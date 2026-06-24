静岡県台湾事務所、台北市内の小学校で静岡セミナー開催
静岡県
[表: https://prtimes.jp/data/corp/79445/table/732_1_73aa73118747bdec47b45d6cc262f0c9.jpg?v=202606240252 ]
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＜セミナー概要＞
・開催日時：2026年６月29日（月）13：40～14：10、14：20～15：00
・開催場所：台北市文化国民小学（台北市北投区文化三路１号）
・内容：日本および静岡県の紹介/台北日本人学校在学児童による小学校生活の紹介
・主催者：台北市文化国民小学
・主な対象者：台北市文化国民小学５年生 約120名
・講師：静岡県台湾事務所
＜開催の経緯＞
・同校の教員から当事務所の職員にセミナー開催の相談があり、当事務所から同校に企画提案をしたところ開催が決定した
＜期待される効果＞
・同校の児童へ本県の魅力発信を行うことで、本県への興味換気を図る
・児童を通じて保護者に旅行パンフレットを配布することで本県の魅力発信を図る
・同校の教員間における本県への認知を拡大し、今後の来訪促進や交流促進につなげる
●静岡県台湾事務所Facebook「発見。五感静岡」https://www.facebook.com/shizuokaken