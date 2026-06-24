臨時快速列車「リゾートビュー諏訪湖」夏を彩るおもてなしを実施します

東日本旅客鉄道株式会社

JR東日本長野支社では、2026年7月25日（土）、8月22日（土）、9月19日（土）に、臨時快速列車「リゾートビュー諏訪湖」を長野駅～富士見駅間で運行します。

地域の皆さまとともに「信州デスティネーションキャンペーン プレキャンペーン」を盛り上げ、 諏訪エリアの魅力を広く発信してまいります。豊かな自然や歴史文化、そして地域に息づく温かなもてなしに触れ、夏の信州をぜひお楽しみください。

１ 「リゾートビュー諏訪湖」について

HB-E300系

⑴ 運 行 日 2026年7月25日(土) 、8月22日（土）、9月19日（土）

⑵ 使用車両 HB-E300系 2両編成

⑶ 運行区間 長野駅～富士見駅

⑷ 運行時刻

【往路】〈7月25日・8月22日・9月19日〉

【復路】

〈7月25日・8月22日〉

〈9月19日〉

２ 車内や駅での「おもてなし」について

「リゾートビュー諏訪湖」の運行に合わせて、以下のおもてなしを実施します。

⑴ 下諏訪駅

１.下諏訪町のまち歩き（往路）

停車時間中に改札の外へ出て、下諏訪町の散策や観光をお楽しみいただけます。また、下諏訪

町によるお出迎え、「諏訪大社 下社秋宮」や「本陣 岩波家」を巡る観光案内を実施します。

「本陣 岩波家」では、ご見学いただいたお客さまに特製ポストカードをプレゼントします。

※「本陣 岩波家」では別途入館料が掛かります。

※屋外での移動が伴います。熱中症対策にご留意ください。

２.木遣り披露（往路）

発車前にホームにて、下諏訪町木遣保存会による伝統の「木遣り唄」披露とお見送りを行います。

木遣イメージ⑵ 上諏訪駅

駅構内の対象店舗にて、当日ご乗車のきっぷをご提示いただいたお客さまに、社員特製オリジナル缶バッジをプレゼントします。

【対象店舗】

・NewDaysミニ上諏訪1号店

・信濃の風 上諏訪店

・なとりさんちのたまごや工房

缶バッジイメージ⑶ 茅野駅

茅野駅周辺飲食店と連携した回遊型スタンプラリー「ちの駅さんぽ」を開催します。

スタンプラリー対象店舗2か所と駅スタンプの計3つのスタンプを専用台紙に集めると「茅野市観光案内所（駅前ちの旅案内所）」にてノベルティをプレゼントします。

【専用スタンプ台紙配布箇所】

・茅野駅

・茅野市観光案内所（駅前ちの旅案内所）

⑷ 富士見駅

地域の皆さまによるお出迎え・お見送りを実施します。

また、9月19日は長野県富士見高等学校と連携した特別なおもてなしを予定しています。

⑸ 車内での配布物（往路のみ、松本駅～塩尻駅間）

・記念乗車証

・諏訪エリア自治体のおすすめ紹介チラシ、パンフレットなど

３ その他

⑴ 「リゾートビュー諏訪湖」は全車指定席(禁煙)です。事前に指定席券（おとな840円・こども420円）をお買い求めください。指定席券はご利用日の1ヶ月前の午前10時よりJRの主な駅のみどりの窓口、指定席券売機等で発売します。「えきねっと」(会員登録が必要：無料)での発売もございます。

詳しくは、えきねっとホームページ(https://www.eki-net.com/personal/top/index)をご確認ください。

⑵ 下諏訪駅もしくは上諏訪駅が関係するリゾートビュー諏訪湖に有効な乗車券類をお持ちのお客さまは、往路での下諏訪駅および上諏訪駅にて改札外への一時出場が可能です。

⑶ こまめな水分補給や日差し対策など、各自で熱中症対策を行っていただきますようお願いいたします。

⑷ 実施内容は予告なく変更等する場合があります。また、輸送障害等が発生した場合は、おもてなし内容を変更または中止する場合があります。

⑸ 写真は全てイメージです。

⑹ 掲載の内容は2026年6月現在の情報です。