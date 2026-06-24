Flora株式会社CEO クレシェンコ・アンナ、株式会社西京銀行の社外取締役に就任

Flora株式会社

Flora株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役CEO：クレシェンコ・アンナ、以下「Flora」）は、当社代表取締役CEOのクレシェンコ・アンナが、株式会社西京銀行（本店：山口県周南市、以下「西京銀行」）の社外取締役に就任したことをお知らせいたします。

なお、本件は2026年6月25日開催の西京銀行定時株主総会にて正式決定されました。

Floraはこれまで、法人向けフェムテックサービス「Wellflow（ウェルフロー）」を通じて、西京銀行における女性行員の健康支援・キャリア支援に伴走してまいりました。

2025年1月には、女性支店長を対象に、健康リテラシーの向上と働きやすい職場環境づくりを目的とした研修・ワークショップを実施。女性が自身の健康課題を理解しながら、キャリアを継続し、管理職としてさらに活躍していくための支援を行ってまいりました。

今回、クレシェンコ・アンナが社外取締役として経営に参画することで、女性が安心して長く働き続けられる環境整備や、女性活躍推進に向けた取り組みを支援してまいります。西京銀行が目指す女性活躍の推進、ならびに山口県内企業・地域社会のさらなる発展に貢献できるよう努めてまいります。

クレシェンコ・アンナより、就任にあたって

このたび、株式会社西京銀行の社外取締役に就任する運びとなりましたことを、大変光栄に感じております。

西京銀行様とは、Floraを通じて、これまでも女性行員の皆さまの健康支援・キャリア支援という形で伴走させていただいてまいりました。女性が安心して長く働き、管理職としてさらに活躍していくための環境づくりに、今後は経営の立場からもご一緒できることを大変嬉しく思います。

山口県には、素晴らしい企業と、素晴らしい人々がいらっしゃいます。西京銀行様が目指す女性活躍の推進、そして山口の企業・地域社会のさらなる発展に、微力ながら貢献してまいります。

クレシェンコ・アンナの略歴

Flora株式会社 代表取締役CEO。

ウクライナ国立オデッサ大学を卒業後、2017年に来日。2022年に京都大学法学部を卒業。

2020年にFlora株式会社を創業し、女性の健康課題をデータで可視化し、月経・妊活・妊娠・育児・更年期など、ライフステージに応じた支援を届けるフェムテックサービスを展開している。法人向けサービス「Wellflow」では、企業における女性活躍推進や健康経営、働きやすい職場づくりを支援している。

「Wellflow（ウェルフロー）」について

「Wellflow」は、Floraが提供する法人向けフェムテックサービスです。月経・更年期などの女性特有の健康課題をはじめ、従業員一人ひとりの健康課題に寄り添いながら、企業における健康経営、女性活躍推進、離職防止、管理職育成などを支援します。研修・ワークショップ、アプリ提供、データ分析などを通じて、誰もが自分らしく働き続けられる組織づくりをサポートしています。

WellflowサービスHP：https://biz.flora-tech.jp/ja/wellflow

Flora株式会社について

お問い合わせはこちら :https://biz.flora-tech.jp/ja/contact-us

Flora株式会社は、「Empowering women through data」をミッションに掲げ、女性の健康課題をデータで可視化し、一人ひとりが自分らしく生き、働き続けられる社会の実現を目指すフェムテックカンパニーです。女性の健康支援を起点に、企業向け健康経営支援、女性活躍推進支援、ヘルスケアサービス開発などを展開しています。



事業内容：フェムテックサービスの開発・提供、法人向け健康経営支援、女性活躍推進支援

会社概要

会社名：Flora株式会社

所在地：本社 京都府京都市左京区吉田橘町32番地

支社 東京都中央区日本橋本町2丁目3－11 日本橋ライフサイエンスビルディング

代表者：クレシェンコ アンナ

設立：2020年12月

URL：https://biz.flora-tech.jp/ja

お問い合わせ：admin@floramaternity.com