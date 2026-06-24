【リーガロイヤルホテル広島】今年の夏休みは、心を満たすアート旅を。ひろしま美術館 「誕生70周年記念 ミッフィー展」開催記念 招待券付 宿泊プラン

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル広島（広島市中区基町 / 総支配人 室敏幸）では、2026年7月11日（土）から9月7日（月）まで、「ひろしま美術館」で開催される展覧会『誕生70周年記念 ミッフィー展』の招待券をセットにした宿泊プランを販売します。

「ミッフィー（うさこちゃん）」が、2025年に誕生70周年を迎えたことを記念する展覧会『誕生70周年記念 ミッフィー展』。本展では、初来日となる『うさこちゃんおとまりにいく』（1988年）、『うさこちゃんのだいすきなおばあちゃん』（1996年）の原画をはじめ、ミッフィー絵本全32作品の原画やスケッチなど約200点を一堂に展示します。ストーリー、登場人物、言葉、色、線、構図など、あらゆる角度から、もっと深く楽しく、ミッフィーを好きになれる展覧会です。

今回の宿泊プランは、ひろしま美術館での『誕生70周年記念 ミッフィー展』と、ゴッホやルノワール、マネ、モネなど印象派を中心としたフランス近代美術などひろしま美術館が所蔵する「コレクション展示」共通招待券に加え、ホテル最上階のレストランや隠れ家のようなバーで楽しむワンドリンクサービス券付で、アートの余韻に浸りながら、寛ぎのひとときをお過ごしいただけます。

大人も子どもも笑顔になれる、特別な夏のひとときをお過ごしください。

ひろしま美術館

『ひろしま美術館 招待券付 宿泊プラン』 詳細

【宿泊期間】 2026年7月11日（土）～9月7日（月） ※特別展は9月8日（火）まで開催

【客室タイプ・料金】 1泊1室料金（朝食付、税金・サービス料含む、宿泊税別）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16682/table/2398_1_23692c8a26c7e8e9cb7cc33d8a9ded29.jpg?v=202606240252 ]

※3名様以上でご利用の場合、エキストラベッドをご用意します。

【内容】

- ひろしま美術館「特別展」と「コレクション展示」共通招待券 （1名様1枚）- ワンドリンクサービス券 （1名様1枚）：33階「スカイダイニング リーガトップ」または2階「バー コルンバ」- 朝食（和洋ビュッフェ）：1階「ダイニング ルオーレ」

※階数、眺望等のご指定は承りかねます。

※他の特典・割引等は対象外です。

※小学生以下のお子様連れのお客さまが、「スカイダイニング リーガトップ」のディナー・バータイムにワンドリンクサービス券をご利用の場合、他店舗にて承ります。

※「バーコルンバ」のご利用は20歳以上のお客様のみとさせていただきます。

※入館券の再発行や、ご利用にならなかった場合の返金、及びその他特典への振替等はいたしかねます。

スタンダードツイン（イメージ）- リーガロイヤルホテル広島について

1955年、広島県初のホテルとして開業した新広島ホテルを前身とし、国賓・皇室をはじめ国内外の賓客を迎えてきた格式を誇るホテルです。広島市中心地に位置し、緑に囲まれ、2つの世界遺産（原爆ドーム、宮島）も見渡せる眺望が魅力。歴史に培われたおもてなしで心地よい滞在をお約束します。

＜お客様からのご予約・お問い合わせ先＞

リーガロイヤルホテル広島

TEL：082-228-5401（予約センター）

HP：https://www.rihga.co.jp/hiroshima

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