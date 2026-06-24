【北陸エリア初！】PISOLA高岡駅南店が2026年8月25日（火）オープン予定

株式会社ユニシアホールディングス

株式会社ユニシアホールディングス（本社：東京都品川区東五反田、代表取締役会長兼社長：貫 啓二）のグループ会社である株式会社ピソラ（本社：滋賀県草津市、代表取締役：鬼界 友則）は、2026年8月25日（火）富山県高岡市に、県内初出店・72号店目となる「PISOLA高岡駅南店」をオープンいたします。「PISOLA」は、この1年で21店舗のオープンを予定しております。72店舗目となる今回の高岡駅南店は、北陸で初めての出店となります。

⚫︎ 高岡市に、新たなくつろぎの時間を。

400年以上の歴史を持つ城下町として発展し、伝統工芸やものづくり文化が息づく富山県高岡市。この街に誕生するPISOLAが、ご家族やご友人、大切な方とのかけがえのない時間を紡ぐ場所となれるよう、心を込めてお迎えします。非日常の空間とともに、新たな思い出をお届けします。

■ オープン詳細

■ 店内のご紹介

- オープン日：2026年8月25日（火）- 営業時間：11:00～23:00- ラストオーダー：22:00- ランチセット：11:00～16:00（平日）- 住所：〒933-0871 富山県高岡市駅南３丁目2-1- 定休日：なし

南国のリゾートを思わせる爽やかなインテリア、そして日常を忘れさせてくれるゆったりとした空間設計。高岡駅南店ではご家族でのお食事、記念日、気の合う仲間との語らいなど、さまざまなシーンに寄り添える空間をご用意しました。

バリで直接選定したラタンやタイルが彩る店内は、異国情緒と心地よさが調和する特別な空間。天井を彩るグリーンとやわらかな灯りが、訪れるたびにゆったりとした時間へと誘います。

色彩豊かなアートと自然素材が織りなす空間は、非日常を感じさせる洗練された設え。穏やかな照明と落ち着いた色合いが、心安らぐひとときを演出します。

半個室のお席をご用意しておりますので、小さなお子様連れのご家族も、周囲を気にすることなくゆったりとお過ごしいただけます。

■PISOLAについて

PISOLAは、「リゾート気分で本格イタリアンを」をコンセプトに、郊外ロードサイドを中心に展開するクラフトレストランです。

扉を開けた瞬間から少しだけ日常を忘れ、心がほどける--

五感で楽しめる開放的な空間、そして「また来たい」と思っていただける体験。料理だけでなく、過ごす時間そのものを大切にしてきました。

PISOLA 大磯店PISOLA 東久留米店

繁華街に行かなくとも、シーンを問わずに誰とでも、時間を忘れてゆっくりと。

非日常の空間で本格的なイタリアンをお腹いっぱい楽しめる。これがPISOLAの目指す新しいファミリーレストランの形です。

■手間ひまをかけるということ

PISOLAのメニューは、生パスタ・窯焼きピッツァ・リゾットを中心とした本格イタリアン。

お料理は、非効率でありながらもお店ごとに毎日手仕込みを行っています。

工場調理による効率よりも、目の前のお客様の笑顔を思い浮かべながら仕込む--

パスタとリゾットのソースには保存料・化学調味料は使用せず、「人のぬくもり」から生まれる活力を、一皿一皿に込めています。

■ おすすめメニューのご紹介

全店舗で粉から発酵、熟成を行う窯焼きピッツァ手間を惜しまず仕上げる店舗仕込みのソース税込\1,758（地域により料金が異なります。）究極の黒毛和牛ボロネーゼ

黒毛和牛のスネ肉と牛脂を店内で香ばしく焼き上げ、長時間じっくりと煮込んだ特製ボロネーゼソース。肉本来の旨味とコクが凝縮され、濃厚なソースがパスタに絡む、仕上げにグラナパダーノチーズをたっぷりとかけた、満足感あふれる一皿です。

