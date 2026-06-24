チームラボボーダレス(東京・麻布台ヒルズ)、「Light Sculpture - Flow」の作品空間を、7月8日(水)から再オープン。特別展「宇宙の非対称性について」を、10月8日(木)まで開催。

チームラボ株式会社[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=eg4N26u3xa4 ]

ハイライト動画「Asymmetric Existence」シリーズ、「Chromatic Existence」シリーズ (C) チームラボ

東京・麻布台ヒルズの『森ビル デジタルアート ミュージアム：エプソン チームラボボーダレス(https://borderless.teamlab.art/jp/)』では、「Light Sculpture - Flow(https://www.teamlab.art/jp/e/tokyo/#theme2)」の作品空間「Asymmetric Universe」を、2026年7月8日(水)から再オープンします。

また、再オープンを記念して、特別展「宇宙の非対称性について」(https://www.teamlab.art/jp/e/tokyo/#universe)を開催します。本展では、新たな2つのシリーズ「Asymmetric Existence / 非対称性存在」と「Chromatic Existence / 色彩性存在」を展示します。会期は、2026年7月8日(水)から2026年10月8日(木)まで。

新たな2つのシリーズ

Asymmetric Existence / 非対称性存在

Asymmetric Existence は、実空間にのみ現れ、ミラーには映らない光の彫刻と、ミラーの中にのみ現れ、実空間には存在しない光の彫刻が、一体となったひとつの彫刻である。

本来、ミラーは実空間を対称的に映す。しかしここでは、実空間と鏡像空間は、対称関係にはない。二つの光の彫刻は、それぞれ異なる空間に非対称に現れながら、鑑賞者の認識の中で、ひとつの彫刻的存在として立ち上がる。

ミラーの面は、単に実空間を対称的に反射する境界面ではなく、実空間と鏡像空間に現れた存在を接続する場となる。Asymmetric Existence は、彫刻を、実空間に閉じた物体から、実空間と鏡像空間を横断し、認識の中で統合される存在へと拡張する試みである。

チームラボ「Asymmetric Existence」シリーズ (C) チームラボチームラボ「Asymmetric Existence」シリーズ (C) チームラボチームラボ「Asymmetric Existence」シリーズ (C) チームラボチームラボ「Asymmetric Existence」シリーズ (C) チームラボ

Chromatic Existence / 色彩性存在

赤、緑、青の色が空間の中で流れ、色そのものが秩序を構成するとき、そこに色彩の彫刻が立ち上がる。

ここでの彫刻は、物体としての彫刻ではなく、色の秩序によって生み出される、物質的な境界面を持たない空間的存在である。

チームラボ「Chromatic Existence」シリーズ (C) チームラボチームラボ「Chromatic Existence」シリーズ (C) チームラボ

Light Sculpture - Flow

「海の渦の存在の内と外は同じ水である。物質的な違いはない。それにもかかわらず、なぜ、海の渦に存在を感じるのか？そして、それに生命すら感じる。」

その存在の内部と外部は、物質の違いではなく、秩序の違いである。そして、それはこれまでの物質的な存在とは違った存在のあり方になる。

作品の構成要素が時間的空間的に離れていても、部分に秩序が形成された時、その部分は、構成要素が時空間を超越したひとつの存在となる。

外部から内部へ、そして内部から外部へと流れ続ける光の集合が形成する秩序による彫刻。

森ビル デジタルアート ミュージアム：エプソン チームラボボーダレス

チームラボボーダレスは、アートコレクティブ・チームラボの境界のないアート群による「地図のないミュージアム」です。アートは、部屋から出て移動し、他の作品と関係し影響を受け合い、他の作品との境界線がなく、時には混ざり合います。チームラボボーダレスは、そのような作品群による境界なく連続する１つの世界です。人々は、境界のないアートに身体ごと没入し、「境界なく連続する１つの世界の中で、さまよい、探索し、発見する」のです。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Gj_L8PeUCTs ]

ハイライト動画『森ビル デジタルアート ミュージアム：エプソン チームラボボーダレス(https://borderless.teamlab.art/jp/)』麻布台ヒルズ, 東京 (C) チームラボ

森ビル デジタルアート ミュージアム：エプソン チームラボボーダレス

https://www.teamlab.art/jp/e/tokyo/

#チームラボボーダレス #teamLabBorderless

麻布台ヒルズ ガーデンプラザB B1(東京都港区虎ノ門5丁目9(https://maps.app.goo.gl/2h94rsBSE6tj5mub6))

開館時間

8:30 - 21:00

* 最終入館は、閉館の1時間前

* EN TEA HOUSEは開館の30分後にオープン、ラストオーダーは閉館の30分前(22時閉館日は21時ラストオーダー)

*閉館時間が変更になる場合がございます。公式ウェブサイトをご確認ください。

休館日

7月7日(火)、7月15日(水)、8月25日(火)

*休館日が変更になる場合がございます。公式ウェブサイトをご確認ください。

チケット購入

https://www.teamlab.art/jp/e/tokyo/