【東大阪発】愛犬・愛猫と同じ目線で食卓を囲めるテーブル装着型ペットチェア『Chocorin（チョコリン）』、ペットが自由に向きを変えやすいチェア構造で特許取得

株式会社ピーナッツ・クラブ

株式会社ピーナッツ・クラブ（本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：前田泰裕）は、2026年6月19日に一般発売したテーブル装着型ペットチェア『肉球アームのペットチェア Chocorin（チョコリン）』について、ペットがチェア内で自由に向きや姿勢を変えやすい構造に関する特許を取得しました。（特許第7878791号）

近年、ペットを家族の一員として迎える家庭が増え、「食事の時間も一緒に過ごしたい」というニーズが高まっています。一方で、ペットを抱っこしながら食事をしたり、床で待たせたりすることに不便さを感じる飼い主も少なくありません。

『Chocorin』は、テーブルの天板に取り付けて使用するペット専用チェアです。ペットが飼い主と同じ目線の高さで過ごせるため、食卓を囲みながら自然な距離感でコミュニケーションを楽しめます。

今回取得した特許は、ペットがチェア内で体の向きや姿勢を変えやすい構造などに関するものです。

■ 開発背景：「家族と同じ食卓を囲みたい」を叶えるために

「肉球アームのペットチェア Chocorin」をテーブルに取り付けた様子

ペットとの暮らしがより身近になる中で、「食事中もそばにいてほしい」という声が増えています。しかし、これまではペット用チェアをテーブルに用意しようとしても

・ペットが前しか向けず、窮屈そうに見える

・汚れた時のお手入れの際に取り外しづらい

・テーブルとの隙間があると、ペットが落ちそう

といった課題がありました。

そこで当社は、ペットがより自然な姿勢で過ごせることと、飼い主が日常的に使いやすいことの両立を目指して商品開発を行いました。

テーブルと同じ高さに取り付けるペットチェアなので、飼い主とペットの視線が合いやすい「家族の一員」としての席を用意することで、食卓を一緒に囲める

■ 特許取得の3つのポイント

【1】ペットが自由に向きを変えやすいチェア構造

チェア本体を四角く上端がフラットな構造とすることで、ペットが前後左右のさまざまな方向へ顔を出しやすくなっています。チェア内で体の向きや姿勢を変えやすく、食卓でもリラックスして過ごせます。

【2】チェア本体を着脱できる構造

布製のチェア本体をフレームから取り外し・取り付けしやすい構造を採用。チェア本体は外した後、前後どちらからでもフレームに取り付け可能。日常のお手入れがしやすく、清潔な状態を保ちやすくなっています

【3】テーブルとの隙間をカバーするフラップ構造

チェア前面には開閉可能なフラップを設けています。テーブルとチェア本体との間に生じる隙間をカバーし、ペットが隙間から落下することを防ぐ役割を果たします。さらに、飛び出し防止用リードも装備しているので、ペットがどの方向からも落下するのを防止します。

■ 東大阪のものづくりから生まれたアイデア商品

『Chocorin』は、ペットと飼い主が同じ目線で過ごせる時間を増やしたいという思いから生まれました。

当社は今後も、日常のちょっとした不便や悩みに着目し、暮らしを楽しく便利にする商品開発を進めてまいります。

■ 特許概要

・特許番号：特許第7878791号

・発明の名称：ペット用テーブルチェア

・特許権者：株式会社ピーナッツ・クラブ（大阪府東大阪市）

■製品概要

・製品名： 肉球アームのペットチェア Chocorin（チョコリン）

・商品サイズ

使用時：横幅約37cm×奥行約53cm×高さ約30cm

折りたたみ時：高さ約5.5cm

・重さ：約1.5kg

・付属品：収納バッグ、かさ上げスペーサー（2個）

・カラーバリエーション： ベージュ／ブラック

・価格： 8,778円（税込）

・販売場所： 全国のペット用品を扱う店舗（順次拡大中）、Amazon（ピーナッツ・クラブ公式ストア）

Chocorin販売サイト

（ベージュ）https://www.amazon.co.jp/dp/B0H59YGYZ3

（ブラック）https://www.amazon.co.jp/dp/B0H5B4K6FY

ベージュブラック

■会社概要

社名： 株式会社ピーナッツ・クラブ

本社： 〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南 2-1-33

東京支社： 〒108-0074 東京都港区高輪2-21-38 大野高輪ビル

創立： 昭和33年3月

設立： 昭和46年9月

代表取締役社長： 前田 泰裕

資本金： 9,500万円

・全国の小売店向け商品の企画・制作・販売

・ライセンスキャラクターの取得・商品開発

・アミューズメント施設向け雑貨・玩具などの企画・制作・販売

・カプセルトイの企画・制作・販売

公式ホームページ： https://www.peanuts-club.co.jp/