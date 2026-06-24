そごう千葉店で「浴衣販売会」開催！500点以上の浴衣・帯・小物などが集結！

株式会社紅輪

リユース着物専門店「たんす屋」では、2026年6月30日（火）から7月6日（月）までの期間、そごう千葉店、駅側正面口前 特設スペースにて「浴衣販売会」を開催いたします。

本イベントでは、夏の定番である浴衣を、流行のトレンド柄から古典柄まで豊富に取り揃え、大人からお子様まで幅広くご用意いたしました。世代を問わず、心華やぐ夏の準備をお楽しみいただけます。

さらに、帯や下駄、巾着などの和装小物も充実し、会場には500点以上の品々が一堂に揃います。

夏本番に向けたご準備にふさわしい内容となっておりますので、ぜひこの機会にご来場ください。

■来店特典

事前来店予約をされたお客様には、1,000円OFFの特典をご用意しております。

（※一部対象外商品あり／お一人様1回まで）

＞浴衣販売会 来場予約はこちら :https://tansuya.jp/shop-reservation/

■イベント概要

イベント名：浴衣販売会

開催期間：2026年6月30日（火）～7月6日（月）

営業時間：10:00～20:00（最終受付 19:00）

会場：そごう千葉店 駅側正面口前 特設スペース

ご予約：https://tansuya.jp/shop-reservation/

ご案内ぺージ：https://tansuya.jp/lp_202606_tansuya_teshigotoya_chiba/

住所：〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町1000 そごう千葉店

アクセス：JR千葉駅・京成線千葉駅より徒歩1分

お問い合わせ：043-301-8641 （受付時間：10:00～20:00／たんす屋 古手着物 手仕事屋）

浴衣販売会の注目企画

＞ 浴衣販売会 ご案内ページ :https://tansuya.jp/lp_202606_tansuya_teshigotoya_chiba/

■浴衣

・レディース浴衣、メンズ浴衣、キッズ浴衣

・新品浴衣 5,800円（税込）～

・半幅帯 1,650円（税込）～

イマドキデザインも、大人古典柄も！総商品点数は500点以上！



■夏の和小物

帯、下駄、巾着など小物も充実。

＞ 浴衣販売会 ご予約はこちら :https://tansuya.jp/shop-reservation/

＞ 浴衣販売会 ご案内ページ :https://tansuya.jp/lp_202606_tansuya_teshigotoya_chiba/

企業情報

＜たんす屋について＞

1999年からリユース着物の買取‧販売のパイオニアとして全国で実店舗を展開し、多くのファンに支えられているリユース着物の大手ブランドです。HPでは「たんす屋」に関する告知や店舗情報を配信しています。またオンラインストアではリユース着物をリーズナブルな価格でご購入いただけます。

〒213-0002

神奈川県川崎市高津区二子3-31-3 MKグループ二子ビル 3階

たんす屋HP：https://tansuya.jp/

古手着物 手仕事屋：https://tansuya.jp/store/furutekimono-teshigotoya/

＜まるやま・京彩グループについて＞

まるやま・京彩グループは、創業55周年となる老舗呉服専門店です。2024年に、全国100店舗を達成いたしました。創業以来「きものを着たい人を着る人に」をメインテーマに努力研鑽を重ね、今後も幸せと喜びが溢れるきものライフを創造していきます。

企業サイト： https://mk-kimono.co.jp/

ブランドサイト： https://www.kimonoyasan.co.jp/

※本プレスリリースは「まるやま・京彩グループ」の本部「株式会社紅輪」が発信しています。

＜株式会社紅輪＞

住所： 〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子3-31-3 MKグループ二子ビル 3階

電話： 044-281-4529（月～金／10:00～17:00 土・日休み）