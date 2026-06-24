【ホテル椿山荘東京】みずみずしい洋梨と芳醇ないちじくが主役のアフタヌーンティー「洋梨×いちじくアフタヌーンティー」8月17日よりスタート

藤田観光株式会社

ホテル椿山荘東京（東京都文京区・総支配人：千尋 智彦）は、庭園の眺望を活かしたロビーラウンジ「ル・ジャルダン」にて、洋梨の爽やかな甘みと、いちじくの芳醇な味わいを重ねた「洋梨×いちじくアフタヌーンティー」を、2026年8月17日（月）よりご提供いたします。

◇洋梨といちじくを主役に、果実の甘みを多彩に楽しむアフタヌーンティー

爽やかな甘みの洋梨と、芳醇な味わいのいちじくを主役に、みずみずしい果実の魅力を引き出したスイーツと、季節の素材を取り入れたセイボリーをご用意しました。

上段のスイーツには、みずみずしい洋梨の味わいを閉じ込めた「洋梨のムースタルト」や、洋梨のフレッシュな酸味と甘みに、ほろ苦いキャラメルとコーヒーの風味を重ねた「洋梨とキャラメルのレアチーズ」、プチプチとした食感が楽しい「いちじくヴェリーヌ」など、果実の味わいをさまざまな表情で楽しめる品々が並びます。さらに「セミドライいちじくとスパイスのケーク」はいちじくの凝縮した甘みとスパイスの香りを閉じ込め、エレガントな味わいをお楽しみいただけます。

中段のスコーンは、アフタヌーンティー提供当初より愛され続ける伝統のプレーンスコーンに加え、ほのかな塩味がいちじくの甘みを引き立てる「いちじくスコーン」をご用意。洋梨とゆずのジャムや、ヘーゼルナッツとアーモンドのクロテッドクリームとともに、香り豊かな味わいをご堪能いただけます。

下段のセイボリーは、サクッと香ばしく焼き上げたクロッフルにハムといちじくを合わせた「ハムといちじくのクロッフル」、中を割ると黄金色のリゾットが現れる「シーフードリゾットのクロケット」、カレー風味をきかせた英国伝統の「コロネーションチキンサンド」など、バラエティ豊かなメニューをご用意しました。秋刀魚の旨味を閉じ込めたゼリー寄せに、香ばしく焼き上げたナスのタルタルを合わせた一品も加わり、甘味と塩味のバランスを楽しみながらお召し上がりいただけます。

◇庭園を望むラウンジで優雅に味わう、シャンパン付きイブニングハイティー

アフタヌーンティーより少し遅い時間にお楽しみいただく「イブニングハイティー」では、グラスシャンパンをはじめ、三段のオードブルスタンドと当ホテル人気のシェフ特製「ローストビーフ」をご用意。庭園を望む落ち着いたラウンジで、ゆったりとしたひとときをお過ごしいただけます。

オードブルスタンドには、パンプキンオレンジスープや、うさぎクッキーを添えた人参ケークサレ、トリュフポレンタ ポルチーニ茸、ハムといちじくのクロッフルなど、彩り豊かなメニューが並びます。さらに中段には、ローストビーフをヴィテッロトンナート風に仕上げた一品や、鮪とラズベリーのタルティーヌ、鴨生ハム 洋梨コンポートなど、食材の組み合わせを楽しめる品々をご用意しました。

下段には、シーフードリゾットのクロケットや、英国伝統のコロネーションチキンサンド、秋刀魚ゼリー寄せ 焼きナスのタルタルなど、味わいに変化をもたせたメニューが並びます。

メインには、シェフ特製のローストビーフをグレイビーソースとレフォール、ハーブソルトとともにご提供。食後にはデザートとともに、コーヒーまたは紅茶をお楽しみいただけます。

昼とは異なる落ち着いた雰囲気の中で、夕暮れ時から夜へと移ろう庭園の景色を眺めながら、ゆったりとしたひとときをお過ごしください。

- 洋梨×いちじくアフタヌーンティー 概要

■期間：2026年8月17日（月）～9月30日（水）※完全ご予約制（当日9:30まで）で承ります。

■時間：12:00～17:30 ※ご予約は、12:00～、12:30～、15:00～、15:30～の2時間制で承ります。

■店舗：ロビーラウンジ「ル・ジャルダン」

■料金：WEB 予約 お一人様 7,800円 / 電話予約 お一人様 8,800円 ※料金は消費税込み、サービス料（15％）別

■ご予約・お問い合わせ：03-3943-5489（10:00～19:00）

■URL：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/restaurant/plan/pear-fig-afternoontea-2026/

- イブニングハイティー 概要

■期間：2026年8月17日（月）～10月31日（土）※完全ご予約制（当日9:30まで）で承ります。

■時間：18:00～L.O.19:30

■場所：ロビーラウンジ「ル・ジャルダン」

■料金：WEB予約 お一人様 8,300円 / 電話予約 お一人様 9,300円 ※料金は消費税込み、サービス料（15％）別

■内容：

１.グラスシャンパン

２.三段のオードブルスタンド

（上段）

・パンプキンオレンジスープ

・うさぎクッキー 人参ケークサレ

・トリュフポレンタ ポルチーニ茸

・ハムといちじくのクロッフル（※ルートベジタブルのモザイクフリッタータ）

（中段）

・ローストビーフ ヴィテッロトンナート風

・鮪とラズベリーのタルティーヌ

・鴨生ハム 洋梨コンポート

（下段）

・シーフードリゾットのクロケット（※サフランリゾットのクロケット）

・コロネーションチキンサンド（※チキンコンフィと林檎のコルテ）

・秋刀魚ゼリー寄せ 焼きナスのタルタル（※秋刀魚のリエット 葡萄 焼き茄子）

３.シェフ特製ローストビーフ グレイビーソース・レフォール・ハーブソルト

４.デザート（クリーミーパンプキン）

５.コーヒーまたは紅茶

※10月1日～31日は、季節にあわせて一部メニューを（※）へ変更してご提供いたします。

■ご予約・お問い合わせ ：03-3943-5489（10:00～19:00）

■URL：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/restaurant/plan/autumn-eveninghightea-2026/

- ホテル椿山荘東京とは

1952年開業のホテル椿山荘東京は、都心にありながら森のような庭園に佇むホテルです。

庭園のシンボルである三重塔「圓通閣」は、1925年に東広島から移築され、2025年に100周年を迎えました。国の登録有形文化財に指定され、都内に現存する三古塔の一つです。

また、四季折々の絶景や国内最大級の霧の庭園演出「東京雲海」は、2025年度グッドデザイン賞をはじめ、多くの賞を受賞いたしました。265室の客室では、都心のパノラマや庭園ビューを楽しむことができ、8つのレストランやスパ、38の宴会場など充実した施設を完備しています。庭園では桜や紅葉、蛍など四季の風情とともに、特別なひとときをお過ごしいただけます。

さらに、「フォーブス・トラベルガイド」4つ星を獲得し、「プリファードホテルズ & リゾーツ」の「L.V.X. Collection」にも加盟しています。