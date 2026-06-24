メーター検針無人化のA Smart、TECH BEAT Shizuoka 2026に出展

アシオット株式会社

アシオット株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：三上 楊平）は、2026年7月23日（木）から25日（土）、静岡市グランシップにて開催される「TECH BEAT Shizuoka 2026

」に出展いたします。

A Smartは、エネルギー使用量の可視化でESG経営を支援する後付け式メーター検針無人化サービスです。専用デバイスの後付けだけで検針・点検業務負荷を最大90%削減する”スマートメーターに替わる選択肢”として、大阪・関西万博の施設でも採用され、累計出荷台数は10,000台を突破しています。

■ TECH BEAT Shizuoka 2026

会期 ： 2026年7月23日（木）~25日（土） 10:00~17:00

会場 ： グランシップ（静岡県静岡市駿河区東静岡2-3-1）

小間番号 ： 159（3階）

*ご入場には無料の来場登録が必要です。下記URLよりご登録ください。

https://biz.q-pass.jp/f/13420/bmf2026(https://biz.q-pass.jp/f/13420/bmf2026)

会期中、実際のサービス画面を用いた製品デモを開催いたします。

ぜひお気軽にお立ち寄りくださいませ。

■ A Smartについて

国土交通省「上下水道DX技術カタログ」掲載

A Smart（エースマート）は、検針および点検業務の無人化で最大90％の業務負荷を削減する、スマートメーターに替わる選択肢です。

https://asmart.ai/

・ 電気、ガス、水道といったあらゆるメーカーのメーターに

・ 検針および点検から請求書自動作成までを完全無人化

・ 30分毎/毎時/毎日/毎月の設定タイミングで、現地へ行かず遠隔自動検針

・ テキストデータだけでなく撮影メーター画像を最新1,000件保存する高信頼性

・ 長寿命電池駆動と内蔵SIMにより、電源工事/通信工事が不要

・ エネルギー使用量の可視化および分析でESG経営に貢献

◾ アシオット株式会社について

週刊東洋経済「すごいベンチャー100（2024年版）」選出

アシオット株式会社は、ESG志向の後付け式メーター検針無人化サービスA Smartを日本国内外でご提供しています。労働人口の減少が進む中、労働生産性の向上および組織の持続可能性に貢献します。

本社所在地 ： 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階

代表取締役 ： 三上 楊平

加盟団体 ： （公社）東京ビルメンテナンス協会、（一社）スマートビルディング共創機構