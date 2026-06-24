【埼玉県】#花どり埼玉　フォトキャンペーン

埼玉県

埼玉県では、県内の四季を彩る花をきっかけに、その周辺の観光スポットやグルメを楽しんでもらうため、Instagramを活用した「花どり埼玉」フォトキャンペーンを行います。

埼玉の花のスポットを巡って、あなたが撮った写真を投稿してみませんか？

１ 概要

県内の花の観光スポットで撮影した花の写真をInstagramに投稿するフォトキャンペーンです。

投稿写真が選ばれた方に、日帰り温泉ペア招待券や県内銘菓などをプレゼントします。

とっておきの「映える」花写真の投稿をお待ちしています。

権現堂桜堤のあじさい（幸手市）上里ひまわり畑（上里町）

写真提供：（一社）埼玉県物産観光協会

２ 開催期間

フォトキャンペーンは2回実施します。

３ 応募方法

- 第1回投稿期間：令和8年6月24日（水）から9月30日（水）まで対象撮影期間：令和8年2月1日（日）から9月30日（水）まで- 第2回投稿期間：令和8年10月1日（木）から令和9年1月31日（日）まで対象撮影期間：令和8年10月1日（木）から令和9年1月31日（日）まで

必ず応募規約・注意事項を確認してからご応募ください。

４ 応募にあたっての留意事項、注意事項

５ 結果通知

- 県内の花の観光スポットで花の写真を撮影※第1回に限り、対象撮影期間内であれば過去に撮影した写真も投稿可能- Instagramの公開アカウントで「#花どり埼玉」と撮影場所のハッシュタグを入れ、キャプション内に撮影日と花の種類を記載して投稿- 生成AIによる画像、他人が撮影した写真は投稿しないでください。- ハッシュタグ「#花どり埼玉」をつけて投稿いただいた時点で、本キャンペーンの応募規約に同意いただいたものとみなします。- 投稿された写真は本特設ページ、埼玉県公式観光サイト「ちょこたび埼玉」及び埼玉県が行う観光PRに使用させていただく場合があります。

投稿写真の選定結果は、第1回は令和8年10月頃、第2回は令和9年2月頃、特設ページ等で発表します。また選定された方には、受託業者（株式会社コア）のInstagramアカウント（＠coanagatoro）からダイレクトメッセージでご連絡します。

※７日以内に返信がない場合には選定を取消とさせていただきます。

６ その他

「花どり埼玉」特設ページ :https://hanadori.pref.saitama.lg.jp/※特設ページでは、7月下旬頃に、周辺の観光スポットやグルメを含めたモデルコースなども公開しますので、お出かけの際の参考にしてください。

お問合せ

産業労働部 観光課 DMO支援・観光振興担当

直通 048-830-3955 内線 3955

E-mail：a3950-01@pref.saitama.lg.jp

● #花どり埼玉フォトキャンペーン 応募規約・注意事項

https://prtimes.jp/a/?f=d104306-995-8e4a1e082eb9227f376c3f36b69c6a9f.pdf