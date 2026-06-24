機動警察パトレイバー 小説『寿司屋の後藤』発売決定記念POP-UPショップを6月25日（木）～7月5日（日）新宿マルイアネックス 2Fにて開催決定！

株式会社ジェンコ

機動警察パトレイバーのシリーズ構成・脚本を務める伊藤和典が自ら執筆する、正統（?）続編、小説『寿司屋の後藤』が、2026年6月25日、株式会社文藝春秋より発売されます。

発売を記念して、6月25日（木）～7月5日（日）の期間、新宿マルイアネックス 2Fカレンダリウムにて、機動警察パトレイバー 小説『寿司屋の後藤』発売決定記念POP-UPショップを開催いたします。

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【開催概要】

■名 称：機動警察パトレイバー 小説『寿司屋の後藤』発売決定記念POP-UPショップ

■期 間：2026年6月25日(木)～7月5日(日)

■店 舗：新宿マルイ アネックス2F カレンダリウム

（東京都新宿区新宿3-1-26）

■取り扱い商品：寿司屋の後藤グッズ・機動警察パトレイバー EZY劇場物販商品 etc.

■営業時間：6月25日（木）15:00～20:00

以降の平日は全て15:00～20:00の営業時間となります。

6月27日（土）、28日（日）、7月4日（土) 10:30～19:00

7月5日（日）10：30～17：00 ※最終日につき、展示は15時までとさせて頂きます

マルイの営業時間とは異なりますので、予めご注意ください

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※土曜・日曜日は混雑が予想されるため、整理券を配布しての対応となる場合がございます。

※平日は原則15時～ですが、30分～1時間程度早めにオープンさせて頂く場合もございます。

毎日開店の際に公式Xにて告知いたします。

※ご来店頂くのに事前予約の必要はありません。

※日によって新宿マルイ アネックスの営業時間と異なる場合がございます。

ご来店前にご確認の上、お越しくださいますようお願いいたします。

【販売商品】

販売商品リスト１.販売商品リスト２.

小説『寿司屋の後藤』や「週刊文春エンタ＋ 特集『機動警察パトレイバー』」の販売のほか、機動警察パトレイバー EZY FILE1の劇場物販商品（一部商品は除く）も会場で販売いたします。

■小説『寿司屋の後藤』とは

後藤隊長が寿司屋に!?

あの日から30年、元・特車二課第2小隊隊長・後藤喜一は、寿司屋になっていた!?

後藤が、熱海で営む小さな寿司屋。

店にたむろする愛すべき常連たちと、そこを訪れる旧・特車二課の面々。

遊馬、野明、太田、進士、山崎、香貫花……そして――

彼らは何を語るのか――？

『機動警察パトレイバー』寿司屋の後藤 書影

～書誌情報～

書名：『機動警察パトレイバー』寿司屋の後藤

著者：伊藤和典

発売日（予定）：2026年6月25日

定価・価格：紙版・1,980円（税込） 電子版・1,900円（税込）

出版社：株式会社 文藝春秋

判型：四六判、並製カバー装 272ページ

ISBN：978-4-16-392097-9

書誌URL：https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163920979

【関連サイト】

機動警察パトレイバー公式HP https://patlabor.tokyo/

機動警察パトレイバー公式X https://twitter.com/patlabor0810



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