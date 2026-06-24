夏だ！プールだ！サマーランド！7/4（土）屋外プール全面オープン！

株式会社東京サマーランド

株式会社東京サマーランド（所在地：東京都あきる野市、代表取締役社長：武市 敬）は、屋外プールエリアを 7/4(土)より全面オープンします。

東京サマーランド史上最高の冒険体験型プールとして大人気の「MONSTER(モンスター) STREAM(ストリーム)」や、園内で不動の人気を博しているウォーターアトラクション「DEKASLA(デカスラ)」、ウォータースライダー「タワーズロック」、「ドボン」がオープンいたします！水と緑に囲まれた夏の冒険を、東京サマーランドでご体験ください！

MONSTER(モンスター) STREAM(ストリーム)～流れるうちに、興奮は歓声に変わる！～

１. 東京サマーランド史上最高の冒険体験型プール！！

東京サマーランドの新名物「MONSTER(モンスター) STREAM(ストリーム)」が今年もついにオープンします！

東京サマーランドの人気プールである、波のプールと流れるプールが融合した新感覚の冒険体験型プールです。大自然に囲まれた、まるで渓流のような臨場感あふれるモンスター級の流れを、専用浮き輪で乗り越えよう！

(1)ストーリー

木々が生い茂る緑豊かな山々。高く切り立った岩壁に囲まれた渓谷。だんだんと低く大きくなる水音。人々は噂する、「この渓谷には”何かが棲む”」と。渓流に足を踏み入れると、突如として迫りくる強烈な水の流れ。生きているかのように力強く、変化するその流れは、「まるで水に棲む“モンスター”」。

ゲストは専用浮き輪につかまって、川下りへと出発します。モンスターのような流れに立ち向かうエキサイティングな冒険をお楽しみください。

(2)プールの特徴

波のプールと流れるプールの特徴を融合させたプールです。大量に放出される水によって発生する波と流れを、専用の浮き輪で乗り越える新感覚のプールを是非体験してください。

(3) 施設案内

●プール延長 約210m

●水 路 幅 6ｍ

●水 深 1.0m～（波によって変化）

●水 面 積 1,260平方メートル

●利用方法 専用の浮き輪を着用

●利用対象 身長130cm以上、64歳以下、十分な泳力のある方

（※周回数および同時体験人数制限あり）

●料 金 1Dayパスで利用可

２. 「MONSTER(モンスター) STREAM(ストリーム)」オフィシャルサポーター

東亜道路工業株式会社（以下、東亜道路工業）は1930年近代舗装の黎明期に日本で初めてアスファルト乳剤 ※を導入したパイオニアとして、日本国内の舗装施工会社に供給した会社として知られています。以来、現在に至るまで、道路舗装材料メーカーと道路建設会社としての二つの顔を持ち合わせ、お客様の要望にお応えする独立系の会社として歩み続け、社会のニーズを敏感に捉え、更に新しい道路用素材の開発も進めております。

（※ 固体のアスファルトを乳化技術により液体としたもの。砂利路面に直接散布・浸透させる舗装技術にも適用）

東亜道路工業ホームページ（https://www.toadoro.co.jp/company/identity.html）

画像：MONSTER(モンスター) STREAM(ストリーム)専用浮き輪

東京サマーランド”夏の主役”集合！！

１. DEKASLA

最強アトラクション“DEKASLA”！！なんといってもデカイ「デカスラ」は4～5人乗りの専用ゴムボートに乗って巨大なコースを滑走！ファミリーやグループでスリルを楽しもう！

２. タワーズロック

東京サマーランドに突如現れた大きな岩の塔！所々に置かれた恐竜の化石は・・・？高さ２０ｍから専用のゴムボートに乗って2種類のウォータースライダーに挑戦しよう！

２. dobon

「ドボン！」と水の中へ落ちるという新しい体験ができます。新感覚ウォータースライダーを体感しよう！

４. アクアファン

頭上の大樽からはなんと総量1.2tの水が一気に落下！多彩なウォータープレイ・エリアを遊び尽くそう！

東京サマーランドのライフガード「LANDERS(ランダーズ)」と“Hurley”サポートの新ユニフォームが本格始動！

東京サマーランドは、2026年度からオフィシャルパートナーに就任した株式会社ハーレージャパンとコラボレーションを実施し、ライフガード「ＬＡＮＤＥＲＳ(ランダーズ)」のユニフォームＴシャツを一新いたしました。

