【西武園ゆうえんち】コラボイベント初！キャラクターデザイン　谷田部透湖さんによる描き下ろしビジュアル！映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』×西武園ゆうえんち「ゲゲゲのゆうえんち　其の弐」

株式会社 横浜八景島

西武園ゆうえんち（所在地：埼玉県所沢市、総支配人：西田知宏）では、映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』と２度目のコラボイベントとなる「映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎×西武園ゆうえんち』 ゲゲゲのゆうえんち 其の弐」を、映画でキャラクターデザインを担当された谷田部透湖さんによるコラボイベント初となる描き下ろしビジュアルにて、２０２６年７月１７日（金）～９月１３日（日）に開催します。

(C)映画「鬼太郎誕生ゲゲゲの謎」製作委員会

２０２４年１０月、皆さまの期待にお応えして実施した、昭和の懐かしさ溢れる「西武園ゆうえんち」と映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』のコラボイベントが、パワーアップしてかえってきました！

２度目となる今回は、なんと、映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』でキャラクターデザイン・総作画監督を務めた谷田部透湖さんによる描き下ろしビジュアルが登場！！以前調査で訪れた「夕日の丘商店街」で、夏祭りをやっているという噂を聞きつけた水木と鬼太郎の父が、今度は遊びにやってきます。

夏祭りを楽しむ二人の描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズやコラボフード、何者かに仕掛けられた謎を解く周遊ラリーなど、今回も作品の世界観を存分にお楽しみいただけます。

どうぞご期待ください！！

●谷田部透湖さん コメント

「ゲゲゲのゆうえんち」開催おめでとうございます！

メインビジュアルでは、「夏祭りを和な装いで楽しむゲゲ郎と水木」というテーマをいただき、描き下ろさせていただきました。甚平姿でお祭りを満喫する様子から、コラボならではの特別感を感じていただけたら嬉しいです。また、今回はミニキャライラストも担当させていただき新鮮でした！

会場でのさまざまな企画とあわせて、皆さまにお楽しみいただけましたら幸いです！

■水木と鬼太郎の父とともに、何者かに仕掛けられた謎を解こう「周遊ラリー 夕日の丘 夏の知恵比べ」

上等なお酒が景品にあるくじ引きに挑戦した水木と鬼太郎の父は、店主も身に覚えのない不思議な紙切れを引きあてます。ゲストは、何者かに仕掛けられた挑戦と考えた二人とともに、園内をめぐり謎を解いていきます。

問題解明者にはミニミニアクリルスタンドセットをプレゼント！

料金：２，２００円

受付・販売・景品引換場所：おみやげ 萬屋雑貨店

ミニミニアクリルスタンドセット■思わず熱くなる！縁日ゲーム

水木の目の色が変わるようなアイテムが勢ぞろいした「水木が挑戦する射撃ゲーム」が新登場！前回人気だった「ねずみのヒミツのボール投げ」も、景品※１※２を刷新して復活します。西武園ゆうえんちに忍び込んだ「ねずみ」が小遣い稼ぎに企てた、投げ銭ボールをぶつけて鬼を退治する、思わず熱くなってしまう縁日ゲームです。

※１ランダムでのお渡しとなり選べません（Ｃ賞のみ） ※２無くなり次第変更または終了となる場合がございます

料金：７００円

場所：夕日の縁日通り

Ａ賞：アクリルパネル（全１種）Ｂ賞：ミニカード色紙（全５種）Ｃ賞：ミニキャラ缶バッジ（全６種）■夏祭りにぴったりなメニューがコラボフードになってお目見え！

焼きそばやかき氷など、夏祭りにぴったりなメニューがコラボフードになって登場します。「鬼太郎の髪の毛針フライ」はフライドポテトにフライドパスタを混ぜ合わせ、その名の通り鬼太郎の髪の毛針をイメージした、食べ歩きにもぴったりの一品です。前回多くのゲストが心を奪われた「目玉おやじの秘伝団子（みたらし・狭山茶・みそ）」は、もちろん今回もイチ押しのフードです！

