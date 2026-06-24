取締役・監査役人事及び執行役員人事に関するお知らせ

株式会社GSI

株式会社GSI（本社：北海道札幌市北区 代表取締役社長：小沢 隆徳）は、本日開催された第22期定時株主総会及び取締役会において、取締役・監査役人事及び執行役員人事について以下のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

取締役人事（2026年6月24日付）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/129658/table/56_1_23389a6b462df9ac24a613254d7988e1.jpg?v=202606240252 ]

※１．札幌証券取引所の定めに基づく独立役員に指定する社外取締役です。

監査役人事（2026年6月24日付）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/129658/table/56_2_b24681d6971d8390f7d56bd0e968f25e.jpg?v=202606240252 ]

※１．札幌証券取引所の定めに基づく独立役員に指定する社外監査役です。

執行役員人事（2026年6月24日付）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/129658/table/56_3_ca873b4bedc37dc698bdabaa762d8d13.jpg?v=202606240252 ]

当社は、2004年10月の創立以来、情報通信、製造、小売、サービス業など、さまざまな分野のシステム・ソフトウェア開発で培った豊富な経験、知識、そして技術力を背景に、お客さまのニーズに的確に対応してきました。技術革新が進む現代において、IoT、AI、RPA、クラウドといったDX関連技術が国内のITサービス市場を牽引しています。

当社は、多様化・複雑化するお客さまのニーズを的確に捉え、実践で得た経験、知識、技術を強みに、お客さまへ継続的に高付加価値を提供し、さらなる時代の変革にも柔軟に対応してまいります。

本リリースに関するお問い合わせ先

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/129658/table/56_4_c239d6269b9fe63d255ecb26637e70ee.jpg?v=202606240252 ]

会社名：株式会社GSI

担当者：IR担当

メールアドレス：ir@glue-si.com

HP：https://glue-si.com/

お問い合わせフォーム：https://glue-si.com/contact/