【摂南大学】硬式野球部が阪神大学野球連盟新人戦初優勝

学校法人常翔学園

摂南大学（学長：久保康之）硬式野球部が、「阪神大学野球連盟 2026新人戦」で初優勝しました。現在所属の同連盟「2部東」リーグから、秋季での1部昇格に向けて弾みとなる成果を上げることができました。

【本件のポイント】

● 硬式野球部が阪神大学野球連盟新人戦で創部以来初となる「優勝」を達成

● 18大学が参加する大会で、1部リーグ所属の強豪校を下しての優勝

左初優勝を果たした硬式野球部の選手ら 右快進撃を支えた寺井投手

本学硬式野球部は1975年に創部し、現在の部員数は80人です。阪神大学野球連盟に所属しています。同連盟は18大学で組織し、1部と2部東、2部西の3リーグで構成。新人戦は1・2年生が出場する公式大会で、通常のリーグ戦と異なり、全リーグが同じトーナメントで戦う方式です。2部東に所属する本学は、1部所属の強豪校である天理大学や大阪産業大学をはじめとする各校との対戦を勝ち抜き、創部以来初となる優勝を果たしました。

■吉田優希主将のコメント（法律学科2年）

日々の練習の成果が実を結び、新人戦優勝という結果につながったことを大変うれしく思います。今回の大会は、自分たちにとって大きな経験となり、チームとしての成長を実感できる大会となりました。この結果に満足することなく、これからも更にレベルアップできるよう努力を続けていきます。また、多くの方々に支えていただいたおかげで、この優勝を勝ち取ることができました。応援してくださった皆さまへの感謝の気持ちを忘れず、秋季リーグでは1部昇格という新たな目標に向かって、チーム一丸となって努力していきます。

■大会概要

大会名：阪神大学野球連盟 2026新人戦

開催期間：2026年5月30日（土）～6月14日（日）

■試合結果

１回戦 VS神戸国際大学 3-1

２回戦 VS流通科学大学 1-0

３回戦 VS兵庫大学 6-1

準決勝 VS天理大学 7-5

決勝 VS大阪産業大学 3-0