コラボフード１品ご購入毎に、限定ノベルティーコースター（全１２種）※１※２を１枚プレゼント！

※１ランダムでのお渡しとなり選べません ※２無くなり次第変更または終了となる場合がございます

鬼太郎の髪の毛針フライ 600円目玉おやじの秘伝団子（３種） 各850円限定ノベルティーコースター（全12種）■谷田部透湖さん描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズが多数登場！

定番のアクリルスタンドは鬼太郎の父と水木の二人が揃ったアイテムになっています。 ミニキャラがかわいいアクリルチャームや、おみやげにぴったりのプリントラムネも必見です！

コラボ限定グッズを１会計税込み２，０００円以上ご購入で、イラストカード（全９種）※１※２を１枚プレゼント！

※１ランダムでのお渡しとなり選べません ※２無くなり次第変更または終了となる場合がございます

アクリルスタンド 2,420円缶バッジ3個セット 1,760円トレーディングミニキャラアクリルチャーム 880円プリントラムネ 880円クリアファイル 440円物販購入特典 イラストカード（全９種）■スペシャルフォトスポット

鬼太郎の父と母の名シーンを再現できるフォトスポットをご用意！「ゲゲゲの謎 コラボクリイムソーダ」を舶来グリルでテイクアウトすれば、映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』の世界を存分に感じることができます。

■限定の録り下ろしボイスを楽しもう！

富士見天望塔、オクトパス・アドベンチャー、夕日の丘商店街・公衆電話では、ここでしか聞く事ができない水木・鬼太郎の父の録り下ろしボイスが楽しめます。

■「ゲゲゲのゆうえんち其の弐限定 特典付き１日レヂャー切符」

西武園ゆうえんちの入園とアトラクションが乗り放題のチケット「１日レヂャー切符」に、ゲゲゲのゆうえんち其の弐限定の特典がついた「ゲゲゲのゆうえんち其の弐限定 特典付き１日レヂャー切符」を販売します。プールがセットになった「夏満喫切符」や涼しくなった夕方から入園できる「夕やけレヂャー切符」も特典付きチケットをご用意、描き下ろし限定うちわ（全３種）※１がついています！

※１ランダムでのお渡しとなり選べません

描き下ろし限定うちわ（全３種）

料金：

※３ ８月８日～１６日 ※４ ７月１７日・２２日・２９日、９月を除く ※５ ８月１０日～１４日を含む

特典：描き下ろし限定うちわ

販売場所：西武園ゆうえんちWebサイト、チケット窓口

販売期間：２０２６年６月２４日（水）１４：００～

特典引換場所：チケット窓口、おみやげ 萬屋雑貨店

※前売り券は西武園ゆうえんちWebサイトのみでのお取り扱いとなります。

※「没入型ドラマティック・レストラン～豪華列車はミステリーを乗せて～」および「ふしぎ駄菓子屋銭天堂 ザ・リアル」、「夕日の丘商店街事件簿」は別途料金が必要になります。

※特典がなくなり次第、販売終了となります。

◆映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』

漫画家・水木しげる生誕１００年記念作品の完全新作長編アニメーション。

５５年に渡って愛されてきた国民的アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」のテレビアニメ第６期をベースに、“鬼太郎誕生”にまつわるシリーズ原点の物語を描いた長編作品。映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』は、鬼太郎の父であるかつての目玉おやじと人間・水木との出会い、そして二人が立ち向かう運命を描いた物語。

第４７回日本アカデミー賞にて優秀アニメーション作品賞受賞。

https://www.kitaro-tanjo.com/

■営業時間

１０：００～１７：００

※詳細はWebサイト「営業時間」をご確認ください。

https://www.seibuen-amusement-park.jp/information/index.html

※内容は予告なく変更・中止になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※料金はすべて税込み表示となっております。

※画像はイメージです。

〇お客さまのお問合せ先

西武園ゆうえんちコールセンター TEL.(04)2929-5354

［受付時間 開園３０分前～閉園時間］