「Suicaのペンギン」が手縫いのレザーアイテムに！ハンドメイドレザーブランド「OJAGA DESIGN」とのコラボコレクションが登場！

株式会社JR東日本クロスステーション

この度、株式会社JR東日本クロスステーション リテールカンパニー (所在地：東京都渋谷区、カンパニー長：高橋 徹) は、2026年7月2日（木）午前10時より、「JR-Cross リテールカンパニー JRE MALL店」および「GENERAL STORE RAILYARD」各店舗にて、染色から裁断、手縫いまで一貫して手掛ける「OJAGA DESIGN(オジャガデザイン)」と「Suicaのペンギン」との特別なコラボコレクションを発売いたします。層状に重ね合わせた複数のレザーをひと針ずつ手作業で縫い上げることで、豊かな奥行きと温もりのある風合いを生み出す、オジャガデザインのレザーグッズ。本コレクションでは、「Suicaのペンギン」をモチーフに、パスケースやキーキャップ、ミラーキーホルダーなど、通勤・通学から日常の外出まで、あらゆる移動をより楽しく快適に彩るこだわりのアイテムをラインナップいたしました。使い込むほどに味わい深い色と質感に育っていく、革製品ならではの経年変化をお楽しみください。

(C)Chiharu Sakazaki/JR東日本/DENTSU Suica by JR東日本 SuicaはJR東日本の登録商標です。

Suicaのペンギン クラフトレザーパスケース

●価格：13,200円（税込）

●カラー：ブラック (スエード×スムースレザー)、ブラウン (スムースレザー)

●商品説明：ハンドステッチならではの温もりある風合いが印象的なパスケースです。種類の異なるレザーを層状に重ね合わせ、ひと針ずつ手作業で縫い上げることで、「Suicaのペンギン」を立体的に表現しました。鞄の持ち手などに吊り下げられる便利な幅広ストラップを備え、両面と中央に配した３つのポケットは定期や名刺の収納に最適です。

※画像は試作品です。天然革を使用しているためサイズ・色合い・表情は若干の個体差がございます。

Suicaのペンギン クラフトレザーミニポーチ

●価格：16,500円（税込）

●カラー：ブラック (スエード×スムースレザー)、ブラウン (スムースレザー)

●商品説明：「Suicaのペンギン」のお顔をそのまま形にしたラウンドタイプのミニポーチです。種類の異なるレザーパーツを組み合わせ、ひと針ずつ手作業で縫い上げることで、シンプルなデザインの中にアクセントを加えました。鞄の持ち手などに吊り下げられる便利な幅広ストラップを備え、イヤホンやリップなどの小物はもちろん、コインケースとしても最適なサイズです。

※画像は試作品です。天然革を使用しているためサイズ・色合い・表情は若干の個体差がございます。

Suicaのペンギン クラフトレザーキーホルダー

●価格：6,930円（税込）

●カラー：ブラック (スエード×スムースレザー)、ブラウン (スムースレザー)

●商品説明：ぷっくりとしたお腹のフォルムが愛らしい、ダイカットタイプのキーホルダーです。種類の異なるレザーを層状に重ね合わせ、ひと針ずつ手作業で縫い上げることで、「Suicaのペンギン」を立体的で奥行きのある表情に仕上げました。着脱しやすいナスカンと、鍵を取り付けられる二重リングを備えた実用的な仕様も嬉しいポイント。

※画像は試作品です。天然革を使用しているためサイズ・色合い・表情は若干の個体差がございます。

Suicaのペンギン クラフトレザーキーキャップ

●価格：4,950円（税込）

●カラー：ブラック (スエード×スムースレザー)、ブラウン (スムースレザー)

●商品説明：お手持ちの鍵を差し込むだけで、手軽にカスタマイズを楽しめるキーキャップです。緻密に重ねた数種類のレザーパーツにより、丸窓からひょっこりと顔を出す「Suicaのペンギン」を立体的に表現しました。ベルトループやキーホルダーに装着できる便利なナスカン付きで、紛失防止にも役立ちます。

※画像は試作品です。天然革を使用しているためサイズ・色合い・表情は若干の個体差がございます。

Suicaのペンギン クラフトレザーミラーキーホルダー

●価格：5,500円（税込）

●カラー：ブラック (スエード×スムースレザー)、ブラウン (スムースレザー)

●商品説明：外出先でサッと身だしなみを整えられるミラー付きキーホルダーです。種類の異なるレザーパーツを組み合わせ、ひと針ずつ手作業で縫い上げることで、奥行きのある豊かな表情に仕上げました。着脱しやすいナスカン仕様のため、バッグなどに取り付けてチャーム感覚で持ち歩くのもおすすめです。

※画像は試作品です。天然革を使用しているためサイズ・色合い・表情は若干の個体差がございます。

お取り扱い店舗

●JR-Cross リテールカンパニー JRE MALL店

https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s008

※上記のECサイトは、6月26日（金）午前9時59分まで「GENERAL STORE RAILYARD JRE MALL店」として営業後、 7月2日（木）より「JR-Cross リテールカンパニー JRE MALL店」としてリニューアルオープンいたします。

●GENERAL STORE RAILYARD 秋葉原

JR秋葉原駅 昭和通り口改札外

https://shop.jr-cross.co.jp/eki/spot/detail?code=1063200

●GENERAL STORE RAILYARD 大宮

JR大宮駅 2Ｆ 西口コンコース内

https://shop.jr-cross.co.jp/eki/spot/detail?code=1221637