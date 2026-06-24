あなたの「推しマンゴー」が半額に！台湾甜商店の恒例企画『芒果（マンゴー）総選挙2026』が開催！

グレイス株式会社

台湾の美食とスイーツ専門店「台湾甜商店（たいわんてんしょうてん）」（運営：グレイス株式会社、本社：大阪市北区、代表取締役：管 卓明）は、2026年7月6日（月）より、台湾甜商店の2026年人気マンゴー商品のNo.1を決定する「芒果総選挙2026」を開催いたします。お客様参加型の投票は、全国の台湾甜商店の店内およびSNSで受け付け、見事人気No.1に輝いた商品は2026年8月15日（土）より、半額でお買い求めいただけるクーポンを公式LINEにて配信いたします。

夏の台湾甜商店といえば、マンゴー！

台湾では夏の訪れとともにマンゴーの旬がやってきます。市場や夜市には黄金色に輝くマンゴーが並び、台湾の人々にとってマンゴーは「夏そのもの」を感じさせる、まさに季節を象徴する果物です。

台湾の夏の味覚を日本の皆さまにお届けするため、今年も最も人気のマンゴー商品を決定する「芒果総選挙2026」を2026年7月6日（月）～7月26日（日）の期間開催いたします。

今回の投票は全国の店内に設置された投票ボードによるシール投票とSNSでの「いいね」投票からご参加いただけます。さらに店舗の販売数を集計し、人気No.1マンゴー商品を決定いたします。見事人気No.1に選ばれた商品は、8月15日（土）～8月25日（火）の期間限定で半額でお買い求めいただけるLINEクーポンを配信いたします。

今年は新たに「ココナッツマンゴージュース」が初登場。ココナッツマンゴースムージーのおいしさをそのままに、マンゴージュースでよりまろやかに仕上げた新商品です。

キャンペーン概要

名称：芒果総選挙2026

投票期間：2026年7月6日（月）～7月26日（日）

投票方法：

１. 店内の投票ボードにてシール投票

２. Instagram・X（旧Twitter）の対象投稿へのいいね投票

３. 対象商品の販売数

Instagram・X（旧Twitter）での投票方法：各商品の公式投稿（各商品1投稿ずつ）に「いいね」してご投票ください。

台湾甜商店Instagram：https://www.instagram.com/taiwan_ten/

台湾甜商店X：https://x.com/taiwan_ten

実施店舗：全国の台湾甜商店

半額クーポン配信日：2026年8月15日（土）

半額クーポン利用可能期間：2026年8月15日（土）～8月25日（火）

対象商品（全9種）：

・マンゴースムージー

・芒果かき氷

・マンゴージュース

・マンゴージャスミンティー

・マンゴーラッシー

・芒果豆花/杏仁豆花

・ゼリーinマンゴーソーダ

・椰子マンゴースムージー

・椰子マンゴージュース（NEW）

「芒果総選挙2026」対象商品

総選挙には、マンゴーをふんだんに使った全9商品がエントリーします。台湾甜商店のドリンクとスイーツメニューには、毎日お店で仕込むできたて生タピオカ入り。あなたの推しマンゴー商品はどれ？

