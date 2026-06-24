WILLER初、全国の高速バスを舞台にした音声プロジェクトが始動！ 記念すべき第1弾は「LDH JAPAN」所属のTHE RAMPAGEとコラボした限定特典付きプランを6月24日より販売開始！

WILLER株式会社

WILLER ACROSS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：宿谷 勝士）、およびWILLER MARKETING株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：辻本 宗男）は、両社が持つエンタテインメント商品企画・開発力とマーケティング力を掛け合わせ、数々のエンタテインメントを創出する「LDH JAPAN」所属の人気ダンス＆ボーカルグループ「THE RAMPAGE」とコラボレーションした限定特典付き高速バスプランを、本日2026年6月24日（水）11:00 より「WILLER TRAVEL」サイトにて販売開始しました（https://travel.willer.co.jp/tour/campaign/fandom/therampage/）。

本企画は、全国を飛び回る推し活ファンを応援する、移動と音声コンテンツを掛け合わせたアーティストコラボ企画です。記念すべき第1弾は、「THE RAMPAGE」とともに、移動時間から思い出になる特別な旅をお届けします。

WILLER EXPRESSの他、WILLER ACROSS株式会社が連携する全国の高速バス30社約140路線も対象で、ライブやイベントへ向かうワクワクも、帰り道の余韻も、 日本各地の推し活ファンに移動時間も楽しめる新たな体験価値の提供を目指します 。

■ この夏、バスの移動時間が「最高の推し活タイム」に変わる！

夏休みシーズン（7・8月）は、全国各地でライブやイベント、旅行などの移動需要が最も高まる季節です。近年、ライブやイベントへの参加を目的とした「推し活」による移動需要も急増しています。

そこでWILLERは、これまでの単なる移動手段としての高速バスから「THE RAMPAGE」とのコラボレーションを通して、乗車している時間そのものがファンの皆様にとってかけがえのない「今までにはなかった、楽しい旅のエンタメコンテンツ」になる特別なプランを企画しました。

いつもWILLERをご利用いただいている会員の皆様はもちろん、この夏、全国へのお出かけを計画しているすべての方へ、他では味わえない新しいバス旅の”ワクワク”をお届けします。

■ このバスでしか体験できない！ファン必見の3大豪華特典

今回の「THE RAMPAGE」コラボプランを「WILLER TRAVEL」で予約・乗車した方だけが楽しめる、プレミアムな特典をたっぷりとご用意しました。

１. 高速バス利用者限定「いってらっしゃいコール」

乗車前や移動中にスマホから聴くことができる、事前に指定したメンバーからの限定ボイスメッセージ。これから始まる旅のモチベーションを一気に高めてくれます。

２. 高速バス利用者限定「撮り下ろしラジオコンテンツ」

車内での移動時間を最高にワクワクさせる、ここでしか聴けない特別な音声番組。バスの出発週によって4種類の異なるバージョンが公開されるため、何度もリピートして楽しめます。

３. サイン入りスペシャルグッズプレゼント企画

高速バスを乗車後にアンケートに回答いただいた方を対象に、抽選でメンバーの直筆サイン入り限定グッズが当たるプレミアムなキャンペーンを実施します。

※直筆サインのメンバーはランダムでの抽選となり、サインもメンバー1名からとなります。

■ THE RAMPAGE コラボ・サービス概要

●予約期間： 2026年6月24日（水）～ 7月31日（金）

●出発期間： 2026年6月27日（土）～ 8月31日（月）

●対象路線： WILLER EXPRESS全路線、他社高速バス主要30社 約140路線（全国展開）

●販売場所： WILLER TRAVEL 特設サイトhttps://travel.willer.co.jp/tour/campaign/fandom/therampage/

■「THE RAMPAGE」陣さんコメント

この度WILLER様とコラボレーションをさせて頂くことになり、グループとしても初の試みでワクワクしております！

自分達を応援してくれているファンの方々はもちろん、普段からバスをご利用されている方々の"旅の時間"が少しでもワクワクするものにできるように、移動時間もエンタテインメントを楽しんで頂けるように取り組んでまいりたいと思います。

このバスでしか体験できない時間を是非お楽しみください！！

■ WILLER 担当者コメント

今回のTHE RAMPAGE様とのコラボレーションは、当社にとって記念すべきアーティストとの音声プロジェクト企画の第1弾となり、ライブ遠征や聖地巡礼に向かう際だけでなく、日常の旅行や帰省の際にもお楽しみいただけるオリジナルコンテンツとなっております。

これまでチケット販売や移動の提供に留まっていた高速バス業界において、WILLER ACROSSが持つコンテンツ企画力・システム構築力、および全国の交通事業者様とのネットワークと、WILLER MARKETINGが持つ強力なマーケティング・販売基盤が融合したことで、システム導入から強力なマーケティング、そしてエンタメを掛け合わせた商品企画までをワンストップで実現することができました。

私たちは単に移動を提供するだけでなく、移動そのものを特別なエンタメ空間に変え、新しい付加価値を創出し、旅全体のコンテンツを一層充実させていくことを目指しています。今後も様々なタレント様やコンテンツホルダー様、そして全国の交通事業者様とタッグを組み、この『移動×エンタメ』の取り組みを新しい推し活移動体験価値として 拡大させていきたいと考えています。ぜひ今後の展開にもご期待ください。

■ 「THE RAMPAGE」について

2017年1月25日、シングル「Lightning」でメジャーデビュー。3人のボーカルと13人のパフォーマーからなる16人組のダンス＆ボーカルグループ。「RAMPAGE＝暴れ回る」の名の通り、ステージを縦横無尽に暴れ回るタフで力強いパフォーマンスが最大の魅力。

個々の活動も多岐にわたり、俳優業やバラエティ、ファッション界などでもメンバーそれぞれが圧倒的な存在感を放ち、幅広い世代から熱狂的な支持を集めている。

現在、全国12都市で行われているLIVEツアー「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 "(R)MPG"」を開催中。

【公式SNS・WEBサイト】

ファンの皆様とともに熱く盛り上がる、THE RAMPAGEの最新情報はこちらからチェック！

公式WEBサイト： https://m.tribe-m.jp/artist/index/43

公式X（旧Twitter）： @therampagefext（https://x.com/therampagefext）

公式Instagram： @the_rampage_official：https://www.instagram.com/the_rampage_official/?hl=ja

公式YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/c/THERAMPAGEfromEXILETRIBE

LIVE情報： https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/37791/