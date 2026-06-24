【シェラトン都ホテル大阪】爽やかな夏の果実と刺激的なスパイスで暑い夏を楽しむ「夏のスイーツ＆パン」販売

株式会社近鉄・都ホテルズ

シェラトン都ホテル大阪（所在地：大阪市天王寺区上本町6-1-55）は、2026年7月1日（水）から8月31日（月）までの期間、カフェ＆グルメショップ カフェベルにて、マンゴーや桃など夏の果実をふんだんに使用した清涼感あふれるグラスデザートやスパイシーなパンなど、暑い夏におすすめのスイーツおよびパンを販売します。

今年はマスカットの爽やかな甘みをお楽しみいただける「マスカットのヴェリーヌ」やじゃがいもとクミンを炒めたネパールの家庭料理「アルジラ」を包んだパンなど、新作5品が登場。みずみずしい夏の果実と食欲をそそるスパイスで、食欲が落ちる暑い季節でもさっぱりとお楽しみいただけます。

【販売期間】2026年7月1日（水）～8月31日（月）

【販売時間】スイーツ 11:00～18:00 / パン 9:00～18:00

スイーツ

マンゴープリン 800円

マンゴージュレ、ココナッツムース、マンゴームースを3層に重ね、マンゴーとパイナップルを飾り、パッションフルーツのソースを流しました。マンゴーの濃厚な甘みとココナッツの甘い香りにアクセントとしてパッションフルーツの爽やかな酸味を加えた、トロピカルな味わいのグラスデザートです。

マンゴーショート 850円

マンゴーとマンゴー風味の生クリームを、ふんわりと焼き上げたジェノワーズ生地でサンドしました。マンゴーのとろけるような食感と濃厚な甘みをご堪能いただける、毎年人気の商品です。

オレンジのヴェリーヌ 850円

オレンジの爽やかな酸味、はちみつのやさしい甘さ、クリームのコクが見事に調和したグラスデザート。オレンジ果汁入りシロップを染み込ませたブリオッシュの上に、オレンジのはちみつマリネ、マスカルポーネクリーム、カスタードクリームと生クリームを合わせたディプロマットクリームを重ね、オレンジをトッピングしました。

桃のヴェリーヌ 900円

紅茶のパンナコッタに桃のコンポートとレモンのジュレを重ねた清涼感あふれるグラスデザート。ふんだんに使用したジューシーな桃と紅茶の上品な香味をお楽しみください。

マスカットのヴェリーヌ 900円

マスカットムース、レアチーズ、カルダモンフレーバーのゼリーを3層に重ねた見た目も涼しげなグラスデザート。レアチーズの濃厚なコクとマスカットの爽やかで上品な甘みが絶妙なバランスでお楽しみいただけます。

タルト・アナナス 900円

香ばしいタルト生地にパイナップル風味のカスタードクリーム、パイナップルのコンポート、ミントのジュレを重ね、ライム風味のクリームを飾りました。パイナップルのトロピカルな甘みにミントとライムの清涼感が絶妙にマッチした、夏にぴったりの一品です。

パン

マンゴークリームパン 350円

パン生地にマンゴークリームをたっぷり詰め、表面にアーモンドのクランブルとココナッツファインを散りばめ焼き上げました。マンゴーの濃厚な甘みとナッツのザクザクとした食感をお楽しみいただける、南国気分を味わえるスイーツブレッドです。

とうもろこしと枝豆のフォカッチャ 350円

もっちりとしたフォカッチャ生地にとうもろこしと枝豆を練り込み、チーズを包んで焼き上げました。とうもろこしの自然な甘さと枝豆の食感、チーズの塩気が絶妙にマッチした、ランチやビールのおつまみにもぴったりな惣菜パンです。

アルジラ 370円

じゃがいもとクミンを炒めたネパールの家庭料理「アルジラ」を丸ごとパンに閉じ込めました。クミンのエキゾチックな風味とじゃがいものほくほく感がクセになる、夏におすすめのスパイシーな惣菜パンです。

※表示料金には、消費税が含まれています。

※写真は全てイメージです。

※仕入れ状況によりメニューを変更する場合があります。

※食物アレルギーをお持ちのお客様は、予め係にお申し出ください。

■ご予約・お問い合わせ先

シェラトン都ホテル大阪 中2階 カフェ＆グルメショップ カフェベル

営業時間 9:00～18:00

TEL 06-6773-5582

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Web予約 :https://www.tablecheck.com/shops/osaka-miyako-cafebell-pickup/reserve

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シェラトン都ホテル大阪

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1985年10月3日、日本を代表する歴史・文化資産が多数存在する大阪の高台 上町台地に「都ホテル大阪」として開業。交通の要所である近鉄 大阪上本町駅に隣接し、ホテル横より空港リムジンバスが発着。名所や旧跡、繁華街にも近いベストロケーションで、京都・奈良・神戸観光の拠点としてもご利用いただけます。ホテル内には客室574室、レストラン＆バー7店舗（テナント含む）、宴会場24室、チャペルおよび神殿式場、美容室、ブティックなどを備えています。

【ホテル概要】

名称：シェラトン都ホテル大阪（Sheraton Miyako Hotel Osaka）

住所：〒543-0001 大阪市天王寺区上本町6-1-55

電話：06-6773-1111（代表） FAX：06-6773-3322（代表）

社名：株式会社近鉄・都ホテルズ

開業：1985年（昭和60年）10月3日

建物：地上21階 地下2階

客室：574室

交通：近鉄 大阪上本町駅直結、Osaka Metro 谷町線・千日前線 谷町九丁目駅より徒歩約5分

シェラトン都ホテル大阪

公式サイト https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka/

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