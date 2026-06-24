【埼玉県】#花どり埼玉　フォトキャンペーン

写真拡大 (全4枚)

埼玉県

　埼玉県では、県内の四季を彩る花をきっかけに、その周辺の観光スポットやグルメを楽しんでもらうため、Instagramを活用した「花どり埼玉」フォトキャンペーンを行います。


埼玉の花のスポットを巡って、あなたが撮った写真を投稿してみませんか？






１ 概要

県内の花の観光スポットで撮影した花の写真をInstagramに投稿するフォトキャンペーンです。


投稿写真が選ばれた方に、日帰り温泉ペア招待券や県内銘菓などをプレゼントします。


とっておきの「映える」花写真の投稿をお待ちしています。



権現堂桜堤のあじさい（幸手市）

上里ひまわり畑（上里町）

写真提供：（一社）埼玉県物産観光協会


２ 開催期間

フォトキャンペーンは2回実施します。


- 第1回
投稿期間：令和8年6月24日（水）から9月30日（水）まで
対象撮影期間：令和8年2月1日（日）から9月30日（水）まで

- 第2回
投稿期間：令和8年10月1日（木）から令和9年1月31日（日）まで
対象撮影期間：令和8年10月1日（木）から令和9年1月31日（日）まで

３ 応募方法

必ず応募規約・注意事項を確認してからご応募ください。


- 県内の花の観光スポットで花の写真を撮影
※第1回に限り、対象撮影期間内であれば過去に撮影した写真も投稿可能

- Instagramの公開アカウントで「#花どり埼玉」と撮影場所のハッシュタグを入れ、キャプション内に撮影日と花の種類を記載して投稿

４ 応募にあたっての留意事項、注意事項

- 生成AIによる画像、他人が撮影した写真は投稿しないでください。
- ハッシュタグ「#花どり埼玉」をつけて投稿いただいた時点で、本キャンペーンの応募規約に同意いただいたものとみなします。
- 投稿された写真は本特設ページ、埼玉県公式観光サイト「ちょこたび埼玉」及び埼玉県が行う観光PRに使用させていただく場合があります。

５ 結果通知

投稿写真の選定結果は、第1回は令和8年10月頃、第2回は令和9年2月頃、特設ページ等で発表します。また選定された方には、受託業者（株式会社コア）のInstagramアカウント（＠coanagatoro）からダイレクトメッセージでご連絡します。


※７日以内に返信がない場合には選定を取消とさせていただきます。


６ その他

「花どり埼玉」特設ページ :
https://hanadori.pref.saitama.lg.jp/
※特設ページでは、7月下旬頃に、周辺の観光スポットやグルメを含めたモデルコースなども公開しますので、お出かけの際の参考にしてください。


お問合せ


産業労働部　観光課　DMO支援・観光振興担当


直通 048-830-3955　内線 3955


E-mail：a3950-01@pref.saitama.lg.jp




● #花どり埼玉フォトキャンペーン 応募規約・注意事項


https://prtimes.jp/a/?f=d104306-995-8e4a1e082eb9227f376c3f36b69c6a9f.pdf