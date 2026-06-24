【TGC 松山 2026】メインアーティスト第3弾！本日超待望のデビュー！VIBYのTGC初出演決定(ハート)さらに、あのPrincessがついにTGC松山に舞い降りる。メインアーティストにしなこが追加決定！

株式会社W TOKYO

東京ガールズコレクション実行委員会（企画/制作：株式会社W TOKYO）は、2026年8月16日（日）に愛媛県武道館にて、『SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（SBI証券 presents TGC 松山 2026）を開催します。この度、追加情報が決定しましたのでお知らせします。

■大注目のメインアーティスト第3弾解禁！ゲストモデルも続々と(ハート)

写真、左から：【メインアーティスト】しなこ、VIBY 【ゲストモデル】多田梨音、向井怜衣 ※各50音順

大注目のメインアーティスト第3弾解禁！韓国、日本、アメリカ、中国、東南アジア、オーストラリア、カナダなど、これまでに、のべ全世界100万人以上のオーディション・データを検討した経験の持ち主で、世界を魅了するグローバルスターBTS、TOMORROW X TOGETHERのメンバーも発掘したK-POPシーンのキーパーソン的存在であるキャスティングディレクターKIM MI JEONG（キム・ミジョン）氏による新レーベル「Rii.MJ（リ・エムジェイ）」。その、「Rii.MJ」から誕生するボーイズグループ第一弾として、1st CD Single『Miracle : The First Light』で本日！2026年6月24日（水）に超待望のデビューを果たしたVIBY（バイビー）のTGC初出演が決定！

VIBYは、RENKI、AKITO、IO、KOTARO、RYOHAの、全員が10代の日本人メンバー5名で構成され、「Voyage Into Bright Youth｜輝く青春の旅路」をコンセプトに、Voyage（旅）を世界観に掲げるボーイズグループです。K-POPのハイクオリティな制作システムと、J-POPが持つ青春の情緒や文化的感受性を融合させ、「感性」を起点に、今の時代を生きる少年たちの率直でピュアな感情を音楽とパフォーマンスを通じてダイレクトに届ける、次世代の「青春の象徴」的存在で、SNS総フォロワー数は67万人超え！Pre-Debut Single『恋におちたら』のMVは1,000万回再生、1st Digital Single『Mi*light』のMVは500万回再生を突破、さらに今年2026年8月31日（月）には、日本武道館にてDEBUT SHOWCASEの開催を控えるなど、世界中からの熱視線を集めるVIBYの、TGC初パフォーマンスにご期待ください(ハート)

そして…好きにまっすぐなPrincessが、ついにTGC松山に舞い降りる。メインアーティストに、しなこが追加決定！さらに現在開催中の『TGC 松山 2026 キッズモデルオーディション supported by SBI証券』のアンバサダーにも、しなこが決定しました！TGC松山のランウェイを、しなこと一緒に歩けるチャンス！しなこのアンバサダー就任を記念して、応募の受付を2026年7月8日（水）23:59まで延長中。皆様からのたくさんのご応募をお待ちしています。（https://form.run/@tgcmatsuyama26-sbikids）

ゲストモデルには、『めざましテレビ』イマドキガールを務め、今月2026年6月1日（月）発売のPopteen2026年7月号では、同誌では2度目となる単独表紙を飾っているPopteenの人気専属モデルで、今年2026年2月～4月に放送されたドラマ『救い、巣喰われ』出演や、2026年7月公開予定の映画『だぁれかさんとアソぼ？』、2026年秋公開予定の映画『ないものねだりの君に光の花束を』をはじめ、今後も多数の出演作品の公開を控えるなど、俳優としても躍進する向井怜衣に加えて、ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』出演をきっかけに人気急上昇中の多田梨音が決定しました(ハート)

■「TGC teen」と「今日、好きになりました。」のスペシャルコラボレーションステージも決定！

TGCがプロデュースする“令和teen”のためのガールズフェスタ「TGC teen」と、今年2026年に開局10周年を迎えたABEMAの大人気恋愛リアリティーショーで、リアルで等身大な、本気の“恋”と“青春”を追いかける「今日、好きになりました。」シリーズのスペシャルコラボレーションステージが決定！ティーンに絶大な人気を誇る「今日、好きになりました。」シリーズ歴代出演メンバーが、TGC松山のランウェイに登場します！今回もどのメンバーが登場するのかは当日のお楽しみ(ハート)お見逃しなく！

歴史を飛び越える、最高に刺激的な夏がはじまる！「TGC松山」の続報にご期待ください。

【 SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要 】

全てリリース配信時の情報となります。今後、イベント内容の変更が生じる可能性がございます。

イベント名称：SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION（略称：SBI証券 presents TGC 松山 2026）