サーフカルチャーをルーツに持つスポーツブランド「Ｈｕｒｌｅｙ(ハーレー)」の優れた速乾性と、水中でも動きやすい機能性を備えたウェアは、水辺での監視業務や天候変化の対応など、迅速かつ柔軟な動きが求められるライフガードのパフォーマンスを大きく向上させます。

東京サマーランドでは、笑顔と安全を守り続ける「LANDERS」の姿を通じて、水辺の安全の大切さを発信するとともに、次世代を担う若者たちにとって憧れの存在となるようなチームづくりを推進してまいります。

■新ユニフォームと「LANDERS」の安全への取り組み

１. ライフガードによる日々の安全管理

お客様の安心安全を第一に見守る「LANDERS」にとって、「Hurley」の着心地が良く通気性に優れたユニフォームは、スタッフの集中力維持をサポートします。また、長袖タイプの採用により、日焼け対策や疲労軽減など、スタッフの健康管理にも有効に働いています。

２. 「LANDERS」の想い

・日々のプール監視業務で大切にしていること

広大なプールエリアの安全を守るためには、チームワークが不可欠です。複数のスタッフで連携し、常に高い集中力を維持できる体制を整えています。また、私たちは「安全」だけでなく、お客様の「笑顔」を守ることも大切な役割だと考えています。

・定期的な訓練と実際の業務への反映

救助技術の向上はもちろんですが、最も重要なのは「事故を未然に防ぐための視野と危険予測能力」を養うことです。例えば、小さなお子様連れのお客様がいらっしゃる場合、どのようなサポートが必要になるかを事前に想定し、見守る体制を整えます。訓練を通じて様々なケースをシミュレーションすることで、実際の現場での予防と迅速な対応に繋げています。

・「LANDERS」として誇りに感じていること

ご来園いただくすべてのお客様に、心から安心して楽しんでいただくという、大きな責任感と使命感を持って業務にあたっています。スタッフ全員が高いプロフェッショナル意識を共有し、日々連携を深めています。

・新ユニフォームに変わって実感していること

「Hurley」のユニフォームが導入されたことで、水中でのスムーズな動きと優れた速乾性が両立し、あらゆる状況下でも常にベストなコンディションで業務に臨めるようになりました。動きやすさと快適性が飛躍的に向上したことは、これからの「LANDERS」を担う若い世代にとっても非常に大きな魅力になると確信しています。

「東京サマーランド」営業概要 ※2026年7月4日(土)～10月12日(月祝)

■営業時間

■休園日

9月：24、25、28～30日、10月：1、2、5～9、13日以降

■【１Daｙパス】 料金のご案内 （税込）

●ご入園には、「1Daｙパス（来園日指定）」が必要となります。事前に電子チケットをご購入いただくか、お近くのコンビニエンスストアでお買い求めください。

●チケットは、一週間前の午前０時より電子チケット販売サイトまたはコンビニエンスストアで販売いたします。

詳しくは公式 HP でご確認ください。（https://www.summerland.co.jp/price/）

●各日数量限定となっておりますので、上限に達し次第、販売を終了いたします。

●園内チケット売場での販売（当日券販売）はございません。

■駐車料金

乗用車 1 台 平日 1,500 円 / 土日祝および8/10、8/12～14 2,000 円

■交通のご案内

◇電車・バスをご利用の場合： JR・京王八王子駅より路線バス約 35 分

JR 五日市線秋川駅より路線バス約 10 分

◇お車をご利用の場合: 中央道八王子 IC（都心方面からは第 2 出口）より約 8 km

圏央道あきる野 IC より約 0.5 km