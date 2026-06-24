【北海道初導入！睡眠特化型客室も】「ドーミーイン千歳」が6月24日にプレオープン！

株式会社 共立メンテナンス

全国にビジネスホテル 「ドーミーイン」やリゾートホテル「共立リゾート」を運営する株式会社共立メンテナンス（以下、共立メンテナンス／代表取締役社長：中村 幸治／本社：東京都千代田区）は、北海道千歳市に『天然温泉 鶴舞の湯 ドーミーイン千歳』を2026年6月24日(水)にプレオープンいたしました。

ドーミーイン千歳 公式WEBサイト :https://dormy-hotels.com/dormyinn/hotels/chitose/?utm_source=20260624_release_prtimes_chitose&utm_medium=20260624_release_prtimes_chitose&utm_campaign=20260624_release_prtimes_chitose

外観(イメージ)大浴場(イメージ)フロント（イメージ）

『天然温泉 鶴舞の湯 ドーミーイン千歳』の特長

・JR「千歳駅」から徒歩約7分、新千歳空港から車で約10分の好立地でビジネスや観光に最適

・館内は北海道の息吹を感じるデザイン

・北海道ならではのドリンクや軽食を揃えた「DOMINISTA CLUB LOUNGE」(有料)を併設

・天然温泉大浴場や高温ドライサウナ（オートロウリュ）、貸切風呂を完備

・朝食はご当地逸品料理「いくらとサーモンの海鮮手まり」、「ラムとマトンのジンギスカン」や、旬の食材を使った小鉢横丁をはじめ、約60種類の和洋バイキングをご提供

北海道では13棟目のドーミーインとなる『天然温泉 鶴舞の湯 ドーミーイン千歳』が、2026年6月24日にプレオープン。JR千歳線「千歳」駅より徒歩約7分、新千歳空港から車で約10分の好立地で、ビジネス利用はもちろん、周辺観光やゴルフ場への拠点としても最適です。また早朝・深夜便をご利用の際の前泊・後泊にもご活用でき、幅広いニーズに対応いたします。

館内は、千歳市の地域的特徴を踏まえたこだわりの設えとなっております。

1階の大浴場「鶴舞の湯」には、道内屈指の歴史を誇る「鶴の湯温泉」から配湯した天然温泉露天風呂を完備。さらに、高温サウナや水風呂なども設えております。

客室には用途に合わせて選べる多彩なタイプに加え、北海道初導入となる「睡眠ととのいルーム」もご用意。

朝食は「ラムとマトンのジンギスカン」や、「いくらとサーモンの海鮮手まり」 など、充実のご当地メニューを含む、約60品目の和洋食バイキングをお愉しみいただけます。

施設概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30012/table/459_1_d8d9a530b148986bad494fb2a0fa718d.jpg?v=202606240251 ]

＜ドーミーインとは＞

寮事業のノウハウから続く我が家の寛ぎと快適性を備えたビジネスホテルチェーン。「快適に、シンプルに、“住むホテル”」をコンセプトに、スタンダードなビジネスホテルや和風プレミアムブランド「御宿 野乃」などを展開。ドーミーイン千歳を含み国内101棟、海外2棟、計103棟展開。

https://dormy-hotels.com/dormyinn/(https://dormy-hotels.com/dormyinn/?utm_source=20260624_release_prtimes_dormyinn&utm_medium=20260624_release_prtimes_dormyinn&utm_campaign=20260624_release_prtimes_dormyinn)

＜共立メンテナンスとは＞

共立メンテナンスは 1979 年に設立し、企業の給食受託業務から事業を開始しました。学生寮・社員寮「ドーミー」を運営する寮事業、ビジネスホテル「ドーミーイン」・リゾートホテル「共立リゾート」を運営するホテル事業、高齢者向け住宅「ドーミーシニア」を運営するシニアライフ事業を展開しています。食・住・癒のサービスを通して社会の発展に貢献してまいります。

https://www.kyoritsugroup.co.jp/(https://www.kyoritsugroup.co.jp/?utm_source=20260624_release_prtimes_kyoritsu&utm_medium=20260624_release_prtimes_kyoritsu&utm_campaign=20260624_release_prtimes_kyoritsu)

■ご宿泊予約に関するお問い合わせ先

ドーミーイン千歳

TEL：0123-29-6050

公式サイト：https://dormy-hotels.com/dormyinn/hotels/chitose/(https://dormy-hotels.com/dormyinn/hotels/chitose/?utm_source=20260624_release_prtimes_chitose&utm_medium=20260624_release_prtimes_chitose&utm_campaign=20260624_release_prtimes_chitose)

■画像提供

本件に関する画像を以下のサイトにてご提供しています。ご自由にお使いください。

https://kyoritsu-cierto.jp/gl/w4m6acjzjv(https://kyoritsu-cierto.jp/gl/w4m6acjzjv)

（ダウンロード期限：2026年7月31日）