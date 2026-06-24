6月27日（土）11時よりオンライン開催！あなたの代わりに「資産が働く」《5種類》の投資スタイルを厳選紹介！

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン（本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番１号 ベネッセビル２階、代表取締役：山下征孝）は、株式会社レベクリ 代表取締役 小林 昌裕氏による無料ウェビナーを開催いたします。

本ウェビナーでは、株式会社レベクリがこれまで提案してきた数々の投資手法の中から、特に注目の5つを厳選してご紹介します。

開催概要

テーマ：事業投資

開催日時：2026年6月27日（土）11:00～12:00

参加費：無料

会場：オンライン

予定内容

これまで多くの投資手法を提案してきた株式会社レベクリが、お勧めの5つの投資をまとめてご紹介！

セミナー詳細はこちら :https://gentosha-go.com/ud/seminar/id/6a0d9216a53aefcd7d000000

これまで多くのセミナーを通じて、いくつもの「副業」「資産運用」をご紹介してきた株式会社レベクリ。今回は特別に、それらの中から5つを厳選し、すべてのスキームをご紹介します。

No.1 おまかせ物販

即金性が高く再現性もある「物販」。

しかし、本業が多忙な人は、調査・作業負担の多さ、本業による時間の制限が影響し、十分な収益が上がらないケースもあります。

そんな方々でも「成果が出る形」を実現すべく生まれたのが、商品企画・仕入れ・販売・在庫管理まで、プロの専任チームのサポートが受けられる、まったく新しい物販事業です。

「時間のない人」も「継続が苦手な人」もOK！

それだけでなく、節税効果やクレジットカード決済でのマイル獲得※など、「収益性＋実利」の両面で設計された内容も魅力的。

株式会社レベクリの小林昌裕代表取締役自らも実践し、成果を出しています。

「プロに任せる」スタイルが、多忙なあなたの可能性を広げるかもしれません。

※ 節税効果やマイル獲得に関する詳細は、個別の状況により異なります。具体的な税務判断については、所轄の税務署または税理士にご相談ください。

No.2 清澄白河の「ホテル投資」

安定しない世界情勢に円安トレンドと、厳しい投資状況が続いている昨今。

しかし一方で、続々と外国人が押し寄せてくる「日本の観光市場」にはチャンスがあります。高まる「インバウンド需要」に乗って安定収益を目指す※、ホテルオーナー事業をご提案します。

※ 将来の収益や成果を保証するものではありません。

【取り扱い物件の実績】

●都内木造アパート：プロジェクト期間 2021年11月～2023年10月／PJ費用約1億8,200万円、売却価格2億8,200万円、総利益約1億円（税引前）

●都内RCマンション：葛飾区堀切 1K×13戸・1LDK×1戸（想定売却価格約3億円／想定総利益約1億1,500万円）

●民泊事業：三軒茶屋駅徒歩10分（2024年11月実績 稼働率90%）

今回は2027年春完成予定の清澄白河のホテル投資をご紹介します。

投資家の立場で日本の観光ビジネスを盛り上げましょう！

No.3 焼肉屋投資

飲食店経営をしてみたい、いつかは自分のお店がほしい。

でも、飲食店開業には「運営ノウハウの確立・人材確保・仕入れルート確保・融資先確保・安定的な集客」などが必要…。

そんなハードルを越え、夢をかなえる投資案件が登場！

今回ご案内するのは、「稼ぐ＋学ぶ＋体験する」で実現する、新しい飲食店経営のスタイルです。

門前仲町に建つ著名なビジネスホテル1階から発足した飲食店プロジェクト！

数々の繁盛店を手掛けた〈飲食業界のプロ〉が運営を担い、投資家ははそこに参画するだけ。

飲食ビジネスを学びつつ、オーナーとして稼ぐ一方で、飲食店経営のリスクを抑制。

さらに、飲食プロジェクトならではの「美味しい参加特典」もたっぷりとご用意しています。

経営にも食にも興味がある方におすすめの「五感で楽しめる」投資企画です。

No.4 ダイヤモンド投資

富裕層をはじめ、人々を魅了し続ける「ダイヤモンド」。現在、ドバイはダイヤモンド取引量で世界トップクラスです※。

その中心地でUAE（アラブ首長国連邦）で唯一のダイヤモンド工場を運営し、国際的アワードも受賞している急成長中のダイヤモンド事業会社への投資をご紹介します。

オンライン形式で現地のダイヤモンド工場を視察しながら、ダイヤモンド事業のパートナーとなって高い利回りをめざせる仕組みを解説。

メーカー直結の特別な情報を参加者の皆様だけに公開します！

※ ドバイの主要経済特区DMCC（Dubai Multi Commodities Centre）発表の年次レポート（2023年）より

＼＼ New!! ／／ No.5 日本刀投資

世界が注目する現物資産のひとつ、「日本刀」。世界的オークションでも注目され、歴史的価値が評価されています。

高い信頼性のある「日本美術刀剣保存協会」の鑑定書がついた日本刀は、インフレに強い「中長期の防衛資産」として注目されています。

独自の仕入れも、3ヵ月に1回の繊細な手入れも、専門家が徹底サポート。注目の現物資産に投資できる、新しい機会です。

本セミナーでお伝えする5つの「おまかせ投資※」、ビジネスノウハウの詳細はセミナーで詳しくご説明します。

※ 「おまかせ投資」とは、日々の現場実務についてプロのサポートを受けられることを指します。

【重要事項】

本セミナーは情報提供を目的としており、特定の投資や取引を勧誘するものではありません。

最終的な判断は、ご自身の責任において行っていただきますようお願いいたします。

講師紹介

小林 昌裕株式会社レベクリ 代表取締役

「収入の柱を増やし、人生を選べるようになる」を理念とする副業アカデミー代表、YouTube「令和の富裕層研究所」所長。



1982年東京都板橋区生まれ。サラリーマン歴9年。区分マンション・都内シェアハウス・地方一棟マンションなどを保有。年間の家賃収入が5,000万円となり、2014年にサラリーマンを卒業。

不動産投資以外にも20余りの副業を実践し、現在はその経験を活かしてクライアントの収入の柱を増やすために幅広い活動を展開している。

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン

セミナー詳細はこちら :https://gentosha-go.com/ud/seminar/id/6a0d9216a53aefcd7d000000

富裕層向けWEBメディア『THE GOLD ONLINE』とは？

財産や生活を守る実利の分野において、ごく限られたインナーサークルで独占されている情報、一部の人にとっては当たり前の知識やノウハウではあるものの、大多数の人々は知らない話は数多くあります。それら一つひとつに光を当て、必要とする人々にコンテンツという形で伝えていきます。

メディアを活用したオンライン/オフラインの法人向けプロモーション支援や、メディアナレッジを活用したマーケティング支援、読者の課題解決のための金融ソリューションを提供しています。

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E-Mail：ggo_info@goldonline.co.jp