してまいります。

連携コミュニティ「AIリーダーズクラブ」について

「AIリーダーズクラブ(https://tha-inc.com/ai-leaders-club)」は、株式会社THAが2025年10月に立ち上げ、運営する中小企業向けのAI活用実践コミュニティです。月1回のオンラインセミナーを軸に、1年をかけて「個人がAIを使いこなす → 業務に組み込む → 会社全体に広げる」というステップを、仲間と共に学んでいきます。

協議会の発足にあわせ、THAはこのコミュニティをさらに発展させ、THAが審査した信頼できる専門企業が、それぞれの得意領域で専門講座や個別相談を提供できる仕組みを整えます。第1号として、Vision Base株式会社が「AIエージェント構築」の領域を担当します。

これにより、「AI活用の考え方を学ぶ」だけでなく、「学んだことを実際に形にする専門家のサポートまで受けられる」コミュニティへと進化します。

仲間を募集しています

「AI Tower Japan」に共感し、日本の中小企業のAI活用に本気で向き合いたいと願う企業のご参画をお待ちしております。

AI Tower Japanは、加盟企業の数を競う場ではありません。お客様への貢献に真の価値を置き、本質的なサービスを届けたいと考える企業が、志を共有しながら

共に学び合える場を目指しています。同じ想いを持つ仲間と出会い、それぞれの得意領域を持ち寄ることで、一社では届けきれない価値を、日本の中小企業にお届けしていきたいと考えています。

【設立説明会のご案内】

設立にあたり、AI Tower Japanの理念や活動内容、加盟の仕組みについて、直接お伝えする説明会を開催いたします。加盟をご検討いただける企業様はもちろん、「まずは話を聞いてみたい」という企業様も、お気軽にご参加ください。

■ 開催日時:2026年7月22日(水)12:00～13:30

■ 開催形式:オンライン

■ 対象 :中小企業のAI活用支援に取り組む企業様

■ 参加費 :無料

ご参加をご希望の方は、公式サイトの専用フォームよりお申し込みください。

皆様と直接お話しできる機会を、心より楽しみにしております。

設立企業 代表者コメント

株式会社THA 代表取締役CEO 西山朝子

THAは創業以来、お客様一社一社の理念や「その会社らしさ」に深く向き合ってまいりました。お客様のAI活用が進むほどに、一社だけでは応えきれないご相談も増えています。本当に信頼できる仲間と力を合わせ、日本の中小企業が自分たちらしさを守りながらAIを味方にできる場をつくりたい。その想いで、本協議会の設立に参画いたしました。

Vision Base株式会社 代表取締役 宮崎由剛

日本には、世界に誇れる技術と現場の力があります。私たちVision Baseは、その日本が持つ無限の可能性を、AIで最高・最大に生かし切るAIプロフェッショナル集団であることを使命に掲げてきました。ただ、この挑戦は一社だけで成し遂げられるものではありません。一本の大きなタワーのように、志を同じくする企業が集まってこそ、業界全体を照らす光になれる。AI Tower Japanは、日本の可能性をAIで前に進めるための、確かな一歩です。

設立企業について

株式会社THA 「日本を支える勇者たちに最強の強化魔法を」というビジョンのもと、経営者の想いや理念をAIに実装するサービス「AI社長」を展開。効率化だけでなく「その会社らしさ」を守ることにこだわり、中小企業の組織強化・理念浸透を伴走支援しています。現在、60社以上にAI社長を導入いただいています。

-代表者：代表取締役CEO 西山朝子

-主なサービス：AI社長(https://ai-syacho.com/)／AIリーダーズクラブ(https://tha-inc.com/ai-leaders-club)／組織強化支援

-公式サイト：https://tha-inc.com(https://tha-inc.com/)/

-お問い合わせ先：株式会社THA 広報部

-Email: info@tha-inc.com

-電話番号：03-4567-6545

Vision Base株式会社 「日本が持つ無限の可能性を、AIで最高・最大に生かし切るAIプロフェッショナル集団」を掲げるAIカンパニー。 生成AI活用支援サービス「となりのAIシリーズ」を展開し、企業や学校法人での業務自動化やAI人材育成を通じて、「人を増やす戦略」から「AIを増やす戦略」への転換を支援しています。

-設立：2024年4月

-代表者：代表取締役 宮崎由剛

-拠点：東京（神田神保町）／北九州市

-主なサービス：となりのAIファクトリー／となりのAIキャンプ／となりのAIチャットボット

-公式サイト：https://visionbase.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

AI Tower Japan（株式会社THA／Vision Base株式会社）

Email：info@visionbase.co.jp