エコバックスが猫カフェ・屋内ドッグランなどペット施設にロボット掃除機「DEEBOT T90 シリーズ」を導入

エコバックスジャパン株式会社

研究開発から製造、販売までを一貫して行い、家庭用ロボットをグローバルに展開する総合メーカー、エコバックスジャパン株式会社（本社：東京都千代田区）のロボット掃除機「DEEBOT T90 PRO OMNI」が、リポット株式会社（本社：東京都新宿区）が運営する「猫カフェMocha渋谷公園通り店」、および東京・世田谷区経堂にある屋内ドッグラン「DOG SOCIALIZE CLUB」に6月上旬より導入されました。

ペットと共存する施設や家庭において、清掃は日常的な課題となっています。抜け毛によるブラシへの絡みつき、掃除機の稼働音によるペットへのストレス、カーペットへの誤った水拭きといった問題は、ペット施設の運営者や飼い主が共通して抱える課題です。

「DEEBOT T90 PRO OMNI」は、こうした課題に対応する複数の機能を備えています。毛の絡まりを大幅に抑制する「ZeroTangle 4.0」の搭載により、ペットの毛が多い環境でもブラシのメンテナンス負担を軽減します。また、静音設計により、猫や犬と同じ空間でもペットを驚かせることなく清掃できます。

さらに、カーペットを自動検知するとモップローラーを持ち上げ水拭きを自動停止する機能により、カーペットを濡らす心配はありません。

エコバックスは今後も、「Created for Ease」のブランドコンセプトのもと、ペットと暮らす方々をはじめ、より多くの人々の日常に寄り添い、暮らしをもっと気楽に、もっと豊かにする製品・サービスを提供してまいります。

■猫カフェMocha渋谷公園通り店 コメント

DEEBOT T90 PRO OMNIを使って一番驚いたのは、とにかく音が静かなことです。猫ちゃんは大きな音が苦手な子が多く、これまでは掃除機をかけるタイミングにも気を遣っていました。でも、エコバックスの作動音なら、猫ちゃんたちが同じ空間で生活していてもまったくストレスにならないと感じます。これだけ静かなのに、猫の毛をしっかりと吸い取ってくれる吸引力にも驚きました。何匹も猫ちゃんがいる環境だと毛がすぐに溜まってしまいますが、これなら安心して任せられます。

■DOG SOCIALIZE CLUB コメント

導入前は、毎日吸引力の高いと言われる掃除機を使い、それに加え人の手で3時間もかけて掃除をしており、本当に大変でした。導入後はその負担が一切なくなり、とにかくラクの一言です。正直、人の手で行う清掃以上の仕上がりを実感しています。ドッグラン特有の細かなゴミや毛もしっかり吸い取ってくれて、何度も繰り返し動かせるのが本当に助かります。夜間や朝の出勤前など、お店にいない時でも遠隔操作で掃除を終わらせておけるのが画期的です。『吸引だけ』『吸引と水拭きの両方』と、その日の汚れ具合に合わせてモードを選べるのも、犬を預かる施設としては非常にありがたい機能です。

DEEBOT T90 PRO OMNI 主な特長

・最大75℃熱水による高圧洗浄：OMNIステーションがモップを最大75℃の熱水で高圧洗浄し、乾燥まで自動で完結。「ロボットで拭いても清潔なの？」という疑問に、温度と圧力で正面から応えます。

・AIが家中すみずみまで清掃：AIVI 3D 4.0テクノロジーがリアルタイムで障害物を認識し、家具の脚元にはゼロ距離※で密着清掃、ペットやケーブルは確実に回避。床を片付けなくても安心して任せられます。

※「ゼロ距離」はエコバックス中央研究所の実験結果によるものです。実際の家庭環境での使用効果は異なる場合があります。

・国内サポート体制と2年保証：購入後も日本国内の窓口で安心のアフターサポート。「海外ブランドだからサポートが心配」という声に、エコバックスジャパンが直接お応えします。

《リポット株式会社とは》

多くの人にユニークな体験空間を提供したい想いで会社を設立し、2015年に「猫カフェMOCHA」第1号店として池袋西口店をオープンしました。すべてのお客様に、心から満たされるひとときを味わってもらいたいという想いと共に、家族団らんでゆったりと過ごしたり、久しぶりに会う友人と会話に花を咲かせたりなど、お客様の大切な人との時間が、少しでも特別で充実したものになることが、私たちの一番の願いです。また、猫カフェは日本で独自に発展したユニークな文化として、今や世界中から注目を集めています。実際に「猫カフェMOCHA」は外国人観光客からも人気の観光スポットとなっており、日本のインバウンド消費の取り込みに貢献しています。このような背景を踏まえ、当社は今後、日本国内だけでなく海外へ積極的に展開をしていきます。猫を愛し、日本文化に興味を持つ世界中の人々に対して、日本独自の猫カフェ文化を広めることで、グローバルな成長を目指します。

猫カフェMocha渋谷公園通り店

住所：東京都渋谷区神南1-16-3 ブル・ヴァールビル5F

営業時間：10:00～20:00（最終入店19:30）年中無休

URL：https://catmocha.jp/shop/shibuyakoendori/

《DOG SOCIALIZE CLUBとは》

2023年9月に東京・世田谷区経堂にオープンした、約65平方メートル の小型犬専用室内ドッグランです。白を基調としたスタイリッシュな空間に、足腰への負担を軽減する人工芝を敷き詰めています。天候に左右されず愛犬を思いきり遊ばせられる環境として、地域の愛犬家から支持を集めています。

DOG SOCIALIZE CLUB（ドッグ ソーシャライズ クラブ）

住所：東京都世田谷区経堂1-41-21 らんぼりー経堂1FA

アクセス：小田急線「経堂駅」より徒歩約7分

《エコバックスについて》

エコバックスは、世界180か国、3,800万以上の世帯でご愛用いただいているサービスロボット製品を製造・販売するグローバル企業です。 床用ロボット掃除機以外にも、窓用ロボット掃除機、ロボット空気清浄機などを開発しており、エコバックスの代表的な製品であるDEEBOT Xシリーズは世界で累計310万台の売り上げを達成しております。2026年3月で28周年を迎えるエコバックスでは、「Robotics for All」というビジョンのもと、ロボットがより多くの人や地域社会に貢献することを目指しています。今後も技術開発を通じてサービスロボット業界を牽引するとともに、これまで培ってきた信頼と実績を基に、多様化するライフスタイルやニーズに応える製品の研究・開発を進めてまいります。また、この度新しく掲げたブランドコンセプト「Created for Ease（もっと気楽な日常）」。本コンセプトは、ユーザーニーズに寄り添った製品体験を通じて、スマートリビングをより身近にする考え方を示しています。私たちは床掃除に限らず、住環境全体における課題解決を見据え、誰もが自然にロボットを活用できる社会を目指しています。