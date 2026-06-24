【埼玉県】国際交流プログラムを募集開始

埼玉県

将来の留学や海外での活躍を目指す中高生を対象としたオンライン国際交流プログラムの参加者を募集します。

本県で生まれ育ち、幼い頃から漠然と「世界で働きたい」という思いを抱き、外務省での勤務を経て現在は国際機関職員として活躍している荒舩秀一郎さんによる講演のほか、本県の姉妹州であるクイーンズランド州の公立南クイーンズランド大学の留学体験や、オーストラリアの中高生との英語での交流など、3日間にわたり充実した内容を実施します。

プログラムは全てオンラインで実施し、参加者には修了証を発行します。

１ プログラム内容（90分程度）

- 1日目 8月17日（月）：国際移住機関（IOM）職員 荒舩秀一郎さんのオンライン講演会「どうすれば世界で働けるの？～埼玉の中高生が、国際機関職員になるまで～」- 2日目 8月18日（火）：南クイーンズランド大学のオンライン留学体験（キャンパスツアーや在学生との交流）- 3日目8月19日（水）：オーストラリアの中高生と世界共通の課題をテーマに英語でプレゼンテーション及びディスカッション

（その他、8月7日（金）にプログラム説明あり）

２ 申込期間

令和8年6月24日（水）～7月23日（木）まで

３ 対象

県内在住または在学の中学生・高校生で実用英語技能検定3球威上程度の英語力を有する方

４ 申込方法

埼玉県電子申請システムで申込み。事務局HP(https://wtoc-edu.com/news/Recruitment/saitama2026)に掲載のURLまたは二次元コードからお申込みください。

５ 定員

100名

※申込みが定員を上回った場合、抽選により参加者を決定します。参加決定は7月28日（火）に通知する予定です。

６ 費用

3,000円（税込）

７ プログラム詳細

プログラムの内容や日時等に関する詳細はチラシ及び下記事務局HPを御確認ください。

詳細HP：https://wtoc-edu.com/news/Recruitment/saitama2026

８ 問合せ先

（１）プログラムに関すること

踏み出せ一歩！国際感覚マインドセット事業事務局（県委託事業者）

（(株)WTOC（ウトック）「教室から世界一周！」内）

電話：050-8880-3157（平日10時00分～17時00分）

電子メール：saitama@wtoc-edu.com

（２）その他

埼玉県県民生活部 国際課 国際連携担当

電話：048-830-2713

電子メール：a2705-09@pref.saitama.lg.jp

●国際交流プログラム チラシ

https://prtimes.jp/a/?f=d104306-996-9e48b50702ec165e27d325dc1593481a.pdf