この夏、横浜ベイシェラトンホテルで学ぶ“本物”のマナー体験　Sheraton テーブルマナー for KIDS ～夏休みの昼餐会～　バーテンダーによるミニカクテル教室付きの夏限定プログラム

相鉄ホテル株式会社ホテル最上階の上質な空間で楽しく学べるSheraton テーブルマナー for KIDS

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズは、夏休み期間限定でお子様とご家族に向けた特別イベント『Sheraton テーブルマナー for KIDS ～夏休みの昼餐会～』を今夏も開催いたします。おもてなしのプロフェッショナルから食事のマナーを楽しく学べるほか、バーテンダーによるミニカクテル教室も体験できる「お子様向け学習プログラム」として毎年好評を得ており、夏休みの自由研究や宿題の題材、また旬の食材に触れる食育の場としてもご活用いただけます。ホテル最上階ならではの眺望を誇る上質な空間「マンハッタン ルーム」（28F）にて、最高の学びの時間をお楽しみください。

■プロから学ぶ、一生モノのマナー

フォーク・ナイフの持ち方から、ナフキンの扱い方、美しい姿勢や所作まで。ホテルのサービスプロフェッショナルが、お子様の目線に合わせて楽しくレクチャーいたします。

■フレンチシェフが贈る、夏のフレンチフルコース

フレンチ「ベイ・ビュー」のシェフが、旬の食材を使ったフルコースをこの日のために特別にご用意。お子様にも食べやすく、大人にも満足いただける本格フレンチです。乾杯は、大人のお客様にスパークリングワイン、お子様には爽やかな信州マスカットサイダーで。夏の午後に相応しい、晴れやかなひとときのスタートです。また、旬の食材に触れることで食育にも繋がる豊かな時間をご提供いたします。

■プロのバーテンダーが贈る、とっておきのレッスン

毎年大好評の「バーテンダーが教えるミニカクテル教室」が今年も登場。プロのバーテンダー指導のもと、お子様が本物のシェイカーを手に、自分と保護者の方の分、計２杯のモクテルを仕上げます。シェイカーを振る真剣な表情、完成した一杯を差し出す最高の笑顔は、この夏だけのかけがえない瞬間です。

■この日だけの、特別な夏の一枚

イベントの締めくくりには、シェフやスタッフとのを囲んだ記念写真をフォトフレーム入りでプレゼント。お子様のお名前入り修了証も授与いたします。テーブルマナーやカクテルの知識など、夏休みの自由研究や宿題の題材としても存分にご活用いただける内容です。

【Sheraton テーブルマナー for KIDS ～夏休みの昼餐会～開催概要】

詳細を見る :https://ybsh.sotetsu-hotels.com/news/285/パノラマビューを楽しめる「マンハッタンルーム」

■場所：マンハッタン ルーム 28F

■期間：2026年7月28日(火)29日(水)30日(木)

8月5日(水)6日(木)7日(金)

