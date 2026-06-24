株式会社PRIZMA、日本最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026」にGold Sponsorとして協賛。次世代HR適性検査「Altego Fit」の情報を初解禁

株式会社PRIZMA

株式会社PRIZMA（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：杉本 昂輝）は、2026年7月1日（水）～3日（金）に京都で開催される日本最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026」に、Gold Sponsor として協賛することをお知らせいたします。

会期中は、2026年7月1日（水）の「UPDATE STAGE」にて、当社AI推進室室長・田中健覚が登壇するセッションを行うほか、当社が新たに展開するAI複製人格を活用した次世代HR適性検査サービス「Altego Fit（アルテゴ フィット）」をIVS会場にて世界初・先行公開いたします 。

【IVS2026 、Gold Sponsor協賛の背景】

PRIZMAはこれまで、調査データが持つ力をコンテンツに昇華させる「データフォースプロモーション」を武器に、数多くの企業のPR戦略を支援してまいりました。AIによる情報生成が容易になった現代において、調査から得られるファクトデータは、「一次情報」としてその価値を一層高めています。

一方で、私たちは一次情報の重要性を掲げると同時に、「AIが持つ無限の可能性」にも深く着目してきました。

データフォースプロモーションの次なる一手として、PRIZMAが世の中に提供する新たな価値。それこそが、AI複製人格を核とした新プロジェクト『Altego』です 。AIの可能性を最大限に活用し、これからの未来を塗り替える『Altego』の最初のプロダクトである「Altego Fit」を初めて世の中に提示する舞台として、日本のスタートアップや未来を創るイノベーターが集まり、圧倒的な熱狂が生まれる「IVS2026」以上の場所はないと考え、Gold Sponsor としての参画を決意いたしました 。

【次世代AI適性検査「Altego Fit」をIVSで初解禁・プレ公開】 『読む』適性検査から、『本音と話せる』AI複製人格へ

間もなくの正式ローンチに先駆け、IVS2026の会場にて「Altego Fit」を初めて情報解禁し、特別にプレ公開いたします！

Altego Fitは、アンケート回答から候補者の「対話可能なAI複製人格」を生成し、企業の採用担当者が実際の面接前にAIと直接対話できる次世代のHR適性検査サービスです。従来のスコアやタイプ分類に留まる適性検査とは異なり、候補者の「本音」と「建前」のギャップをAIとの対話を通じて観察できるため、面接だけでは見抜けない入社後のミスマッチリスクを構造的に見極めることが可能になります。

詳細な機能や内容については、IVSのPRIZMAブースにていち早くご体感いただけます。採用の常識を変える新たなインフラを、ぜひ会場でご覧ください。

■PRIZMAブース

小間番号：G-5

会場：京都市勧業館「みやこめっせ」

【登壇情報】

AI複製人格『Altego』の開発者である当社の田中 健覚（AI推進室 室長）が会期初日、セッションに登壇いたします。

- セッションタイトル：「事業開発のためのAI戦略：「AIを武器にした事業づくり」の最前線と独自性 powered by 情報戦略テクノロジー, VCスタートアップ健康保険組合, DMM, Framer B.V., PRIZMA- 日時：2026年7月1日（水） 15:30～16:30- 場所：みやこめっせ 「UPDATE STAGE」

先端テクノロジーと独自のAI戦略をいかに事業へ落とし込み、競合優位性を築くべきか。各領域のトップランナーたちと共に、最前線の議論を展開します。

【IVS2026 開催概要】

- イベント名：IVS2026- 開催日程：2026年7月1日(水) ～ 3日(金)- 会場：京都市勧業館「みやこめっせ」、ホテルオークラ京都 他- 公式サイト：https://www.ivs.events/

【株式会社PRIZMA 会社概要】

- 会社名：株式会社PRIZMA- 代表者：代表取締役社長 杉本 昂輝- 所在地：東京都渋谷区渋谷2-6-14 渋谷今井ビル4F- 公式サイト：https://www.prizma-link.com/