税込\2,088（地域により料金が異なります。）マルゲリータ ストラッチャテッラ

400℃の高温窯で焼き上げた香ばしい生地に、とろける自家製ストラッチャテッラと生ハムを贅沢にトッピング。ミルキーなコク、芳醇な香り、生ハムのほどよい塩味が重なり合い、一口食べるたびに素材の魅力が広がります。シンプルだからこそごまかしが効かない、こだわりを詰め込んだ一枚です。

税込\1,648（地域により料金が異なります。）アワビのリゾット 焦がしバターの香り

生米を炒める工程から店内で行い、本場イタリアと同様の製法で仕上げるリゾット。

アワビを丸ごと一つ使用し、肝の旨味まで余すことなく味わえる贅沢な一皿です。

■PISOLAのドリンクバーは、プレミアム

その日のあなたにぴったりの一杯は、心まで豊かにする。

果実の甘みをそのままに、南国の空気に溶け込む果汁100%のマンゴージュースやグァバジュース。

香ばしくまろやかなバリアラビカ豆を使用したピソラオリジナルコーヒー。そして、上質な茶葉の紅茶ブランド「AMSU TEA」を取り扱っています。

こだわりがギュッと詰まった、大人も子供も大満足のプレミアムドリンクバー。

お食事前や食後のひとときに、リゾート気分であなたらしい一杯を見つけてみませんか。

税込\572（小学生のお子様 税込\286/小学生未満のお子様 \0）

日替わりスープ付きスパイスチャイなどの厳選したフレーバーティやハーブティ

■私たちが歩みを早める理由

SNSなどを通じて「私の街にも出店してほしい」「いつ来てくれるのですか」といったお声をいただくたびに、私たちは大きな喜びを感じると同時に、まだお届けできていない地域の皆さまへのもどかしさも抱いてきました。

「いつか行きたい」と楽しみにしてくださる方々や、毎日を懸命に頑張る皆さまにとって、ほっと心を休めたり、大切な人と特別な時間を過ごしたりできる場所は、今この瞬間にも必要とされているのではないか。そう考えるようになったことが、私たちの出店ペースを加速させる原動力となっています。

一日でも早く、より多くの街へ。そして、一人でも多くのお客様へ。

株式会社ピソラは、2031年までに日本全国300店舗の出店を目標に掲げています。これからも、一つひとつの街に根ざしながら、より多くの皆さまへPISOLAならではの時間と空間をお届けしてまいります。

■ これからの時代に、私たちができること

人と人との接点が少しずつ変化していく時代。

それでも直接顔を合わせ、同じ時間に、本当に美味しいお料理をシェアしながら分かち合うことの価値は、決して色あせないと私たちは信じています。

私たちはこれからの未来でも変わらず、「ワクワク・感動」を皆さまに届け続けていきます。

■ 公式サイト・SNS

公式サイト :https://pisola.jp/Instagram :https://www.instagram.com/pisola_official

■ 株式会社ピソラについて

※東証スタンダード上場・株式会社ユニシアホールディングス（証券コード：3547）のグループ会社

商号：株式会社ピソラ

設立：令和元年9月（創業 平成16年10月）

所在地〒525-0058 滋賀県草津市野路東6丁目5-7

代表者：代表取締役 鬼界友則

資本金：30,000,000円

事業内容：飲食店の運営事業

株式会社ユニシアホールディングスについて

設立：2002年3月20日 資本金：3億円 代表取締役会長兼社長：貫 啓二

本社：東京都品川区東五反田1-7-6 藤和東五反田ビル5階

事業内容：飲食店の経営、FC開発

URL：https://unisia.co.jp/

グループ会社：株式会社串カツ田中／株式会社ピソラ／TANAKA INTERNATIONAL INC.／TI.LA.INC.／株式会社ジーティーデザイン／株式会社ETOHA LAB