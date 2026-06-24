【琵琶湖ホテル】お子様主役のサマーリゾート体験　一生モノの思い出になる夏のご宿泊を琵琶湖ホテルで

京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社

琵琶湖ホテル（所在地：滋賀県大津市浜町、総支配人：前田義和）では、夏ならではの特別な体験をご用意し、ご家族での旅行にぴったりな夏のリゾートステイをご提案します。

夏の琵琶湖ホテルご滞在イメージ

全室レイクビューの客室を誇る琵琶湖ホテルは、夏季限定の屋外ガーデンプールや、爽やかな湖風が抜ける屋上BBQなど、湖畔の夏を楽しむご滞在を提供しております。さらに今年は、手持ち花火やクイズラリー、縁日に、うちわ作りなど、お子様が主役になれる体験をご用意。日中は豊かな自然に触れる湖岸散策やプールでアクティビティを体験し、夜は屋上BBQをはじめ、お好みに合わせて選べる館内の多彩なご夕食とともに、夏の風物詩である花火をご満喫いただけます。ホテルでのご滞在そのものが充実したリゾート旅行となるような夏限定のコンテンツを取り揃え、ご家族の特別な滞在を演出します。

びわ湖の絶景に包まれる、爽快なレイクビューステイ

スーペリアフロア「Natura」

全室レイクビューの客室からは、朝日に輝く湖面や、夕日に染まる山々、夜はライトアップされた花噴水など、時間とともに表情を変えるびわ湖の絶景を一望いただけます。びわ湖を望むようにベッドを配したスーペリアフロア「Natura」や、びわ湖のブルーを基調にリゾート感溢れるプレミア・ラグジュアリーフロア「Aqua」など、それぞれに異なる魅力を持つ客室をご用意しております。お好みの空間で、豊かな自然を感じるご滞在をお楽しみください。

プレミア・ラグジュアリーフロア「Aqua」

＜ご宿泊プラン一例＞

◇料金：23,710円～

※1室2名ご利用時のお一人様料金、入湯税別

（部屋タイプ：スーペリアフロア「Natura」、

ご夕食：「屋上アウトドアバーベキュー 星」BBQディナー）

笑顔とわくわくが弾ける、お子様主役のサマー体験

詳細を見る :https://go-keihanhotelgroup.reservation.jp/ja/activity/keihan-biwako/plans/10190155?dateUndecidedFlg=1

■夏の夜を彩る手持ち花火

期間中は、ご宿泊の小学生以下のお子様へ手持ち花火をプレゼント。ホテル敷地内のびわ湖を望むボードウォークを、花火エリアとしてご用意しております。湖面を渡る風を感じながら、ご家族とともに夏ならではの思い出作りをお楽しみいただけます。

期間：2026年8月1日（土）～8月31日（月）

※8月6日（木）は、びわ湖大花火大会開催日のため配布のみ

時間：19：00～20：30

参加費：無料

■探検気分で楽しむクイズラリー

クイズシートを手にホテル館内や湖畔エリアを探検しながら、ホテルやびわ湖の魅力に触れていただける、ご宿泊の小学生以下のお子様を対象とした参加型イベントです。全問ご回答いただいたたお子様には、アイスのプレゼントをご用意しております。

期間：2026年8月1日（土）～8月31日（月） ※8月6日（木）を除く

参加費：無料

■昔ながらの遊びを楽しむ縁日イベント

射的や輪投げ、ヨーヨーすくいなど、日本の夏を感じる遊びが楽しめる縁日イベントを開催します。お子様はもちろん、ご家族みなさまでお楽しみいただけます。

期間：2026年8月8日（土）～8月16日（日）

参加費：小学生以下のお子様にお楽しみ券5枚をプレゼント。

ご追加や保護者の方のお楽しみ券は、5枚1,000円でご購入いただけます。

■思い出を形に残すうちわ作り体験

オリジナルのうちわを作るワークショップを、ご宿泊のお客様を対象に開催します。旅の思い出として持ち帰ることができ、夏休みの自由工作にもおすすめです。

開催日：2026年8月8日（土）、9日（日）、11日（火・祝）、15日（土）、16日（日）

参加費：一回500円

豊かな自然と美食を満喫、大人を魅了するリゾートタイム

詳細を見る :https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/biwakohotel/summer2026/

■青い湖と空に囲まれた「ガーデンプール」

びわ湖のかたちをモチーフにした、最長26m、幅20mの屋外プール。浅い部分（0.6m）と深い部分（1.2m）に分かれているため、お子様連れのお客様でも安心してご利用いただけます。プールサイドでは、びわ湖を臨みながら贅沢なリゾート気分をおたのしみください。ご宿泊のお客様は、無料でご利用いただけます。

期間：2026年7月1日(水)～9月30日(水) ※8月6日(木)を除く。

◇詳細URL：https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/biwakohotel/facility/pool/

■湖風が抜ける「屋上アウトドアバーベキュー 星」

地上約45mの屋上からびわ湖のパノラマビューが広がる、夏季限定営業のレストラン「屋上アウトドアバーベキュー 星」。お肉やシーフードなどをわいわい楽しむBBQセットプランに、多彩なラインアップのフリーフロー、キッズメニューには、グリルで自分で仕上げるハンバーガーセットをご用意。開放感あふれる空間で、ご家族みなさまでバーベキューをお楽しみいただけます。

期間：2026年7月1日（水）～9月30日（水）※8月6日(木)は除く

◇詳細URL：https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/biwakohotel/bbq/

琵琶湖ホテル

【所在地】〒520-0041 滋賀県大津市浜町2-40

【アクセス】京阪びわ湖浜大津駅より徒歩約5分、JR大津駅よりシャトルバスで約5分

【階数】地上1階～地上12階（客室4階～12階/175室）

【公式URL】https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/biwakohotel/

※掲載料金は消費税・サービス料 15％を含みます。

※リリースに掲載している写真はすべてイメージです。