■時間：受付11:30 食事開始 12:00

■料金：大人\10,000 子供\8,000

（小学生・中学生/小学生以下はお一人でテーブルに座れるお子様）

■参加特典：オリジナルフォトフレーム入り記念写真／テーブルマナー修了証

【メニュー】

＜アミューズ＞

ひとくちのお愉しみ

＜オードブル＞

ノルウェー産サーモンのマリネ バジルソース キャビアと彩り野菜

＜スープ＞

コーンクリームスープ カプチーノ仕立て

<魚料理＞

真鯛のポワレ ブールブランソース

＜肉料理＞

牛フィレ肉とフォアグラのポワレ トリュフソースキャビアと彩り野菜

じゃがいものピューレと季節の野菜

＜デザート＞

クレームブリュレ バニラアイスとフルーツを添えて

コーヒー・紅茶 小菓子

自家製パン

＜乾杯ドリンク＞

大人 ：スパークリングワイン（ノンアルコールあり）

お子様：信州マスカットサイダー

・「ミニカクテル教室」では、バーテンダーが講師となり

お子様と保護者の方の分のモクテルをお子様自身にお作りいただきます。

旬の食材を使用したシェフが腕を振るうフレンチフルコースベイ・ビュー」のバーテンダーから習う毎年大人気の「ミニカクテル教室」

テーブルマナー「修了証」

お子様のお名前を入れてお渡しします

備考：

※記載料金には、サービス料、消費税が含まれます。

※仕入れの状況により、一部料理内容や期間の変更、または盛り付け等が変わる場合がございます。

※最新の情報はホテル公式ホームページをご確認ください。

※写真はイメージです。

公式ホームページ :https://ybsh.sotetsu-hotels.com/

【お客様からのご予約・お問合せ】

レストラン総合予約 045-411-1188 (10：00～19：00）

https://ybsh.sotetsu-hotels.com/restaurants/french-bayview/

ご予約 :https://www.tablecheck.com/shops/baysheratonbayview/reserve?menu_lists=69ffedb29abf79a15d8e9faf&_gl=1*1165etf*_ga*MTk5NDUyODA3LjE3NjQyOTY4NzE.*_ga_6QBZ52YH93*czE3ODIxNzY2NjckbzQ1MiRnMSR0MTc4MjE3NjczNSRqNjAkbDAkaDA.

シェラトンホテル＆リゾートについて

マリオット・インターナショナルが展開するブランドであるシェラトンホテル＆リゾートは、世界の70カ国以上に及ぶ国と地域に展開する440軒以上のホテルで、ゲストが旅を最大限に楽しむお手伝いをしています。革新的な体験、独自のデザイン、多岐にわたるチャンネルによるマーケティング、そしてサービスの強化などを今後も充実させ、ブランドの価値を高めてまいります。詳細はhttp://www.sheraton.comまたは、FacebookやTwitter(@sheratonhotels)、Instagram(@sheratonhotels)をご覧ください。シェラトンは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy(TM)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。

マリオット・インターナショナルについて

マリオット・インターナショナル（NASDAQ: MAR、本社： 米国メリーランド州ベセスダ）は、133カ国・地域に30のブランド、 合わせて7,600軒以上の宿泊施設を擁するホスピタリティ企業です。世界中でホテルの運営およびフランチャイズや、リ ゾートのオーナーシップ・プログラムを展開しています。当社は、受賞歴を誇る旅行プログラム、Marriott Bonvoy(TM) （マリオット ボンヴォイ）を提供しています。詳しい情報は、www.marriott.comをご覧ください。また最新の企業ニュースは、www.marriottnewscenter.comをご覧ください。Facebookや@MarriottIntlにてTwitterとInstagramでも情報発信しています。

Marriott Bonvoyについて

マリオット・インターナショナルのトラベルプログラム、Marriott Bonvoy（マリオット ボンヴォイ） は、当社の持つ30のホテルブランドおよびホームレンタルサービスであるホーム＆ヴィラ・バイ・マリオット・インターナショナルでご利用いただけます。会員の皆様は、滞在ごとにポイントの獲得や交換が可能で、アメリカン・エキスプレスと提携したクレジットカードをご利用いただくとより早くポイントを貯めることができます。当プログラムは、会員限定体験やデスティネーションツアーのほか、Marriott Bonvoy Moments（マリオット ボンヴォイ モーメンツ）にてアドベンチャーの数々を提供しています。会員の方がMarriott.comで直接ご予約いただくと、無料の高速Wi-Fi接続や会員限定の特別料金をご利用いただけるほか、マリオットのモバイルアプリでは、モバイルチェックイン＆チェックアウト、モバイルリクエスト、また一部のホテルではモバイルキーがご利用いただけます。Marriott Bonvoyへの無料会員登録やプログラムについての詳細は、MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。Marriott Bonvoy アプリをダウンロードするには、https://mobile-app.marriott.com/ja-jpにアクセスしてください。Facebook、Twitter、Instagramでも随時情報を発信しています。(https://mobile-app.marriott.com/ja-jp%E3%81%AB%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82Facebook%E3%80%81Twitter%E3%80%81Instagram%E3%81%A7%E3%82%82%E9%9A%8F%E6%99%82%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E7%99%BA%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82)