【JR西日本ホテルズ】THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection総支配人 佐藤伸二が西日本のホテル在籍者として初の「日本エスコフィエ協会」第9代会長就任

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発（所在地：京都府京都市下京区、代表取締役社長：坪根英慈）は、「THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection」の総支配人・佐藤伸二（さとう しんじ）が、2026年6月8日付で、一般社団法人 日本エスコフィエ協会の第9代会長に就任したことをお知らせいたします。西日本地区のホテルから同協会の会長就任は、初めてとなります。

THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection 総支配人 佐藤伸二

佐藤は、これまでホテルグランヴィア大阪の総料理長、ホテルグランヴィア京都の総料理長、さらに総支配人を歴任。常に「食」を軸としたホテルの魅力づくり、ファンづくりに取り組み、ホテルの成長とともに、土地の歴史や文化を現代・未来へと継承するべく「停滞する王道ではなく、進化する王道」を目指して、長年にわたり、シェフの育成にも尽力してまいりました。2023年より「THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection」の総支配人を務めています。

日本エスコフィエ協会（URL：https://www.escoffier.or.jp/）は、1971年、初代会長である故・小野正吉氏を中心に、日本の現代フランス料理を牽引してきた25名の料理長により創設されました。近代フランス料理の祖、オーギュスト・エスコフィエの精神を受け継ぎ、近代料理術と伝統の継承・発展、調理技術の向上を目的に活動しており、現在は約1,200名の会員を擁する、日本のフランス料理文化を支える団体です。

今回の就任は、佐藤が料理人として培ってきた技術と感性、ホテル運営を通じて磨いてきたホスピタリティへの深い理解、そして西日本における食文化発展への長年の貢献が評価されたものです。今後は、日本エスコフィエ協会 第9代会長としても、日本におけるフランス料理文化のさらなる発展、次世代を担う料理人の育成、そして大阪・関西から国内外への食の魅力発信に取り組んでまいります。

【佐藤 伸二（さとう しんじ）略歴】

1991年 ホテルグランヴィア大阪入社

1996年 ホテルグランヴィア大阪 総料理長就任

2004年 ホテルグランヴィア京都 総料理長就任

2015年 JR西日本ホテルズ 総料理長就任

2018年 同兼 ホテルヴィスキオ京都 開業準備室長就任

2019年 ホテルグランヴィア京都 総支配人就任

2023年 THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection GM（総支配人）就任

【主な受賞歴等】

・フランス共和国農事功労章シュヴァリエ受章

・大阪府技能顕功章受章

・一般社団法人全日本司厨士協会京都府本部 名誉会長

・一般社団法人日本エスコフィエ協会 副会長

【佐藤伸二より、日本エスコフィエ協会 会長就任に寄せて】

このたび、日本エスコフィエ協会 第9代会長を拝命し、大変光栄に存じます。

エスコフィエが築いた近代フランス料理の精神と、歴代の諸先輩方が守り育ててこられた伝統を受け継ぎながら、料理人の皆様、ホテル・レストラン業界の皆様とともに、日本におけるフランス料理のさらなる発展に尽力してまいります。また、西日本地区のホテル在籍者として初めて会長を務めることの意義を胸に、大阪・関西から世界へ向けて、食の魅力とホスピタリティの価値を発信できるよう努めてまいります。

JR西日本ホテルズについて

JR西日本ホテルズは、JR西日本グループとして、現在5ブランド、13ホテル（4,420室）を展開するホテルグループです。上質な旅の基点として、京都、岡山、広島など新幹線およびターミナル駅直結の安心感を基盤に、地域と共にお客様を魅了する「ホテルグランヴィア」、スマートな旅の基点として、京都、大阪、尼崎、富山駅への抜群のアクセスと先進的なサービス提供する「ホテルヴィスキオ」、初代大阪駅の地に建ち、唯一無二の駅と鉄道の記憶を旅する「THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection」、創業1909年、時空を紡ぎ、今なおノスタルジックな世界観を提供する「奈良ホテル」、地域と旅人の縁をつなぎ、時間を忘れ夢中になれる空間があふれる「梅小路ポテル京都」。

「駅」から始まり誠実に積み重ねてきた信頼を発展させ、地域と共に、お客様一人ひとりの豊かな人生を広げ、これからも、世界に誇れるサービス水準をめざし、旅と食の魅力、人々の繋がりを創り続けます。

※JR西日本ホテルズ公式ウェブサイトのURLが変更となりました。

URL：https://jrwest-hotels.jp/

JR西日本ホテルズが加盟する会員プログラムについて

JR西日本ホテルズでは、全国のJRホテルグループのご宿泊料金の割引など、対象ホテル・レストランがより便利にお得にご利用いただける『JRホテルメンバーズ』と、JR西日本グループの鉄道やショッピングで様々なサービス、特典が受けられる『WESTERポイント』の2つの会員プログラムに加盟しています。どちらも入会金・年会費は無料で、たまったポイントは、対象施設にてご利用いただけます。詳しくは、下記のURLよりご覧ください。

2つの会員プログラム :https://jrwest-hotels.jp/member/

宴会場とレストランの空き状況がWEBでご確認いただけるようになりました

＜レストラン＞

空席状況のご確認、当日のWEB予約が可能です。

レストラン空席状況はこちら :https://www.hotels.westjr.co.jp/restaurant-reservation/?rest=g-hiroshima&_bdld=1wlSY6.oZma7v7.1729731046&_gl=1*1dtod9d*_ga*MTU2MjE3MDE1Ni4xNjgwNTcyNzA4*_ga_22BXB7WYGF*MTcyOTcyNzU4My4yMi4wLjE3Mjk3Mjc1ODMuNjAuMC4w#rest_serch_form

＜宴会場＞

ご希望日・形式・ご利用人数の入力でご確認いただけます。

宴会場空き状況はこちら :https://banquet-reservation.ibv.jp/granvia-kyoto/?cond=ukHzQt74I2UbnxpF0iFtJ219eEuXb27EpCeQQl8IUuMAyqtidWPxQnD8Hz%2foIUja6rK6dTklYp0C5JEsoT%2blazwX07Rmf4fSJPE%2fmCQz1kLAAV9Zy7owkD1LAziba5Oou3iB%2bRbaeUDVuEcADhgL6o2La7f%2fWJFOwk5bJZoxDkgvWrtLpehpYQzxg2uzjfFPYbet2wL9Me7w7lt9dCNGVXHaMHuyFI9JBYtSLYeDOLEQTSPsPSQt00fXVBuOAQ7jUq%2fMwJ2jR8ALohk9GWkYuj5E7c9kn2cSmass0dw9bjE%3d