【熊本】「スカイランタンプロジェクトin花畑広場」台風7号に伴う中止のお知らせ。

株式会社TryHard Japan

平素より「スカイランタンプロジェクト in 花畑広場」の開催に際し、温かいご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

2026年6月27日（土）に熊本県熊本市・花畑広場にて開催を予定しておりました「日本の素材甲子園 一（ichi）熊本大会」ならびに、同大会とともに準備を進めてまいりました「スカイランタンプロジェクト in 花畑広場」につきまして、台風7号の接近に伴う荒天および大雨、線状降水帯の発生による災害リスク等を総合的に勘案し、開催を中止することを決定いたしました。

開催を楽しみにしてくださっていた皆様、出店者の皆様、関係機関の皆様、スポンサー企業の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

本イベントは、地元の皆様をはじめ多くの方々に、熊本県の夜の魅力を感じていただく機会となるよう準備を進めてまいりました。しかしながら、来場者の皆様、出店者の皆様、運営関係者の安全確保を最優先に考慮した結果、誠に残念ではございますが、中止の判断に至りました。

何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

なお、今後の対応につきましては、関係各所との確認を進め、必要に応じて順次ご案内いたします。

また、7月に開催を予定しております「スカイランタンプロジェクト in 札幌」につきましては、現時点では予定通り開催の方向で準備を進めております。

改めまして、本大会の開催に向けてご協力いただきましたすべての皆様に深く御礼申し上げますとともに、開催直前でのご案内となりましたことを重ねてお詫び申し上げます。

公式サイト：https://skylantern-project.com/

■【ご購入済チケットの払い戻しに関して】

＜払戻方法確認チャート＞

https://eplus.jp/refund1/



【イープラス】で御購入いただいたお客さまへの払い戻し

払い戻し方法詳細は下記のアドレスからご確認下さい。

https://eplus.jp/refund1/

※払い戻し受付期間を過ぎますと、払い戻しは出来なくなりますのでご注意下さい。

お問合せ：e+（イープラス）お客さまサポート

http://eplus.jp/qa/

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公式サイトにも掲載中：https://skylantern-project.com/

【今後の開催予定】

開催日｜北海道 真駒内セキスイハイムスタジアム 2026年7月25日(土) 26日(日)

時間｜日本の素材甲子園 11:00～17:00

スカイランタンプロジェクトwith日本の素材甲子園 17:00～

ランタン打ち上げ（北海道） 20:00～ (ランタン受け取り19:00～)

会場 ｜北海道 セキスイハイムスタジアム 〒005-0017 北海道札幌市南区真駒内公園３－１

共催 ｜日本の素材甲子園実行委員会 / 株式会社TryHard Japan

制作 ｜株式会社TryHard Japan※今後の社会情勢を鑑み、開催日や内容を変更する可能性がございます。イベントの詳細や注意事項、チケット販売に関しては、下記よりご確認ください

公式サイト：https://skylantern-project.com/

株式会社TryHard Japan

イベントの企画・制作をはじめ、ナイトクラブのプロデュース業、会場施設管理など、エンターテインメントにまつわる事業を幅広く展開。自主興行に留まらず、全国各地の企業・自治体と協業し、地方創生やナイトカルチャー創出にも力を入れております。



お問合せ先

●株式会社TryHard Japan

TEL：06-4708-6470 (平日10:00～18:00）