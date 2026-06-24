夏休みは、九州から「憧れの異世界。」へ。最大5,100円引きとなるJR九州とハウステンボスのお得なセット券が登場！「夏トク★エンジョイ！ハウステンボスきっぷ」

ハウステンボス株式会社

「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」に、往復のＪＲ券とハウステンボス「１ＤＡＹパスポート引換券」をセットにした、お得な期間限定きっぷが登場いたします。

九州の最寄り駅からハウステンボスへの特別な旅行・体験が、約10,000円でご堪能できる、お得でシームレスなきっぷです。福岡にお住まいの方（大人）は、往復のJR券と１DAYパスポート引換券で通常17,100円のところ、12,000円でご購入いただけます。

福岡市内、長崎県内の駅からハウステンボスまでスムーズに移動、開園から１日中、最新アトラクションやグルメ、ショッピング、エンターテインメントの数々をお楽しみいただけます。

この夏は、ＪＲに乗って「ワクワクが、続々！」のハウステンボスの夏をお楽しみください。

【概要】

名称：夏トク★エンジョイ！ハウステンボスきっぷ

内容：発駅からの往復ＪＲ券＋ハウステンボスの「１ＤＡＹパスポート引換券」

購入場所：「JR九州インターネット列車予約」

または一部の駅（博多駅、香椎駅、千早駅、吉塚駅、笹原駅、南福岡駅、長崎駅）の指定席券売機

【期間】

・発売期間：2026年7月1日（水）～2026年9月27日（日）

・ご利用期間：2026年8月1日（土）～2026年9月30日（水）

※９月27日（日）ご利用開始分までの発売

※ご乗車日当日までお買い求めいただけます。

【往復ＪＲ券について】

・「ＪＲ九州インターネット列車予約」でお求めの場合は、ＪＲ九州の駅の「みどりの窓口」または「指定席券売機（駅構内設置を除く）」にてお受け取りください。

・駅の「みどりの窓口」では発売いたしませんのでご注意ください。

・福岡市内発のきっぷは、きっぷのお受け取り後、JR九州の「みどりの窓口」または「指定席券売機（駅構内設置を除く）」で指定席をご予約いただけます。

※JR九州インターネット列車予約では、指定席のご予約はできません。

【１ＤＡＹパスポート引換券について】

・きっぷの有効期間内に１回限り有効です。

・ハウステンボスの窓口で「１ＤＡＹパスポート」への引換えが必要です。

【設定区間・金額】

「RIDE ON SUMMER’26」2026年7月17日(金)～9月13日(日)

日本初(※1)の『エヴァンゲリオン』をテーマとした8Kライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」をはじめとした「迎撃要塞都市 ハウステンボス」での大興奮の数々と、世界唯一(※2)のミッフィーをテーマにしたエリア

「ミッフィー・ワンダースクエア」に加え、今夏は、ラグジュアリーでワンランク上な体験が叶う 新リゾートプールエリア「ヨーロピアン・アクアラグーン」が誕生いたします。さらに毎年大好評の花火イベントもパワーアップ！

素敵な夏のヴァカンスをお過ごしください。

【ハウステンボスについて】

ハウステンボスは、「憧れの異世界。」をブランドに掲げ、東京ドーム約33個分と広大な敷地が広がる長崎県のテーマパークリゾートです。

圧倒的なスケールとクオリティを誇るアトラクションをはじめ、季節ごとに街全体が華やかに彩られる多彩なエンターテインメントや13年連続日本一(※3)に輝いたイルミネーションなど、「ワクワクが、続々！」のハウステンボスで、唯一無二の体験を通して朝から夜まで1日中「憧れ」に酔いしれる感動と興奮をお楽しみいただけます。

※画像はイメージ

※1：『エヴァンゲリオン』のアトラクションで、８K映像を使用することにおいて（2025年 ハウステンボス調べ）

※2：独自のライドやアトラクションがあるのはハウステンボスのみ（2025年 ハウステンボス調べ）

※3：(一社)夜景観光コンベンション・ビューロー 2013年～2022年「イルミネーションアワード」総合エンタテインメント部門 第 1 位、および2023年～2025年「International Illumination Award(インターナショナルイルミネーション アワード)」イルミネーションイベント部門 優秀エンタテインメント賞第1位を13回連続獲得

「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」の画像を掲載する際は、下記コピーライトの掲載をお願いします

ミッフィー関連を掲載いただく際は下記コピーライトの表記をお願いします