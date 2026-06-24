株式会社オートバックスセブン

株式会社オートバックスセブン（代表取締役社長：堀井勇吾）は、当社を退職された方を対象とした「アルムナイ採用制度」を新設し、2026年6月より運用を開始いたしました。

■制度導入の背景

近年、労働市場における人材の流動性が高まり、一人ひとりが自身のキャリア形成のために多様な経験を積むことが一般化しています。当社を退職された方の中にも、社外で新たな知識や経験を培い、自己成長を遂げている方が多く存在しています。

当社グループでは、長期ビジョン「Beyond AUTOBACS Vision 2032」(https://www.autobacs.co.jp/ja/company/plan/main/08/teaserItems1/0/link/Beyond_AUTOBACS_Vision_2032.pdf)の実現に向け、事業領域の拡大や多様化する事業環境への対応を進めています。その中で、多様な価値観と経験を持つ人材の活躍推進は、重要な経営課題の一つと位置付けています。

こうした背景を踏まえ、当社は、退職後に得られた知見や多様な視点を生かし、再び当社グループで活躍いただく機会を提供することを目的として、本制度を導入いたしました。

■制度概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10789/table/227_1_c7e19471d62cc94d74f1d2c73c55cc2c.jpg?v=202606240252 ]

■アルムナイ（元社員）の皆さまからのお問い合わせ先

株式会社オートバックスセブン採用教育部・人事部（アルムナイ採用担当）

E-mail：ab7career@autobacs.com

※詳細内容や再入社に関するご相談は、上記メールアドレスまでお問い合わせください。