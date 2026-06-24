機動警察パトレイバー 小説『寿司屋の後藤』発売決定記念POP-UPショップを6月25日（木）～7月5日（日）新宿マルイアネックス 2Fにて開催決定！
機動警察パトレイバーのシリーズ構成・脚本を務める伊藤和典が自ら執筆する、正統（?）続編、小説『寿司屋の後藤』が、2026年6月25日、株式会社文藝春秋より発売されます。
発売を記念して、6月25日（木）～7月5日（日）の期間、新宿マルイアネックス 2Fカレンダリウムにて、機動警察パトレイバー 小説『寿司屋の後藤』発売決定記念POP-UPショップを開催いたします。
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【開催概要】
■名 称：機動警察パトレイバー 小説『寿司屋の後藤』発売決定記念POP-UPショップ
■期 間：2026年6月25日(木)～7月5日(日)
■店 舗：新宿マルイ アネックス2F カレンダリウム
（東京都新宿区新宿3-1-26）
■取り扱い商品：寿司屋の後藤グッズ・機動警察パトレイバー EZY劇場物販商品 etc.
■営業時間：6月25日（木）15:00～20:00
以降の平日は全て15:00～20:00の営業時間となります。
6月27日（土）、28日（日）、7月4日（土) 10:30～19:00
7月5日（日）10：30～17：00 ※最終日につき、展示は15時までとさせて頂きます
マルイの営業時間とは異なりますので、予めご注意ください
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※土曜・日曜日は混雑が予想されるため、整理券を配布しての対応となる場合がございます。
※平日は原則15時～ですが、30分～1時間程度早めにオープンさせて頂く場合もございます。
毎日開店の際に公式Xにて告知いたします。
※ご来店頂くのに事前予約の必要はありません。
※日によって新宿マルイ アネックスの営業時間と異なる場合がございます。
ご来店前にご確認の上、お越しくださいますようお願いいたします。
【販売商品】
販売商品リスト１.
販売商品リスト２.
小説『寿司屋の後藤』や「週刊文春エンタ＋ 特集『機動警察パトレイバー』」の販売のほか、機動警察パトレイバー EZY FILE1の劇場物販商品（一部商品は除く）も会場で販売いたします。
■小説『寿司屋の後藤』とは
後藤隊長が寿司屋に!?
あの日から30年、元・特車二課第2小隊隊長・後藤喜一は、寿司屋になっていた!?
後藤が、熱海で営む小さな寿司屋。
店にたむろする愛すべき常連たちと、そこを訪れる旧・特車二課の面々。
遊馬、野明、太田、進士、山崎、香貫花……そして――
彼らは何を語るのか――？
『機動警察パトレイバー』寿司屋の後藤 書影
～書誌情報～
書名：『機動警察パトレイバー』寿司屋の後藤
著者：伊藤和典
発売日（予定）：2026年6月25日
定価・価格：紙版・1,980円（税込） 電子版・1,900円（税込）
出版社：株式会社 文藝春秋
判型：四六判、並製カバー装 272ページ
ISBN：978-4-16-392097-9
書誌URL：https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163920979
【関連サイト】
機動警察パトレイバー公式HP https://patlabor.tokyo/
機動警察パトレイバー公式X https://twitter.com/patlabor0810
機動警察パトレイバー公式グッズはコチラで販売中！
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