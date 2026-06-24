第22回定時株主総会及び役員の異動について（結果）

成田国際空港株式会社

本日、第 22 回定時株主総会において、同総会の目的事項について、下記のとおり、報告及び決議されました。また、同総会終了後に開催された取締役会において、役員の異動等について決定されましたので、併せてお知らせいたします。

記

１ 株主総会報告事項

（１）第22期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに

会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

（２）第22期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

２ 株主総会決議事項

第１号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり当社普通株式1株につき金1,700円、総額4,071百万円の配当を

行うことで承認可決されました。

第２号議案 取締役１名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役１名が就任いたしました。

３ 取締役会決議事項（役員の異動等）他

当社は本日付で役員の異動等を行いました。取締役及び執行役員の担当業務は下記のとおりでありま

す。なお監査役に変更はございません。

以上

（参考）

組織の改編について

当社は、当社を取り巻く経営環境、経営課題に適切に対応することを目的に、2026年7月1日付で組織の改編を行いますので、お知らせいたします。

１．経営計画部渉外調査室の設置

第2の開港プロジェクト等の実現に向け、ステークホルダー等との連携を強化するため、経営計画部東京戦略企画室の名称を「渉外調査室」に改称いたします。

２．国際事業部の設置

海外事業の着実な推進及び海外事業人材の育成を図るため、経営計画部国際事業室を「国際事業部」に改組いたします。

資料は以下URLよりご覧いただけます。

https://prtimes.jp/a/?f=d4762-1037-ec0edefd8380ddbfbab8342d86d6828a.pdf