マンゴースムージー（夏季限定メニュー）

マンゴー好きのための、マンゴー尽くしのトロピカルスムージー。

マンゴースムージー/マンゴー果肉/マンゴーソース

芒果かき氷（夏季限定メニュー）

ミルク香るふわふわスノーアイスに、マンゴーをたっぷりと使用した台湾式かき氷。

マンゴー果肉/マンゴーアイス/マンゴーシロップ

マンゴージュース

まさに飲むマンゴー。濃厚なマンゴーにタピオカとパインナタデココの食感が楽しい。

マンゴージュース/パインナタデココ

マンゴージャスミンティー

甘く香るマンゴーとさっぱりした飲み心地のジャスミンティーの絶妙なバランスが人気のひみつ。

マンゴージャスミンティー/パインナタデココ

マンゴーラッシー

お店の隠れ人気商品。ラッシーの爽やかさとマンゴーの甘さが病みつきに。

マンゴーラッシー

芒果豆花/杏仁豆花（夏季限定メニュー/新商品）

毎日お店で仕込む豆花にマンゴーをあわせた、毎年人気の夏季限定メニュー。

杏仁の香りとマンゴーが重なりあう芒果杏仁豆花は、今年新発売。

豆花/マンゴー果肉/マンゴーソース/マンゴーアイス/パインナタデココ/マンゴースムージー

ゼリーinマンゴーソーダ（夏季限定メニュー）

シュワシュワな飲み心地で気分も弾ける、マンゴーを贅沢につかったソーダ。

マンゴーゼリー/マンゴーソース/ナタデココ/炭酸水

椰子マンゴースムージー（期間限定メニュー）

2022年に誕生して以来、毎年大人気の期間限定ドリンク。

台湾で大人気スイーツの楊枝甘露（ヤンジーガンルー）を台湾甜商店風にアレンジした、マンゴーの甘みとココナッツのコク、グレープフルーツの酸味が絶妙なハーモニー奏でる絶品ドリンク。

マンゴーゼリー/グレープフルーツ果肉/ココナッツミルク/マンゴースムージー

椰子マンゴージュース（新商品）

ココナッツミルクを多めに入れた、まろやかなマンゴージュース仕立て。椰子マンゴースムージーのおいしさをそのままに、飲みやすいマンゴージュースへとアレンジしました。椰子マンゴースムージーだと体が冷えすぎてしまう方にもおすすめ。

マンゴーゼリー/グレープフルーツ果肉/ココナッツミルク/マンゴージュース

※店舗によって販売しているメニューが異なります。詳しくは、店舗に直接お問い合わせください。

台湾甜商店について

▼台湾甜商店：https://taiwan-ten.com/(https://taiwan-ten.com/)

台湾甜商店は「心を癒す、台湾時間」をコンセプトに、2017年にオープンした台湾美食・スイーツの専門店です。台湾甜商店のブランド名にもある台湾は、実は東アジアトップの幸福度を誇り、語り切れないほどの魅力がたくさん詰まっています。まだ知られていない台湾の魅力を「食」を通じて日本の皆様にお伝えしてまいります。

公式ホームページ：https://taiwan-ten.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/taiwan_ten/

公式X：https://x.com/taiwan_ten

公式LINE：https://lin.ee/bvxcit9

運営会社について

運営会社のグレイス株式会社は「台湾と日本の虹橋へ」というキャッチフレーズのもと、食を通じて台湾の素晴らしさを日本へお届けしています。その功績が讃えられ、2022年には台湾交通部観光局より「観光貢献賞」を受賞しました。

丁寧なおもてなしや細部までこだわる勤勉・真面目さで心を掴む日本と、情熱と活気が溢れ陽気で素朴な人情味ある台湾。これら双方の優れた点を結び合せ、これまでにない価値観や新しい文化を創出していきたいとわたしたちは考えています。

2026年のスローガンは「CROSS（クロス）」。

それぞれの文字には、私たちが大切にしたい5つの想いを込めています。

C＝Courage（勇気）── 新しい挑戦を恐れず、一歩を踏み出す勇気を。

R＝Return（原点回帰）── これまでの歩みを見つめ直し、初心を忘れずに。

O＝Open（心を開く）── 柔軟に学び、吸収し、成長し続ける姿勢を。

S＝Synergy（共鳴・協働）── 仲間と力を合わせ、ひとりでは生み出せない価値を創造する。

S＝Spirit（スピリット／精神）── 目に見えない力を信じ、情熱と誠実さで未来を照らす。

“CROSS”──それは、人と人、文化と文化、そして過去と未来をつなぐ架け橋となる私たちの決意です。

会社名：グレイス株式会社

所在地：大阪府大阪市北区天満4-4-16

設立：平成24年2月

代表者：代表取締役 管卓明

事業内容：

1. 台湾朝食・スイーツ専門店運営

2. 原材料輸入・輸出/通関

3. ホテルブランド企画・飲食店コンサルティング

HP：https://www.glg-family.com/

▼運営ブランド

台湾甜商店：https://taiwan-ten.com/

wanna manna：https://wanna-manna.com/

万華：https://banka1220.com/

BREAD,ESPRESSO & ：https://www.bread-espresso.jp/

キングスカフェ APU店

別府館/台湾 西門町店

楽鍋/喜鍋

※本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。