開催日時 ：2026年8月16日（日） 開場12:00 開演13:00 終演17:00（予定）

会場 ：愛媛県武道館（〒790-0948 愛媛県松山市市坪西町551）

公式サイト ：https://tgc.girlswalker.com/matsuyama/2026/

チケット ：【入場料（税込）】 ※4歳以上はチケットが必要

アリーナ席：先行販売：15,000円、一般販売：15,500円、TGC CARD割引：2,500円 / お土産袋・応援グッズ付

スタンド席：先行販売：10,000円、一般販売：10,500円、TGC CARD割引：1,500円 / お土産袋・応援グッズ付

【先行販売】2026年04月25日（土）10:00～ ※順次予約・販売開始

TGC CARD先行：2026年05月09日（土）10:00～06月26日（金）23:59 ※先着 ※TGC CARD割引対象

dポイントクラブ会員先行：2026年05月23日（土）10:00～06月26日（金）23:59 ※先着

【一般販売】2026年06月27日（土）10:00～ ※先着・売り切れ次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

イープラス（https://eplus.jp/qa/）

ゲストモデル：嵐莉菜、安斉星来、稲垣姫菜、小國舞羽、梶原叶渚、加藤ナナ、川口ゆりな、河村ここあ、北里琉、小林由依、雑賀サクラ、さくら、多田梨音、田鍋梨々花、鶴嶋乃愛、長浜広奈、なごみ、那須ほほみ、希空、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、本田紗来、MINAMI、向井怜衣、矢吹奈子、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、りんか 他 ※50音順

ゲスト：王林、鈴陽向（WILD BLUE）、とうあ、松本怜生、南りほ、村重杏奈、MON7A、山下幸輝（WILD BLUE） 他 ※50音順

メインアーティスト：STU48、しなこ、SWEET STEADY、DXTEEN、VIBY 他 ※50音順

MC：ウエンツ瑛士、中川安奈 ※50音順

ステージ内容：ファッションショー、アーティストライブ、パートナーステージ、パートナーブース 他

主催：東京ガールズコレクション実行委員会

共催：松山市

プラチナパートナー：株式会社SBI証券

パートナー：株式会社NTTドコモ、松山けいりん、イオンフィナンシャルサービス株式会社、学校法人河原学園、株式会社フォーミュレーションI.T.S.、エミフルMASAKI、株式会社WinTicket、株式会社プリベ石川、株式会社門屋組、オールドイングランド 道後山の手ホテル、愛媛銀行、愛媛信用金庫、三浦工業株式会社 他 ※ランク別、50音順

メディアパートナー：南海放送株式会社

協力：伊予市、久万高原町、東温市、砥部町、松前町

公式メディア：girlswalker

演出：David J Production

企画/制作：株式会社W TOKYO

■東京ガールズコレクションとは・・・

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催。モデル、タレント、アーティスト、動画クリエイター等のトップインフルエンサーが一堂に会する認知度94％を誇る史上最大級のファッションフェスタ。リアルとオンラインを通じた総体感人数はのべ約800万人を超え、多種多様なパートナーとTGCを掛け合わせることによりファッションショーという枠組みを超えコンテンツ開発やブランディングの“ラボラトリー”機能を担うブランディングプラットフォームへと発展。その発信力を活かし、国際連合、政府、官公庁と連携し、SDGs推進・地方創生など、変わり続ける社会課題を若年層へ伝える架け橋としての役割を担う。

■TGC地方創生プロジェクトとは・・・

TGCは前身である「地域産業活性化プロジェクト」として、2009年3月の『内閣官房 地域の元気再生事業～福井県鯖江市 眼鏡～』を皮切りに、日本各地の地域産業を活性化させることを目的に、TGC（東京開催）会場内におけるプロモーションブースやステージ展開の他、名古屋、沖縄、福島など地方都市でのTGC開催を実施しました。そして2015年、TGCのプラットフォームを活用し、地域の魅力や産業を全国へ向けて発信するだけでなく、“東京の最先端”を体験・経験できる機会を提供することこそTGCならではの地方創生という理念のもと、「TGC地方創生プロジェクト」を発足。同年に福岡県北九州市にて開催をしたTGC 北九州 2015を皮切りに、北陸地方初の富山、中国地方初の広島に続き、静岡、熊本、関西地方初の和歌山、四国初の松山、香川、そして新潟へと年々開催地を広げております。今後も、TGCを通じて地方都市の魅力を発信していきます。

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