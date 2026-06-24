「スパイスの力と清涼感！夏を迎え撃つスパイシーカレー＆パスタフェア」／ザ ロイヤルパークホテル 広島リバーサイド

三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社

ザ ロイヤルパークホテル 広島リバーサイド（所在地：広島市中区上幟町7-14、総支配人：鶴本 泰昭）は、1F レストラン「ザ リバーサイドカフェ」にて、2026年7月1日（水）～2026年8月31日（月）の期間、「スパイスの力と清涼感！夏を迎え撃つスパイシーカレー＆パスタフェア」を開催いたします。本フェアでは、スパイスの香りが食欲をそそる5種類のカレーメニューから、爽やかな味わいが暑さに火照った体をクールダウンさせる6種類のパスタメニューまで、夏の味覚を存分に堪能できるラインナップをご用意。2カ月間限定の月替わりフェアメニューをぜひご賞味ください。

「スパイスの力と清涼感！夏を迎え撃つスパイシーカレー＆パスタフェア」カレーメニュー イメージ

7月は、スパイスのきいたスープカレーに、ほろほろになるまで煮込んだチキンレッグやかぼちゃなど大きな具材を豪快にトッピングした「ホロホロチキンと野菜のスープカレー」をはじめ、疲労回復、免疫力アップなどに活躍するはちみつとバルサミコを使った冷製ソースに、広島県産「ひりょうやさんのトマト」と生ハムでカプリ風に仕上げた「モッツァレラチーズと「ひりょうやさんのトマト」、生ハムの冷製パスタ」など、カレーとパスタ計11種類を揃えました。夏におすすめの期間限定のランチをお楽しみください。

「スパイスの力と清涼感！夏を迎え撃つスパイシーカレー＆パスタフェア」

期間：2026年7月1日（水）～2026年8月31日（月）

時間：11:30～15:00（L.O. 14:30）

店舗：レストラン「ザ リバーサイドカフェ」（1F）

予約・問合せ：082-211-1113（7:00～18:00）

URL：https://www.royalparkhotels.co.jp/the/hiroshimars/news/mmodreoto34/

7月ラインナップ

【カレーメニュー】

・ビーフインドカレー 1,200円

・ホロホロチキンと野菜のスープカレー 1,300円

・キーマカレーとバターカレー 目玉焼きと揚げ野菜添え 1,200円

・三元豚カツの欧風カレー 1,300円

・シーフードと野菜のグリーンカレー 1,200円

【パスタメニュー】

トマト系：

・モッツァレラチーズと「ひりょうやさんのトマト」、生ハムの冷製パスタ 1,400円

・ペスカトーレ イサキのグリル添え 1,500円

オイル系：

・広島県産レモンとオイルサーデン、ロメインレタスのシチリア風パスタ 1,400円

・しらすとスルメイカの和風オイルパスタ たたき梅と大葉を添えて 1,400円

クリーム系：

・ブルーチーズとさつまレモンのクリームパスタ 焼きとうもろこしとプロシュート添え 1,400円

・冷製ボルシチクリームパスタ 1,400円

ホロホロチキンと野菜のスープカレーキーマカレーとバターカレー 目玉焼きと揚げ野菜添え三元豚カツの欧風カレーシーフードと野菜のグリーンカレーモッツァレラチーズと「ひりょうやさんのトマト」、生ハムの冷製パスタ広島県産レモンとオイルサーデン、ロメインレタスのシチリア風パスタブルーチーズとさつまレモンのクリームパスタ 焼きとうもろこしとプロシュート添え冷製ボルシチクリームパスタ

8月ラインナップ

【カレーメニュー】

・マッサマンチキンカレー 1,300円

・クリーミービーフキーマカレー 1,200円

・マイルドポークカレー 1,200円

・シーフードと彩り野菜のトマトカレー 1,300円

・ほうれん草とチーズのサラダカレー 1,300円

【パスタメニュー】

トマト系：

・モッツァレラチーズと「ひりょうやさんのトマト」、生ハムの冷製パスタ 1,400円

・広島県産ポークとパプリカのラグーパスタ 1,400円

オイル系：

・海老とマッシュルーム、彩り野菜のアヒージョ風スパゲティ 1,500円

・アーモンドとバジル、プロシュートの冷製サラダパスタ 1,400円

クリーム系：

・ヴィシソワーズとマリネ野菜の冷製スープパスタ 1,400円

・かぼちゃと生ハムのパパリーナ 1,400円

※画像は全てイメージです。

※料金には消費税が含まれます。

※食材の仕入れ状況などによりメニューが変更となる場合がございます。

※プラス600円で、セットメニュー（リーフサラダ、スープ、3種のデザートとフルーツの盛り合わせ、ラッシーを含めたドリンクバー付）へ変更が可能です。

ザ ロイヤルパークホテル 広島リバーサイドについて

広島駅南口から徒歩約8分、京橋川のリバーサイドに佇むホテル。水の街・広島らしく、水面に映る広島の街や四季の移ろいをテーマにデザインされた館内。客室は、タイプも様々にご用意し、多様なお客様のニーズに対応しています。1F レストラン「ザ リバーサイドカフェ」はテラスを設けた開放的な空間で、広島県産の食材を取り入れた朝食やランチをお楽しみいただけます。

所在地：広島市中区上幟町7-14

客室数：127室

アクセス：JR「広島」駅（南口） 徒歩約8分

URL：

https://www.royalparkhotels.co.jp/the/hiroshimars/

ロイヤルパークホテルズについて

ロイヤルパークホテルズは、全国に25ホテル・6,397室を展開しております。三菱地所ホテルズ&リゾーツ株式会社が計画・運営し、当社指針である【Vision＆Credo／Value／Service Standard】(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000955.000039557.html)に沿って、私たちだからこそ提供できるサービスや価値をお届けいたします。今後も新規ホテル出店を進め、チェーン拡大とブランド力の向上を図るとともに、グループ一体となって持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。